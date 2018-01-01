Dha Yurt Bülteni-18

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 00.03'te doğdu (Görüntü Ekiyle Yeniden)



Kayseri'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03'te doğdu. Erkek olan bebeğe ailesi Mehmet ismini verdi.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2018 yılının ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi. 2 yıllık evli olan Yakup Öztaş (24) ile Betül Öztaş çiftinin bebeğine Mehmet ismi verildi. Mehmet bebek 3 kilo 200 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 50 santim olduğu belirtildi. 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Sağlık Müdürü Benli, Mehmet bebeğe çeyrek altın hediye etti. Benli, 2018 yılının hayırlı geçmesini temenni ederek, Mehmet bebeğe hayırlı ömürler diledi. Baba Yakup Öztaş ise, mutlu olduğunu belirterek, "2 yıllık evliyim. Çocuğuma babamın ismi olan Mehmet adını verdik. Çok heyecanlıyım" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Yeni doğan Mehmet bebek ve anne Betül Öztaş'tan görüntü



-İl Sağlık Müdürü Benli'nin Mehmet bebeğe çeyrek altın takması ve röportaj



-Baba Yakup Öztaş ile röportaj



-Genel detay



4 Dakika 22 Saniye/ 268 MB



Haber : Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,



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Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği 'Hamza'



Gaziantep'te, yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Yakup' ismi verildi.



Muhasebeci Talip ve ev hanımı Yüksel Bostancı çiftinin saat 00.01'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 600 gram doğdu. 75'inci Yıl Kadın Hastalık ve Doğum Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler ve yarım altın hediye etti. Talip Bostancı, yeni yılın ilk dakikasında doğal ilk bebeklerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti. İlk bebeğine kavuşan ve duygulanıp gözyaşı döken Yüksel Bostancı ise, oğluna Yakup ismini verdiklerini söyledi.Şahinbey Başkan Mehmet Tahmazoğlu da aileyi tebrik ederek, çocuklarının vatana ve millete hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bebekleri doğan aile



Mehmet Tahmazoğlu'nun aileyi ziyareti



Çiçek ve altın verilmesi



Bebeğin getirilmesi



Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşması



Bostancı çiftiyle röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,



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Arabayı bıraktı, alkolü bırakmadı



Emniyet Müdürlüğü Kayseri'de vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için 50 noktada 1200 polis ile asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yaptı. Aracında alkollü şekilde yakalanan bir sürücü, trafikten men edilen arabasını polise teslim ederken, araç içindeki alkol şişelerini polise teslim etmedi.



Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22: 00'den 02: 00'ye kadar 50 noktada 1200 polis ile asayiş uygulaması yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri kent merkezinin farklı noktalarında durdukları araçları didik didik aradı. Öte yandan Trafik Şube Müdürlüğü polisleri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada trafik uygulaması yaparak trafik kanuna muhalefet eden sürücülere yılın ilk cezalarını yazdı. Cumhuriyet Meydanında yapılan asayiş ve trafik uygulamasında sürücü koltuğunda bulunan bir kişide 75 promil alkol tespit edilmesi üzerine 876 TL para cezası kesilirken aracı da trafikten men edildi. Trafik cezası sonrası otomobilin içine yönelen sürücü otomobilde poşet içindeki alkol şişelerini yanına aldıktan sonra otomobilinin anahtarını polise teslim ederek trafik uygulama alanından ayrıldı. Çekiciye yüklenmek için çalıştırılmak istenen otomobil bir türlü çalışmayınca meydanda görüntü çeken kameramanlar ve polisler otomobili yiterek çekiciye yükledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Narkotik polislerinin uyuşturucu uygulaması



Trafik polisinin Cumhuriyet Meydanından trafik uygulaması



Sürücülere alkolmetre üfletilmesi



75 promil alkol nedeniyle ceza kesilen ve otomobili men edilen sürücü



Otomobili men edilen sürücü aracın anahtarını polise verdi, alkol şişesi dolu poşeti alarak uygulama noktasında ayrılan sürücü ve arkadaşı



Diğer detaylar



Haber: Yasin DALKILIÇ - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,



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Kapadokya Yılbaşına yeraltında girdi



KAPADOKYA Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla yeraltı eğlence merkezlerinde girdi.



Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. 2018 yılını renkli görüntüler eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Çılgınca eğlenerek, yerin 10 metre altında 'Yaşar Baba "Restaurantı' dolduran turistler yapılan yeni yıl kutlamaları Oryantal Deniz'in asansör ile 10 metre aşağıya inerek kıvrak dansları eşliğinde yerli ve yabancı turistler gönüllerince eğlendiler.



Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Ürgüp'ta Temenni tepesine Ürgüp 2018 yazısından genel görüntü



-Pop Müzik eşliğinde vatandaşların pistte oynamalarından genel görüntü



-Büyük mangalda yakılan Ateş etrafında oynayan vatandaşlardan ve havai fişek atılmasından genel ve detay görüntü



-Geri sayım ile 2018 giriş yapılması ve pistteki vatandaşları genel görüntü



Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,DHA)



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Marmaris'te 15 bin kişi yılbaşını sokakta kutladı



MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Yılbaşının ilk saniyelerinde atılan 500 havai fişek gösterisi hayran bıraktırdı.



Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek ve yiyecek ikramı yapıldı. Sıcaklığın altı dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 15 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Çeşitli dans grupları sahne alarak hünerlerini sergiledi. Saat: 21.00 sıralarında başlayan kutlamalara Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı. Trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi'nde, yeni yıla girilmesiyle havai fişek gösterisi yapıldı. İlçe Belediyesi yetkilileri tarafından 4 apartmanın çatısından 500 havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Çok sayıda kişi muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. DJ'ler çaldıkları "10'uncu ve İzmir Marşı'na vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Marşlar sonrası meydanda kutlamalar sona erdi. Muğla İl ve ilçelerinden gelen takviyelerde birlikte 400 polis güvenlik önlemi aldığı meydanda olay yaşanmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Meydanda kutlamalardan görüntü



Geri sayımdan görüntü



Havai fişeklerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



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Yeni yılı görev başında karşıladılar



MANİSA'da yılbaşı gecesinde birçok vatandaş eğlence mekanlarında eğlenmeyi seçerken, itfaiye ekipleri ve polisler gece boyunca mesai yaptı. Kentin merkezinde birçok trafik kontrol noktası kuran polis ekipleri, alkol ve genel uygulama yaptı.



Manisa'da yeni yıl kutlamalarında sokaklar boş kaldı. Birçok vatandaş soğuk hava nedeniyle eğlence merkezlerinde ve evinde yeni yılı karşıladı. Eğlence mekanlarında yeni yıl kutlamalarının yanı sıra itfaiye ekipleri ve polisler de yeni yılda mesai yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye'sinde görev başında bekleyen 13 itfaiye personeli, telsizden yapılan anonsları dinleyerek, yangınlara müdahale etti. 2018 yılını görev başında karşılayan itfaiye vardiya çavuşu Cihan Yıldırım, yılbaşı gecesinde ailelerinden, sevdiklerinden uzak olduklarını ancak vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi. Yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak için birçok polis de görev yaptı. Trafik uygulamaları yoğunlukta olurken, durdurulan araç şoförlerine alkol testi yapıldı. Şüpheli görülen araçlar da didik didik arandı. Trafik uygulamaları gece boyunca devam etti.



Manisa'da 2017 yılının son bebeği de 10 aylık evli olan Irak uyruklu Maryam Abdullah ve Ousay Başar Abdullah çiftinin çocukları Sıraç bebek oldu. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Bölümü'nde saat 22: 45'te doğan erkek bebek, sezaryenle 3 kilo 480 gram dünyaya geldi. Iraklı baba Ousay Başar Abdullah, yeni yılda büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, ilk çocuğunu kucağına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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İtfaiye ekiplerinin görev başındayken görüntüsü



İtfaiye ekiplerinin genel görüntüsü



Trafik uygulamasından genel görüntü ve alkol testi yapılması



2017 yılının son bebeği ve anne babasının görüntüsü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,



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