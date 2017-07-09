Dha Yurt Bülteni - 17

Genç kadın dövülerek öldürüldü, yanındaki kişi ise silahla yaralandı



ÇORUM'da 24 yaşındaki Canan Güler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp, boynu kırılarak öldürüldü, yanındaki 21 yaşındaki Özgür Kaya ise karnından tabancayla vurularak ağır yaralandı.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki Elitpark Hastanesi acil servisinin önüne 19 AU 427 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kaya, yanındaki Canan Güler ile kendisinin yaralı olduğunu söyleyip, personelden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Canan Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu, ayrıca boynunun kırıldığı tespit edildi.



Karnından tabancayla vurulan Özgür Kaya ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kurşun delikleri olduğu belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Yaralı Özgür Kaya ambulansa taşınırken



Olay yeri ekiplerinin araçta çalışma yapması



Detaylar



SÜRE: (2 DK) - BOYUT: (114 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,



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Suriyeli kadın, evinin önünde otururken kolundan vuruldu



KONYA'da 55 yaşındaki Suriye uyruklu Turkıa Alkarım, evinin önünde otururken kolundan vurularak yaralandı.



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Turkıa Alkarım evinin önünde otururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenen silahtan çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkarım, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan Turkıa Alkarım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Alkarım'ın polise verdiği ifadesinde, 'Evin önünde oturuyordum. Koluma bir şey geldi. Önce taş zannettim, sonra mermi isabet ettiğini gördüm" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yorgun mermi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Görüntü dökümü:



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Turkıa Alkarım'ın ambulansla hastaneye getirilişi



Hastane detay



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



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Kütahya'da 3 katlı metruk binada yangın



KÜTAHYA'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Saray Mahallesi, Kütahya Adliye binası arkasında bulunan 3 katlı metruk binada akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Adliyede görevli polisler, telsiz anonsu ile olayı Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü dökümü:



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-Yanan bina



-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,