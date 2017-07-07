Dha Yurt Bülteni - 17
Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (8)ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEDEN GÖTÜRÜLDÜLERTutuklanan Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat polisine ait 'akrep' olarak bilinen zırhlı araca bindirildi.
Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (8)
ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEDEN GÖTÜRÜLDÜLER
Tutuklanan Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat polisine ait 'akrep' olarak bilinen zırhlı araca bindirildi. Adliyenin önünde bulunan kalabalık araca saldırmaya çalışırken, arbede yaşandı. Jandarma ve çevik kuvvet polisi vatandaşlar ile araç arasında bulunarak saldırıyı önledi. Zanlılar cezaevine götürüldü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ / SAKARYA,
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Tarım arazisindeki yangın ormanı da yaktı
İZMİR'in Tire ilçesi'nde, incir, zeytin ve çınar ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde başlayan, ormalık alana da sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre toplam 8 dönümlük alan küle döndü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürüldü.
Tire'ye 24 kilometre mesafedeki kırsal Başköy Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde bugün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Kuru otlar ve rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılıp, ormanlık alana da sıçradı. Mahallenin Kovukkaya Tepesi ile Dumanderesi Mevkileri'ne doğru ilerleyen alevlere Tire, Bayındır, Torbalı ve Selçuk Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait toplam 6 arazöz, Tire İtfaiye ekipleri tarafından karadan, 1 söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Sarp arazi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Rüzgarın alevleri yerleşim yerine ters bir istikamete yönlendirmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ilk belirlemelere göre, toplam 8 dönümlük tarım arazisi ile ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.
Daha önce köy merkezine bu derece yakın bir yangın ile karşılaşmadıklarını belirten Başköy Mahallesi Muhtarı Salih Gülmez, alevlerin evlere çok yakın olmasının köy sakinlerini korkuttuğunu söyledi. Gülmez, "Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanma olmadı. En önemlisi bu. Allah'tan yangının çıktığı sıralarda esen rüzgar alevleri köyden uzaklaştırdı. Alevler tepenin zirvesine doğru yöneldi. Tahminen yangında 300-400 civarında incir ve zeytin ağacımız zarar görmüştür" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir),
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Tanker faciasında ölen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, geçen 4 Temmuz'da LPG tankerinin patladığı zincirleme kazada yaşamını yitiren Zeynep Şama (13) ve kardeşi Efe Şama'nın (7), DNA testinin arından amcalarına teslim edilen cenazeleri, Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Geçen 4 Temmuz'da Aydın'dan Denizli yönüne giden 38 yaşındaki Melih Diğrek yönetimindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, önce önünde seyreden 42 yaşındaki İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Ardından Sarayköy'den gelip orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DESKİ) ait, evli ve iki çocuk babası 41 yaşındaki Hüseyin Avcı yönetimindeki 20 YS 346 plakalı TIR'la çarpıştı. Alev alan LPG tankerinin patladığı kazada TIR şoförü Hüseyin Avcı, tanker şoförü Melih Diğrek, cip sürücüsü İbrahim Şama'nın çocukları Zeynep Şama ve Efe Şama öldü. Cipten dışarı çıkmayı başaran sürücü İbrahim Şama, eşi 38 yaşındaki Gülser Şama, oğlu 15 yaşındaki Hüseyin Görkem Şama, TIR'da yüklü olan dozerin operatörü Zafer Demir ile aralarında yangına müdahale etmek isteyen itfaiye görevlileri ile o sırada çevrede bulunanların yer aldığı toplam 12 kişi yaralandı.
CENAZELERİ AMCALARINA TESLİM EDİLDİ
Kazada, ölen 12 yaşındaki Zeynep Şama ile 8 yaşındaki Efe Şama'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılıp, kimliklerinin belirlenmesinin ardından amcaları Mesut Şama'ya teslim edildi. Cenazeler İzmir'den, cenaze aracıyla Tavas'ın Karahisar Mahallesi'ne getirildi. Aslen Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nden olan, ailesiyle birlikte Fransa'da yaşayan ve yıllık izin için üç gün önce Türkiye'ye kendilerine ait ciple gelirken, kazada iki çocuğunu kaybeden baba İbrahim Şama, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü için cenaze törenine katılamadı.
EVLERİNİN ÖNÜNDE HELALİK ALINDI
Zeynep ve Efe Şama'nın Karahisar Mahallesi'ne getirilen cenazeleri önce Şamlılar Sokak'ta bulunan ailenin oturduğu eve getirildi. Evin önünde dualar okundu ve helallik alındı. Helallik alınırken Elif ve Efe Şama'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı, ağıtlar yaktı. Ardından cenazelerin getirildiği Karahisar Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazelerin getirilmesi geciktiği için cenaze namazı ikindi namazından yaklaşık 1.5 saat sonra kılındı. Elif ve Efe Şama'nın amcası Mesut Şama, gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. 12 yaşında hayata gözlerini yuman Elif Şama'nın tabutunun üzerine kırmızı tülbent konuldu. Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ile ailenin akrabaları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Şama Ailesi'nin kadın yakınları cenaze namazını uzaktan gözyaşları içinde izlerken, anne Gülser Şama, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından tanker faciasının küçük kurbanları Karahisar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cenazelerin eve getirilmesi,
-Yakınlarının ağlaması,
-Evde helallik alınması,
-Cenaze aracının köy halkı eşliğinde camiye gelmesi,
-Tabutların araçtan indirilmesi,
-Cenaze namazının kılınması,
-Gözyaşı döken amca Mesut Şama'dan detay,
-Cenazelerin omuzlarda taşınmasından görüntü
-Yakınlarının araç içinde ağlarken görüntüleri,
-Cenazelerin mezarlığa götürülmesi
Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI - Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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Kazada şehidi polis Ali Yardımcıoğlu toprağa verildi
ŞIRNAK'ta görev sonrası kendisini eve bırakan zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 32 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.
Dün akşam görev sonrası kendisini eve bırakan zırhlı polis aracının çarpması yaralanan ve tedaviye alındığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan 3 yıllık polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, baba ocağında helallik alındıktan sonra Şeyh Adil Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağıyla örtülü tabuta sarılıp ağıt yakarken, baba Fahrettin Yardımcıoğlu ayakta güçlükle durdu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in ikindi vakti cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından omuzlara alındı. Evli ve 2 kardeşi bulunan Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenaze aracının gelişi
Şehidin annesi Fatma Yardımcıoğlu'nun tekbir getirmesi
Cenazenin taşınması
Tabutun konulması
Şehidin yakınlarının ağıt yakması
Şehidin babası Fahrettin Yardımcıoğlu
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin taşınması
Törene katılanlar
Şehidin sağlık fotoğrafı
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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Bıçakla 3 kişiyi yaralayan eski başkan, alkışlarla cezaevine gitti
ERZURUM'daki hayvan pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Dadaşköy eski Belediye Başkanı 62 yaşındaki Yusuf Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları, Yıldırım'ı, Erzurum E Tipi Cezaevi'ne götürülmesi sırasında alkışladı.
Olay 6 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Dadaşköy Beldesi'nde 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nden iki dönem Belediye Başkanlığı yapan hayvan tüccarı Yusuf Yıldırım, iddiaya göre hayvan pazarındaki yer yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Gökmen ve 29 yaşındaki Emrah Bayram kardeşleri bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen 39 yaşındaki Mustafa Teymiroğlu da Yusuf Yıldırım'ın salladığı bıçakla yüzünden yaralandı. Aldığı bıçak darbesi ile boynundan ağır yaralanan Gökmen Bayram, hayati tehlikeyi atlattı. Hafif yaralanan Emrah Bayram ve Mustafa Teymiroğlu ise taburcu edildi.
Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra bugün adliyeye etkin güvenlik önlemleri altında çıkarıldı. Yıldırım, Nöbetçi 1'inci Sulh Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları ve taraftarları, Yusuf Yıldırım'ın otomobille Erzurum E Tipi Cezaevine götürülmesi sırasında alkışladı
Öte yandan avukatı Alparslan Başlıcan, eski başkan Yıldırım'ın meşru müdafada bulunduğunu savundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yusuf Yıldırım adliye binasından çıkarılması
-Adliye çıkışı vatandaşlarla tokalaşması ve akrabalarına el sallaması
-Adliye önünde bekleyen yakınları ve taraflarının alkışlaması
-Aracı durdurup Yusuf yıldırımla tokalaşmaları
-Adliye binası
-Avukat Aplarslan Başlıcan'ın konuşması
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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İhraç edilen polis memurundan eşine pankartlı sitem
BİLECİK'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra 6 aylık eşi tarafından da terk edilen polis memuru Fethi K., oturduğu apartmandaki dairesinin balkonuna 'Param bitti, karım gitti paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart astı.
Alınan bilgilere göre Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fethi K. bir süre önce KHK ile ihraç edildi. Fethi K. daha sonra FETÖ/PDY operasyonunda 31 emniyet mensubuyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fethi K. serbest bırakıldı. Fethi K. evine geldiğinde eşi Hicret'in eşyaları toplayıp gitmiş olduğunu gördü. Eşinin boşanma davası açtığı Fethi K., Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin balkonuna 'Param bitti, karım gitti. Paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart asıp memleketi olan Bursa'ya gitti.
Fethi K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, "Eşimle birbirimizi severek evlendik. Henüz 6 aylık evliydik. Ben FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildim. Ardından 31 polis arkadaşım ile birlikte gözaltına alındım. Ben gözaltında iken eşim ve ailesi evdeki eşyaları alarak evi terk etmiş. Ben mahkemeye çıktım ve serbest kaldım. Benim FETÖ ile bir alakam yok. Eşime ulaşmaya çalıştım ama görüşemedim. Bana boşanma davası açmış. Ben eşimi seviyorum. Severek evlendim fakat eşim benim iyi günümde yanımda iken, kötü günümde yanımda olmadı. Bu da beni çok üzdü. Tepkimi dile getirmek için böyle bir pankart hazırlattım ve evin balkonuna astım" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Evin palkonunaasılan pankartın ve aparmanın çekilen görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,
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Sürücüsü kalp krizi geçiren TIR, refüjdeki ağaca çarptı
BOLU'da D-100 karayolunda seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR, yaklaşık 800 metre zik zak çizerek ilerledikten sonra orta refüje çıkıp ağaca çarparak durdu. Sürücü, hastanede tedaviye alındı.
Muhyettin Nakşi Özkınacı, saat 18.00 sıralarında yönetimindeki 33 DTJ 04 plakalı TIR ile Ankara istikametine giderken Paşaköy Kavşağı mevkisinde direksiyonda kalp krizi geçirdi. TIR, yolda zik çizerek ilerledi. Orta refüje çıkıp tekrar yola giren ve yaklaşık 800 metre bu şekilde ilerleyen TIR, şans eseri başka bir araca çarpmadı. TIR, Borozanlar Mahallesi mevkisinde orta refüje çıkıp ağaca çarparak durdu.
Haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta da bir süre müdahale edilen sürücü daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
TIR'da hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sürücünün ambulansa bindirilmesi
-TIR'dan görüntü
-Vatandaşın kazayı anlatması
-Yoldan görüntü
SÜRE: (01.24 DK) BOYUT: (158 MB)
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu
SİVAS'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali' bugün gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte yer alan ve irilikleriyle dikkat çeken dünyaca ünlü 'Kangal' köpekleri vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kangal Kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen '14'üncü Uluslararası Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madanler Festivali' bugün başladı. 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, bugün ilçede düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Sivas Belediyesi mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte ayrıca Kangal koyunları ve atlar ile sadakati ve gücüyle dikkat çeken dünyaca ünlü Kangal köpekleri de yer aldı. Kangal Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş belediye binasının arkasındaki festival alanında son buldu. Kangal köpekleri ile yakından ilgilenen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.
"KANGAL KÖPEKLERİNİN GÖSTERİSİ OLACAK"
Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle festivallere bir süre ara verdiklerini belirten Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Bugün ülkemiz çok şükür huzurlu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek adına bugün festivalimizin 14'üncüsünü düzenliyoruz. 7-9 Temmuz tarihleri arasında dolu dolu etkinlikler var. Maden, enerji ve turizm sempozyumları ile müzik eğlence programları düzenliyoruz. 112 köyümüz, 46 mezramız ve merkez ilçemizle birlik, bütünlük adına mükemmel bir ortam sağladık. Bugünden itibaren bizleri ve ilçemizi ziyaret etmek isteyen herkese festivale davet ediyorum." dedi. Festivale çok yoğun katılım olduğunu, yarın köpeklerin ve koyunları görsel şovları olacağını ifade eden Öztürk, "Geçmişte köpekler yarışıyordu. Ancak nahoş durumların ortaya çıkması nedeniyle buna son verdik. Buradaki amaç Kangal'ı, Kangal'ın değerlerini tantımaksa bunu görsele dökelim dedik. Her köpeğimiz, her koyuncumuz birinci olsun dedik. Bu yıl gösteri şeklinde yapacağız inşallah." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Kortej yürüyüşünden görüntüler
-Kangal köpeklerinin görüntüsü
-Kangal koyunları
-Belediye başkanının açıklaması
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL(Si·vas),