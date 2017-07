Dha Yurt Bülteni - 17

Serik'te uyuşturucu operasyonu



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde jandarmanın operasyonunda 23 kilo 900 gram kubar esrar, 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu Akbaş Mahallesi'ne bağlı Onboynuz ve Saraycık mevkilerinde ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün saat 17.00 sıralarında bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramada 23 kilo 900 gram kubar esrar ile 40 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri sulamak amacıyla yaklaşık 100 metre uzunluğunda hortum çekildiği belirlendi. Olayla ilgili 25 yaşındaki O.N., 40 yaşındaki M.D. ile 43 yaşındaki H.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Alevler, meyve bahçesini küle çevirdi



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, elektrik tellerinin neden olduğu yangın, meyve ağaçlarının bulunduğu 3 dönümlük bahçeye zarar verdi. Alevler yakındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan orman işçileri tarafından karadan müdahale ile söndürüldü.



Marmaris-Muğla Karayolu'nun 20'inci kilometresinde bulunan kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ile kaplı bir bahçede, bugün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar alevlere bidonlarla su taşıyarak ilk müdahaleyi yaparken, bir yandandan da orman yangını ihbar hattını arayıp durumu bildirdi. Bölgeye, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz ve 12 işçi sevk edildi. Portakal, liman, greyfurt ve elma ağaçlarının bulunduğu bahçedeki, elektrik telleri nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, kuru otlar yüzünden kısa sürede yayıldı. Alevler, yakındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan 2 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürülürkan, 3 dönümlük bahçedeki meyve ağaçları zarar gördü.



Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar arasındaki Çamlı Mahalle Muhtarı Kerim Ekinci, "Mahallemizde daha önce de enerji nakil hatlarından yangın çıktı. Yetkililer enerji nakil hatlarının bakımını yapsalar bu yangınlar çıkmaz. Ayrıca arazi sahipleri de bahçe ve tarlalarındaki kuru otları acil olarak temizlemeli. Aksi halde kızıl çam ağaçlarının arasından geçen elektrik hatarı daha büyük yangınlara sebebiyet verecek" dedi.



Yangına müdahale eden mahalle sakini Asrın Çoban da "Kuru otlar temizlemiş olsa yangın bu kadar çabuk yayılıp, büyümezdi" diye konuştu.



Danıştay, Cerattepe'de 'madencilik yapılabilir' kararını onadı (2)



DANIŞTAY KARARINA TEPKİ: ŞİRKETİN BULUNDUĞU İŞHANININ KAPISINA KENDİLERİNİ ZİNCİRLEDİLER



Rize İdare Mahkemesi'nin, 'Madencilik yapılabilir' yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanarak Cerattepe Mevkii'nde madencilik faaliyetlerinin önünün açılmasına tepki gösteren Halkevleri üyesi Dursun Ali Koyuncu ve beraberindeki 5 kişi, İnönü Caddesi üzerinde maden şirketinin bulunduğu iş hanına giderek kendilerini kapı önüne zincirledi, "Cerattepe'yi yağmacılara teslim etmeyeceğizö yazılı pankart astı. Tepkileri dile getiren grup, 'Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez', 'Katil şirket Artvin'i terk et' şeklinde sloganlar attı. Çevrede toplanan vatandaşlarda sloganlara eşlik ederek alkış tuttu. Eylem sırasında konuşan Halk Evleri üyesi Dursun Ali Koyuncu, "Yaklaşık 2 yıl önce Cerattepe için açtığımız iptal davası bugün sonuçlandı. Danıştay, Artvin halkının taleplerine rağmen Cerattepe'nin katliamı için onay verdi ö dedi.



Önce eylemi izleyen vatandaşları dağıtmaya çalışan polisler daha sonra pankartı kaldırdı, eylemcilere müdahale etti. Polis, zincirleri söktükten sonra eylemcileri gözaltına aldı



Muğla'da kuraklık barajları vurdu



MUĞLA'da, kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesine bağlı olarak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü ve son 5 yılın en düşük seviyelerine geriledi.



Kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Muğla'daki Mumcular ve Geyik Barajları'nda doluluk oranı 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı'nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da ciddi azalma olduğu tespit edildi.



KURAKLIK SU KAYNAKLARINI ETKİLEDİ



Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden olan Muğla'da beklenen yağışların yaşanmaması nedeniyle su kaynakları düşük seviyelerde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle Mumcular Barajı'nı etkilerken Geyik Barajı'ndaki su oranının beklenin altında kalmasına neden oldu. 2012 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 83 olan Mumcular Barajı, bu yılın aynı ayında yüzde 27'de kaldı. Mumcular Barajı'nda, doluluk oranı Temmuz ayında 2013 yılında yüzde 81, 2014 yılında yüzde 50, 2015 yılında yüzde 77, 2016 yılında yüzde 41 iken 2017 yılında ise yüzde 27' ye kadar düştü. Geyik Barajı'nın 2012 yılı Haziran ayı doluluk ortalaması ise yüzde 95'ken, 2013 yılında yüzde 91, 2014 yılında yüzde 63, 2015 yılında yüzde 93, 2016 yılında yüzde 56, 2017 yılında yüzde 44 oldu.



ÜLGEN, "SU KULLANIMINA DİKKAT EDELİM"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, vatandaşlara su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ülgen, "İlimiz kurak bir kış mevsimi geçirdi. Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Bayram tatili nedeniyle birçok yerli turist ilimize gelmiş ve nüfus olarak büyük bir artış yaşanmıştır. Bu da su kullanımını had safhaya çıkartmıştır. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.



"ŞEBEKELERDEN BAHÇE SULAMASI YAPILMAMALI"



Bahçe sulamasının içme suyu şebekelerinden yapılmaması gerektiğini belirtirten Ülgen, içme suyu şebekelerinin tarımsal sulamaya hizmet etmediğini vurguladı. Ülgen, "Kırsal yerleşim oranı yüksek bir ilde yaşıyoruz. Büyükşehir kanunu gereği köyden mahalleye dönüşen bölgelerde su fiyatı en düşük tarifenin 4'te 1'i oranında belirleniyor. Yani köylerde suyun metreküp ücreti 66 kuruş olarak ödeniyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde birçok vatandaşımız bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu, içme, kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir, tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Tarımsal sulama çok farklı bir boyuttur. Bu konu hakkında kurum olarak bazı önlemler almayı planlıyoruz. Boşa akıtılan her damla su başka bir vatandaşımızın kuraklık yaşamasına neden olacaktır. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.



"KÜRESEL KURAKLIK MUĞLA'YI DA VURDU"



Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Cem Yaşar da "Dünya genelindeki küresel kuraklık Muğla ilimizde de etkisini göstermiştir. Barajlarımızdaki su seviyesi düştü. Bunun yanında yer altı ve yer üstü kaynaklarımızda ciddi anlamda etkilendi. Kış mevsiminde yaşanan kuraklık ve yaz mevsimindeki mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kaynaklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bayram tatili nedeniyle bir çok yerli turist ilimize gelmiş ve nüfus olarak büyük artış sağlandı. Buda su kullanımını had safhaya çıkarmıştır" dedi.



Bodrum'da Hande Yener rüzgarı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Hande Yener, hayranlarını coşturdu.



Majestueux Beach'te sahneye çıkan Hande Yener, şarkılarıyla tatilcilere keyifli dakikalar yaşattı. 'Bakıcaz Artık', 'Mor', "Deli Bile' ve 'Bodrum' gibi sevilen parçalarının seslendiren şarkıcıya hayranları da bulundukları yerden eşlik etti. Siyah mini şort ve büstiyer giyip, şapka ve yeşil gözlük takan Hande Yener, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performasıyla da dikkat çekti. Yener'e, iki dansçı kız ve kabinde de oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. İki saat sahnede kalan Yener'i yaklaşık 1000 kişi izledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Yener, birincilik konusunda çok hassas olduğunu belirtip, cep telefonundaki bazı verileri gösterip, "Son zamanlarda, sanatçılar arasında çıkan birincilik tartışmaları var. Şimdi size gerçek verileri göstereceğim, şampiyon belli. Verileri paylaştım. Sonra boş konuşuyor, 'biz çok sattık. Yok ben heryerde çalıyorum" diyorlar. Şarkılarımı DJ'ler değil aranjörler yaptı. Onlara çaldırmıyorum şarkılarımı. DJ'lerin yaptığı şarkılar kendi çıktıkları yerlerde çalınıyor. O nedenle DJ'lere şarkılarını yaptıran çok kişi var. Ben onlardan değilim" dedi.



