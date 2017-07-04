Dha Yurt Bülteni - 17
Hatay'da Suriye uyruklu canlı bomba yakalandıHATAY'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Güveççi Mahallesi'nin kırsal alanında yasadışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu K.A., üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Hatay'da Suriye uyruklu canlı bomba yakalandı
HATAY'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Güveççi Mahallesi'nin kırsal alanında yasadışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu K.A., üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Yaklaşık 1 haftadır Türk güvenlik güçlerinin takibinde olan erkek K.A., Güveççi Mahallesi kırsalına gelmesi üzerine sınırın Türkiye tarafında harekete geçen ekiplerce kıskıvrak yakalandı. K.A.'nın üzerinde yapılan aramada cinsi ve miktarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan canlı bomba düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A.'nın hangi terör örgütüne bağlı olduğuna ilişkin çalışmalar ve sorgusu sürüyor.
Haber: Emek ÇAKILI / YAYLADAĞI(Hatay),
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Dudakları şişiren sahte estetikçi, mağdur hemşireyi suçladı
ADANA'da kendisini 'medikal estetik uzmanı doktor' olarak tanıtıp, aralarında hemşire Merve Keleş'in de olduğu 4 kişiye dudak dolgusu yaparak hastanelik ettiği öne sürülen 34 yaşındaki Soner Gülnaz, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, pişman olduğunu söyledi. Gülnaz, kullandığı dolgu malzemesini hemşire Keleş'in görev yaptığı hastaneden izinsiz alarak kendisine verdiğini öne sürdü.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş bir arkadaşının tavsiyesi üzerine iddiaya göre kendisini 'doktor' olarak tanıtan Soner Gülnaz'a 400 lira karşılığında dudak dolgusu yaptırdı. Kısa süre sonra dudakları şişen Merve Keleş, hastaneye kaldırıldı. Olayın medyaya yansımasının ardından 300 lira karşılığı dolgu yaptıran Z.U. (30), ile reklam karşılığı aynı işlemi yaptıran Güllü Sel (33) ve eşi Celal Sel de (40)Gülnaz'ın kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında, başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Soner Gülnaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülnaz hakkında, 'diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması' suçundan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli parayla cezalandırılmasını istemiyle 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
'ZARARLARINI KARŞILAMAYA HAZIRIM'
Bugün 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Soner Gülnaz, dolgu işlemi yaptığını kabul ederek savunmasında şunları söyledi:
"M.B. isimli doktora komisyon karşılığında müşteri götürüyordum. Ona yardım ederken işi öğrendim. Aslında bayan kuaförüyüm. Hiç bir zaman doktor olduğumu söylemedim. İlk önce Güllü Sel ile tanıştık. Reklam karşılığı kendisine dudak, kocasına botoks uygulaması yaptım. Çok güzel yaptığımı söyledi. Sonra da Merve Keleş'e dolgu uygulaması yaptım. Ancak geçici dolgu olduğu için bir kaç gün sonra indi. Kalıcı dolgu yapmak için anlaştık. Merve Keleş, çalıştığı hastaneden izinsiz bir dolgu malzemesi çıkarmış. Bu malzemeyi kullanarak Merve Keleş ile Z.U.'ya kalıcı dolgu uygulaması yaptım. Merve Keleş'in dudakları şiştiğinde hastaneye gitmesini söyledim. Kendi çalıştığı hasteneye neden gitmediğini sorduğumda malzemeyi ordan aldığı için gidemeyeceğini söyledi. Hiç birinden ücret almadım. Reklamımı yapacaklardı. Hepsinden özür diliyorum. Zararlarını karşılamaya hazırım. Çok pişmanım."
'KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI'
Soner Gülnaz'ın iddialarının gerçek olmadığını söyleyen Merve Keleş, işlem için 400 lira karşılığı anlaştığını belirterek, şöyle konuştu:
"Kendisinin Çukurova Üniversitesi'nde 2 yıl tıp eğitimi aldığını daha sonra Azerbaycan'a gidip eğitimini tamamladığını söyledi. Kliniği tadilatta olduğu için müşterilerine işlemi evde yaptığını anlattı. Çalıştığım hastanede dolgu işlemi yapılmamaktadır. Benim kullanılan malzemeyi hastaneden almam mümkün değildir. Dudaklarım şiştikten sonra aradığımda bunun normal olduğunu söyledi. 36 gün boyunca hastanede yattım. İşlemde kullanılan malzeme belirlenemediği için tedavide ilerleme kaydedilmedi. Soner Gülnaz işlemden önce bana kullandığı malzemenin adını söyledi. Ancak tedavim sırasında yapılan biyopside Gülnaz'ın kullandığını söylediği malzeme çıkmadı. Hatta kullanılan malzeme dolgu malzemesi bile değilmiş. Hala büyük acılar çekiyorum."
Z.U., Güllü Sel ile eşi Celal Sel de Soner Gülnaz'dan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme hakimi, başka bir suçtan da tutuklu olan Gülnaz'ın bu davadan da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Dudaklarını silikon yaptıran mağdur güllü sel ve eşi Celal Sel adliyeden çıkışı
Dudaklarına silikon yaptıran mağdur güllü sel röp
Dudaklarına silikon yaptıran mağdur hemşire merve keleş röp
Merve keleş adliye önünde yürürken ve yakın yüz detay
Merve keleş avukatı ile röp
Adliye binası dış görünüm
SÜRE: 02'47" / BOYUT: 170 MB
Haber: Salih ÜÇTEPE - Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,
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Dalgaların sürüklediği iki kuzen kurtarıldı
ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde serinlemek için girdikleri denizde dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen 2 kuzen, çevrediklerin yardımıyla kurtuldu.
Kozlu sahilinde 21 yaşındaki Arif Danışmaz ve kuzeni 23 yaşındaki Ertuğrul Danışmaz, saat 16.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. 2 kuzen bir süre yüzdükten sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Kuzenlerin kıyıya çıkamadığını fark edenler durumu polise bildirdi. Sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa sürüklenen kuzenleri kurtarmak için yakınları ve çevrede piknik yapan vatandaşlar seferber oldu. Suda çırpınan kuzenler, kendilerine atılan can simidine tutundu. Bu sırada Ertuğrul Danışmaz'ın babası da kurtarma çalışmalarına kıyıdan yardım etti. 1 saatlik mücadelenin ardından kıyıya yüzmeyi başaran kuzenler, vatandaşların yardımıyla denizden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kuzenler, sağlık kontrolü için ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ertuğrul Danışmaz'ın babası Halit Danışmaz, piknik yapmak için sahil kenarına geldiklerini söyleyerek, "Denize girdiklerini bilmiyordum. Çıkamadılar, 1 saattir denizdeydiler. Bizde çıkarmaya çalıştık çıkaramadık. Durumları gayet iyi" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Dalgaların arasındaki kuzenler
-Çevredekilerin kurtarma çalışması
-Detaylar
-Can simidi atılması
-Kıyıya çıkmaları
-Ambulansla alınmaları
-Baba Halit Danışmaz ile röp.
Süre (8.10) Boyut (264 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK / KOZLU(Zonguldak),
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Yurdışına kaçmak isteyen 4 PKK'lı yakalandı
TEKİRDAĞ'da jandarma ekipleri, haklarında arama kararı bulunan ve yurtdışına kaçmak için hazırlık yapan 4 PKK'lı terörist ile 1 organizatörü yakaladı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi 4 kişinin, kişi başı 5 bin euro'ya anlaştıkları kişilerce TIR'la yurtdışına kaçırılacakları bilgisine ulaştı. Jandarma, Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda, yurtdışına kaçmak için TIR'a binme hazırlığı yapan PKK'lılar M.Ş., A.A., N.G. ve L.A.'yı organizatör Y.A. ile birlikte yakaladı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Son zamanlarda kolluk güçlerinin yaptığı etkili mücadele sonucu ciddi darbeler alan terör örgütü, içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmak için değişik faalilyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda bizzat örgüt içerisinde faaliyette bulunan örgüt üyeleri ve örgütsel suçlardan aranan şahısları yurtdışına kaçırma arayışına girdiği belirlenmiştir. Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ankara merkezli organize bir suç örgütü tarafından söz konusu şahısları kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına kaçıracakları tespit edilmiş, yapılan operasyonla plakası belirlenen bir TIR'da 1 organizatör ve aranan 4 kişi yakalanmıştır."
Gözaltına alınan 4 PKK'lı ile organizatörün soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.
4'Ü TUTUKLANDI
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi 4 kişinin, 5 bin euro'ya anlaştıkları kişilerce TIR'la yurtdışına kaçırılacakları bilgisine ulaştı. Jandarma, Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde düzenlediği operasyonda, yurtdışına kaçmak için TIR'a binme hazırlığı yapan PKK'lılar M.Ş., A.A., N.G. ve L.A.'yı organizatör Y.A. ile birlikte yakaladı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. 4 PKK'lıdan M.Ş, A.A., N.G. ile organizatör Y.A. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zanlıların jandarma aracından indirilmesi
-Zanlıların yüzlerini saklamaları
-Jandarmaların arasında kelepçeli adliyeye girişleri
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,
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Antalya'da orman yangını (2)
İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında saat 16. 00 sıralarında çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda işçinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Söndürme çalışmaları
Haber-Kamera: Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya),
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Freni patlayan motosikletin kaza anı kameralara yansıdı
KONYA'da freni patlayan motosikletin kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun camına çarpması güvenlik kameraları yansıdı.
Kaza, 30 Haziran günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, freni patlatığı belirtilen motosiklet, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun camına çarptı. Çarpma sonrası motosiklet ve sürücüsü yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza anının kamera görüntüsü
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,
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BM Genel Sekreter Yardımcısı: Rakka'dan 185 bin kişi kaçtı
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Stephan O'Brien, Rakka'dan 185 bin kişinin kaçtığını söyledi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Stephan O'Brien, Gaziantep BM İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. O'Brien, DEAŞ'a yönelik operasyonun başlatıldığı Rakka'dan şu ana kadar 185 bin kişinin kaçtığını ifade etti. BM olarak bu yıl ilk 6 ayda Suriye'de acil yardıma ihtiyacı olan 2 milyon 300 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen O'Brien, "Geçen yıla oranla Suriye'ye yaptığımız yardımlarda azalma var. Yüzde 50 civarında azalma var. Bizim yeni fonlara ihtiyacımız var. Bütün herkesin insani yardım anlamında üzerine düşeni yapması gerekiyor. Şu anda sahada fedakarca çalışan insani yardım görevlilerimiz var. Geçen yıl 66 insani yardım görevlimiz Suriye'deki saldırılarda öldü, 144 görevlimiz de yaralandı. Çok zor şartlarda yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yıl 2 milyon 300 bin kişiye acil yardım ulaştırdık" dedi.
Rakka'da insani bir krizin yaşandığını ve güvenlik sağlanamadığı için gerekli yardımları yeterince ulaştıramadıklarını aktaran O'Brien şöyle konuştu:
"Rakka'da şu anda devam eden operasyonlar var. Nisan ayından bu yana 185 bin kişi Rakka'dan kaçtı. Bu sayının artacağını bekliyoruz. Acil olarak o insanların suya ihtiyacı var. Bu büyük sıkıntı. Bu krizi çözmek için Türkiye ve diğer komşu ülkelerle görüşüyoruz. Yardım yapacak olsak bile şu anda orada çok büyük güvenlik problemi var. Rakka'dan kaçan insanlar için BM olarak biz merkezi bir tedarik noktası belirlemeye çalışıyoruz. Hem sivillerin güvenliği, hem de insani yardım görevlilerinin güvenliğini sağlayacak bir noktada yardımlarımızı ulaştırmak istiyoruz. Bunu da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yapmak istiyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ve bu süreçte STK'ların desteğine ihtiyacımız olacak."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Stephan O'Brian'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - GAZİANTEP,
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Kılıçdaroğlu, 20'nci günde yağmurda yürüdü (6)
ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE EVLENDİLER
Adalet Yürüyüşü Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde sona ererken, kamp alanı evlenen çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ile konuşma bozukluğu uzmanı Şeyda Arslan kamp alanında evlendi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'nın kıydığı nikahta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sevim Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay nikah şahidi oldular. Kılıçdaroğlu genç çiftin evlilik cüzdanını, "Yuvayı dişi kuş yapar' diyerek Şeyda Arslan'a verdi.
En zor konuşmaların nikah konuşmaları olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi size uzun bir nutuk çekeceğim. En zor konuşmalar nikahta yapılan konuşmalardır. En büyük arzumuz onların mutlu olmaları. Adalet için yürüyoruz. Ankara da yolumuza başladık. İstanbul'a kadar yürüyeceğiz. Niçin yürüyoruz? Böyle mutlu tabloları görmek için yürüyoruz. Çocuklarımız, evlatlarımız ve torunlarımız güzel günler görsünler, her evde huzur olsun, ülkede huzur olsun birlikte yaşama irademizi koyalım diye bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu nikaha katıldığım için ve tanıklık yaptığım için son derece çok mutluyum. Kendilerini yürekten kutluyorum. Murat müthiş bir evet dedi. Ama dışarıda, evde nasıl der onu bilemiyorum. İçişleri bakanları evde çok güçlü olurlar. Biz de evde sesimiz o kadar güçlü çıkıyor mu bilemiyorum. Tanığı burada. Elbette ki dişi kuş yuvayı yapar derler. Bu evin tapusu ve evin tapusunu evin hanımına teslim etmek benim açımdan da bir onur ve kendisine evlilik cüzdanını veriyorum" dedi.
Nikahın kıyılmasının ardından Kemal ve Sevim Kılıçdaroğlu çifti geline bilezik hediye etti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman genç çiften çocukları olduğu taktirde kız olursa 'Adalet' ismini, erkek olursa adını 'Kemal' koyacakları şeklinde söz aldı. Daha sonra Murat Erinç nikaha katılanlara "Hak hukuk adalet" şeklinde slogan attırdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Nikahtan görüntüler
Kılıçdaroğlu çiftinin bilezik hediye etmesi
Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Orhan UZUN-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,
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Dünya şampiyonu tekvandocu çiçeklerle karşılandı
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Nur Tatar Askari, ailesinin yaşadığı Antalya'da çiçeklerle karşılandı.
Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda tatamide Türkiye'ye altın madalya kazandıran Nur Tatar Askari, ailesinin yaşadığı Antalya'ya uçakla geldi. VIP'ten Antalya'ya ayak basan Nur Tatar Askari'yi burada annesi Birgül, babası Nizamettin Tatar ile ailenin diğer üyelerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile tekvandocu çocuklar karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Askari, havalimanında duygularını ifade etti.
'MADALYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'
Türkiye'ye madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nur Tatar Askari, Olimpiyatlara bir adım kala dünyanın en zorlu turnuvasında İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok onurluyum. Aslen Vanlıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Bu madalya tüm Türkiye'ye, önce memleketim Van'a, sonra ikinci memleketim Antalya'ya armağan olsun. Herkesin desteği ve duaları arkamdaydı. Tek yürek ve güç olduğumuz için bu madalyayı aldım. Herkesin dualarını orada hissetim dedi.
12 AĞUSTOS'TA DÜĞÜNÜ VAR
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Nur Tatar Askari'nin başarısının herkesi gururlandırdığını aktardı. Askari'nin daha önce dünya ikinciliği bulunduğunu hatırlatan Türel, Nur'u o zaman evinde ziyaret etmiştim ve kendisinden birincilik beklediğimi söylemiştim. Sırada olimpiyat şampiyonluğu var. Nur'a şampiyonaya gitmeden önce nikahını kıyarak moral takviyesinde bulunmuştum. Önümüzde düğünleri var. Cumhurbaşkanımız Nur'un düğününe katılmayı planlıyor. Bana da bizzat düğünle ilgilenme talimatı verdi. 12 Ağustos'ta Nur'un düğünü olacak diye konuştu.
VALİDEN 'EŞİNİ FAZLA DÖVME' ESPRİSİ
Nur Tatar Askari, daha sonra ailesiyle havalimanından ayrılarak Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Tekvandocuyu kutlayan Vali Karaloğlu, başarılarının devamını diledi. Vali Karaloğlu, milli tekvandocuyla, eşi ve aynı zamanda antrenörü olan Mehran Askari'yi kastederek, Antrenmanlarda fazla dövme diye espri yaptı. Nur Tatar Askari ise Aslında o beni dövüyor. Dayak yiye yiye şampiyon oldum diye espriyle karşılık verdi. Nur Tatar, eşinin Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından birlikte 2020 yılında olimpiyatlarda Türkiye adına yarışacağını dile getirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Nur Tatar ve beraberindekilerin VIP çıkışı görüntüleri
Belediye başkanı Menderes Türel Nur Tatar a çiçek kolye takması
Toplu resim çekimi
RÖP 1: Nur Tatar
RÖP 2: Menderes Türel ( Belediye Başkanı)
Nur tatar Antalya valisini ziyaret
Valilik makamında aileden görüntü
Vali Münir Karaloğlu'nun Nur tatar a hediye vermesi
Detaylar
280 MB - 04.06
Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,
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