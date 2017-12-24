Dha Yurt Bülteni - 18

Odunların arasındaki uyuşturucuyu 'Alfi' buldu







KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda odunlar arasında saklanmış uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği 'Alfi' buldu.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı Yaşar D.'yi takibe aldı. Takip sonucunda D.'nin adreslerini de tespit eden polis, akşam saatlerinde Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyona narkotik dedektör köpek 'Alfi' de katıldı. İlk operasyonu olan Alfi, polislerle birlikte yaptığı aramada merdiven altındaki odunlara yoğunlaştı. 'Alf'i, bir süre sonra odunların arasında saklanmış 920 gram esrarı buldu.



Yaşar D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlk operasyonundan başarıyla ayrılan 'Alfi' ise emniyette yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Alfi'nin arama yapması



Alfi'nin Odunların arasına bakması



Alfi'nin bulduğu uyuşturucu ile poz vermesi



Ele geçirilen uyuşturucu



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



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Bolu'da, TIR alev alev yandı



BOLU'da, TEM Otoyolu'nda mutfak malzemeleri taşıyan TIR alev alev yandı.



Akşam saatlerinde, TEM Otoyolu'nun Paşaköy mevkiinde Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü TIR'ın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerek alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabaları yetersiz kalınca, alevler aracı sardı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Amatör kamera görüntüleri, yanan TIR'dan görüntüler



(SÜRE: 02.09 - BOYUT: 131 MB)



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı



KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden 35 yaşındaki Mehmet Yıldırım idaresindeki 78 SB 828 plakalı minibüs Burhan Savi idaresindeki 06 NY 786 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulup hurda yığınına dönerken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yıldırım tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntü



-Minibüsün çekilmesi



SÜRE: (01.08) - BOYUTU: (51 MB)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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Ferhat Göçer, Gaziantep'te sahne aldı



GAZİANTEP'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer konser verdi.



Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda 3 saat boyunca yaklaşık 10 bin kişiyi, seslendirdiği şarkılarıyla coşturan sataçı Ferhat Göçer, unutulmaz bir gece yaşattı. Yöresel Müzik Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Halk Oyunları ekibinin de gösteri yaptığı gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salona gelen gençlere seslenerek, vatanı, namusu ve şerefi için 96 yıl önce gözlerini kırpmadan canlarını veren şehit Kamil'lerin, Şahinbey'lerin ve Karayılan'ların torunlarının bugün geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.



Başkan Şahin, günün anısına Ferhat Göçer'e çiçek takdim etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Konser alanı



-Ferhat Göçer'in sahneye çıkması



-Seyirciler



-Fatma Şahin'in konuşması



-Çiçek taktimi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,



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