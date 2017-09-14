Dha Yurt Bülteni - 18

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı



İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, 27 yaşındaki Barış Adalı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, sürücü Adalı yaralandı.



Kaza, bugün saat 01.30 sıralarından İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Barış Adalı yönetimindeki 35 YU 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafındaki demir bariyerlere, ardından da sağ taraftaki demir bariyerlere ve ağaca çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Adalı yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Adalı'yı ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Adalı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Otomobilin kaldırılmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,



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Yol ortasında bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu



KONYA'da yol ortasında bacakları parçalanmış kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.



Olay, saat 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yol ortasında yaralı bir kişiyi gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü tespit etti. Çevrede yapılan incelemede hayatını kaybeden kişiye bir aracın çarptığı ve daha sonra üzerinden başka araçlarında geçmiş olabiliceği belirtildi. Ayrıca kişinin her iki bacağınında parçalanmış olduğu görüldü. Jandarma, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlenemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



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Olay yeri detay



Jandarma ekiplerinin incelemeleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA



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Bursa'da ambulansla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı



Kaza, gece yarısı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde sol şeritte seyir halinde olan 16 BV 585 resmi plakalı ambulansın sürücüsü 50 yaşındaki İsmail Yelbey Botanik Kavşağı yol ayrımına geldiği esnada, şeritten yol ayrımına girmek isteyen 47 yaşındaki Nami Soylu idaresinde ki 16 NBK 67 plakalı otomobil önüne kırdı. Frene basan ambulans sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü Nami Soylu, eşi 40 yaşındaki Aysel Soylu, çocukları 18 yaşındaki Zeynep ve 13 yaşındaki Samet, kazaya karıştıkları ambulansta bulunan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavileri yapıldı. Yaralılardan sürücü Nami Soylu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, Aysel Soylu, Zeynep Soylu ve Samet Soylu Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Nami Soylu yoğun bakım servisine alındı.



Kazada ambulansta bulunan sürücü İsmail Yelbey ve sağlık görevlileri, Şaban Erdoğan Cari ile Tuba Kemahlı Verdi, yara almazken, kaza ile ilgili olarak soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden detaylar



-Polis ekipleri inceleme yaparken



-Trafikten görüntü



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



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Kadına şiddet 'Karışamazsınız' etkinliği ile protesto edildi



İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, kadınların giydikleri kıyafetler nedeniyle uğradığı şiddet ve taciz olayları, Kaya Termal Otel'de düzenlenen 'Karışamazsınız' etkinliği ile protesto edildi.



Müzik eğitmeni ve Sivil Toplum Önderi Muharrem Dayanç öncülüğünde, İzmir Kaya Termal Otel'de dün saat 18.00'da başlayan 'Karışamazsınız' etkinliğinde, kadınların kıyafetleri dolayısıyla uğradıkları şiddet ve taciz olayları protesto edildi. Etkinliğe, Gazeteci-Yazar Canan Tan, eski 50 kuruşların arkasında fotoğrafı bulunan Etnolog Sabiha Tansuğ, Türkiye'nin ilk kadın ortodonisti Ayşe Mayda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı Tülin Erarslan ile çok sayıda davetli katıldı. Dayanç, etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karışamazsınız Projesi ile giydiği kıyafet nedeniyle kimsenin şiddete uğramasını istemiyoruz, bunu erkek duyarlılığıyla ortaya koymak istedik. İzmirli kadınlar isterse şortunu da giyecek, isterse başörtüsü de takacak. Bu mesajı İzmir'den tüm Türkiye'ye haykırıyoruz" dedi.



Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda kürsüye çıkan İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı Tülin Erarslan ise, "Gerek kadın cinayetleri, gerekse fiziksel şiddete maruz kalan kadınların sayısına her geçen gün yenileri eklenmektedir. Yüzde bin 400 oranında artan kadın şiddetinin artık önü alınamaz hale gelmiştir. Eğitimsizlik, cezaların yetersizliği ve toplumsal bakış, bu durumu toplumsal algıda normalleştirmemize yol açmaktadır. Kadın algısını pembe vagona hapseden zihniyet, yine aynı aygıyla kıyafete dahi tahammül edemez hale gelmiştir. Kadına şiddet, örtülü, örtüsüz, şortlu, mini etekli, köylü, şehirli, eğitimli, eğitimsiz, çalışan, çalışmayan tüm kadınları hedef almıştır. Bu noktada siyasi görüşü, etnik kökeni, ekonomik durumu ve eğitimi ne olursa olsun, ortak ve samimi bir tepki konulması zorunludur. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu projede olduğu gibi el ele verip, birlikte çözüm üretmeliyiz. Genelde fiziksel olarak algılanan şiddetin ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları da göz ardı edilmemelidir" dedi.



Erarslan'dan sonra söz alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ise, kadın derneklerinin bu coğrafyada öngörüleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla 1800'lü yıllardan beri mücadele ederek bu güne geldiğini belirterek, "Kadın derneklerinin 1847 yılında kabul edilen 'İrade-i Seniyye' ile kız-erkek çocuklara miras hakkının elde edilmesinde de emekleri vardır, Nezihe Muhiddin önderliğinde 1923 yılında kurulan Kadınlar Halk Fırkası ile sorgulamayı siyasal boyuta taşıyan düşüncenin de ta kendisidirler" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sahneye çıkan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası bünyesindeki müzik grubu, davetlilere klasik müzik dinletisi sundu. Büyük alkış toplayan müzik dinletinin ardından, defile yapıldı. Hem tesettür, hem de dekolte giyinen 35 manken ile 'Karışamazsınız' ve 'Özgürlüğüme dokunma' yazılı tişörtler giyen önemli kadın şahsiyetler, el ele podyuma çıktı.



Etkinlik, Sivil Toplum Önderi Muharrem Dayanç'ın, Sabiha Tansuğ ve Ayşe Mayda ile kol kola podyuma çıkıp davetlileri selamlamasıyla son buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Salondan görüntü



Oda orkestrasından görüntü



Defileden görüntü



Canan Güllü ve Tülin Erarslan'ın konuşmasından görüntü



Muharrem Dayanç ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,