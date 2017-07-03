Dha Yurt Bülteni - 17
Kılıçdaroğlu: Bir ideal için yürüyoruz (7)YOLA ÇİÇEKLER ATILDIAdalet Yürüyüşü'nde İzmit'e ulaşılırken, üst geçidin üzerinde bulunanlar "Hayır'ın başkenti İzmit'e hoşgeldiniz.
Kılıçdaroğlu: Bir ideal için yürüyoruz (7)
YOLA ÇİÇEKLER ATILDI
Adalet Yürüyüşü'nde İzmit'e ulaşılırken, üst geçidin üzerinde bulunanlar "Hayır'ın başkenti İzmit'e hoşgeldiniz. Adaletin elçisi" yazılı pankart açarak çiçekler attı. Yürüyüşe Balyoz davasında yargılanan emekli Koramiral Can Erenoğlu da elindeki Türk Bayrağı ile birlikte katılırken, bir süre Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında tışanın dev Türk Bayrağı'nın taşınmasına yardımcı oldu. Bu akşam mola verilecek Yahya Kaptan Mahallesi'ne girildiğinde ise Kılıçdaroğlu'nun üzerine güller atıldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU
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Ailesinden gizlediği bebeğini plaj tuvaletinde doğurup bıraktı (2)
BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI
Tekirdağ'da ailesinden gizlediği hamileliği sonrasında tatil için geldikleri Kumbağ Mahallesi'nde tuvalette doğum yaparak bebeğini bırakıp kaçan G.K., jandarmadaki soruşturmasının ardından gözaltına alınan ailesiyle birlikte Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun erkek kardeş M.K. serbest bırakıldı. Bebeğini tuvalette bırakıp kaçan G.K., annesi Y.K. ve babası K.K. tutuklama istemiyle Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, G.K.'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklarken, annesi Y.K. ile babası K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan G.K. Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Haber: TEKİRDAĞ,
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Cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde cadde üzerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y., daha önce aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki M.K. ve 37 yaşındaki K.G. ile şehrin en işlek yeri olan Hastane Caddesi'nde karşılaştı. İ.Y. ile M.K. ve K.G. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla M.K. ve K.G.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İ.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine tabancayla birlikte teslim oldu.
KAFEDEKİ MÜŞTERİLER PANİK YAŞADI
Olay sırasında kafede bulunan müşteriler ise panik yaşadı. Bir müşteri ise olay anı sonrasında yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 1 saat güvenlik şeridi çekilerek, kısmen kapatılan cadde, polisin incelemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri genel gör.
-Polisin incelemesi
-Boş kovanlar
-Çevrede toplananlar
-Ambulans gör.
-Kafe müşterisinin cep tel. gör.
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-
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Kahta'da PKK'ya tepki yürüyüşü
ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bir araya gelen çok sayıda kişi, terör örgütü PKK'nın saldırılarını yürüyüşle protesto etti.
Kahta Belediyesi'nin organizesiyle Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi ve vatandaşların katılımıyla PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi. Belediye önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplananlar, kaymakamlık binasına kadar 'Kahrolsun PKK, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla yürüdü.
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınayarak, "Teröre karşı ülkemizin dört bir yanında tepkiler var. Kahta her daim bu toplumsal duyarlılığı, milli ve manevi değerlere bağlılığını ve bu noktadaki engin görüş, his ve düşüncelerini yerine getirmiştir" dedi.
Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın şehit edilmesine tepki gösterdi. Devletin teröre asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Toprak, "Ey PKK'nın uşakları, ey FETÖ'nün uşakları, ey bu ülkeye düşman olan kafirler, şunu iyi bilin ki; uçaklarınızla, tanklarınızla, son teknoloji silahlarınızla da gelseniz, göğsümüzü siper edeceğiz. Hiç bir zaman emellerinize kavuşamayacaksınız" dedi. Konuşmaların ardından bir üre slogan atan kalabalık, sessizce dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kahta Belediyesi
Kalabalığın toplanması
Yürüyüş ve slogan atanlar
Konuşmalar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)
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Gelin kınasına gidenleri taşıyan otomobil takla attı: 4 yaralı
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde gelin kınasına giden bir aileyi taşıyan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan 35 KE 3880 plakalı otomobile, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen pikap çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle takla atana otomobilde gelin kınasına giden Bahar Engin (24), Songül Engin (27), İbrahim Birsin (28) ve Sevda Engin (21) yaralandı. Bölgeye gelen İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otomobile çarptıktan sonra kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen pikap ve sürücüsünü bulmak için MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntü dökümü:
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Kaza yapan araçtan görüntü
Polislerin kaza bölgesinde inceleme yapması,
Acil servis önünde duran ambulans,
Haber - Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin), -
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Klima yangını korkuttu
ANTALYA Valiliği karşısında bir evde klimanın iç ünitesindeki arıza nedeniyle çıkan yangın, korkuya neden oldu.
Muratpaşa İlçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Çıragöz İş Hanı'nın 4'üncü katında, Nazan Kurt'a ait dairede çalışır haldeki klimanın iç ünitesi saat 18.00 sıralarında alev aldı. Daireden duman yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine müdahale etti. Dairenin içindeki yangını söndüren ekipler daha sonra çatıya çıkarak klimanın dış ünitesine de sıçraya alevleri söndürdü.
Yangına ilk müdahaleyi yapan ev sakini Nazan Kurt, dumandan etkilendiği için 112 ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.
Müdahale sırasından makam arabasıyla Hükümet Konağı'ndan çıkış yapan Vali Münir Karaloğlu da çalışmaları aracından izledi.
Yangın maddi hasara neden olurken, hastanede tedaviye alınan Nazan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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İtfaiye araçlarının görüntüsü
İtfaiye erlerinin çatı kata hortum çekmeleri
Vatandaşların görüntüsü
Polislerin görüntüsü
Valinin makamdan çıkışı
Ambulansın gelmesi
Küçük çapta yaralanan kadının ambulansa binmesi
Ambulansın hastaneye gidişi
Detaylar
73 MB --02.19
Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA
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Adalet nöbeti tutuklu gazeteciler için tutuldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne 'Adalet Nöbeti' tutarak destek veren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması için eylemlerini sürdürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne İzmir'den 'Adalet Nöbeti' tutarak destek veren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı sendikalar ve odalar, sivil toplum örgütlerinin yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Eyleme İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen'de destek verdi. Adalet nöbetine devam eden grup üyeleri tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması ve basın özgürlüğü konusundaki eksikliklerin giderilmesini istedi. "Özgür basın susturulamazö sloganları atan grup adında basın açıklamasını yapan Misket Dikmen, "Bu ülkede gazetecilik yapmak çok zor. Bugün iki arkadaşımızın işsiz kaldığı haberiyle güne başladık. Her an saldırıla uğrayabilir, cezaevini atılabilir, işsiz kalabilir, öldürülebilir, tutuklanabilir, hakarete maruz kalabilirsiniz. Bu coğrafyada zorluklara rağmen gazeteciler insanların haber alma hakkı çini uğraşıyor. Son durum 166 gazeteci tutuklu durumda. Sözcü Gazetesi İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklu durumda. Mahkeme delil bulunamadığı için tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bunu anlamak mümkün değil. Bu ülkede artık nöbetçi yayın yönetmenleri var. Tutuklu olan arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Eylemden görüntü
Basın açıklamasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,
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Bodrum'da ikizleri ayıran kaza (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, ikizinin de aralarında bulunduğu üç kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Doğukan Can Tanışan (18) için bugün ikindide Turgutreis Yalı Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tanışan'ın babası Zafer Tanışan, annesi Hanım Tanışan, Göztepe Bodrum 1925 Spor Kulübü yöneticileri, Tanışan'ın okul ve futbolcu arkadaşları katıldı. Tanışan'ın Göztepe forması ve bir dönem ter döktüğü Turgutreisspor'un forması serili tabutu başına toplanan arkadaşları gözyaşı döktü. Cenazede baba Zafer Tanışan ayakta durmakta güçlük çekti. Tanışan'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Hanım Tanışan ise baygınlık geçirince yakınları tarafından camiden uzaklaştırıldı. Kılınan namazın ardından Tanışan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Karabağ Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Tanışan'ın aynı kazada ağır yaralanan ikizi Batuhan Tanışan'ın Acıbadem Bodrum Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cenazeden görüntü
-Baba Zafer Tanışan'ın görüntüsü
-Tanışan'ın ağlayan arkadaşlarından görüntü,
-Tabutun görüntüsü
-Cenaze namazından görüntü
-Tanışan'ın tabutunun omuzlarda taşınmasından görüntü
-Cenaze aracının gidişinden görüntü.
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, (Muğla),
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Atatürk'ün yadigarı M/G Acar Çanakkale'de
ÇANAKKALE Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde 'Müze Gemi' olarak halkın ziyaretine açılmak üzere deniz yoluyla kente getirilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün de gezi teknesi olarak kullandığı M/G Acar, vinç ile karaya çıkartıldı. Bu anlarda ilginç görüntüler oluştu.
1937 yılında Almanya'da inşa edilen, bir süre Mustafa Kemal Atatürk tarafından gezi teknesi olarak kullanılan, son olarak da
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 'TCG Acar' adıyla kullanıldıktan sonra hizmet dışına ayrılan tarihi gemi, 'Müze Gemi Acar' olarak halkın ziyaretine açılması için Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na gönderildi. Saat 15.00 sıralarında Deniz Müzesi Komutanlığı'nın iskelesine yanaştırıldı. Müze Gemi Acar'a üç askeri gemi refakat etti. Bir saat kadar süren hazırlıklarda 30 kadar sivil ve askeri personelin yanı sıra dalgıçlarda görev yaptı.
Halatlarla bağlanan 27.5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki gemi, 1000 ton yük kaldırma kapasitesine sahip büyük bir vinç yardımı ile sudan alınarak havaya kaldırıldı. Bu anlar ilginç bir görüntülere sahne oldu. Çimenlik Kalesi'nin de bulunduğu Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesindeki bir TIR'ın üzerine indirilen 'Müze Gemi Acar', yapımı ilerleyen günlerde tamamlanacak olan platform üzerine konacak. Çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra da halkın ziyaretine açılacak.
Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde, daha öncede batık Alman UB46 denizaltısının çıkarılan bir kısmı halkın ziyaretine açılmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Acar'ın vinç yardımı ile sudan alınıp karaya çıkarılmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,