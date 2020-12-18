DHA YURT BÜLTENİ - 17
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 17

18.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:30
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bursa'da, kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu havadan görüntülendiBursa'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da, kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Bursa'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafik oluşturdu. Kent trafiğinin önemli noktalarından biri olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise İrem Derici Nilgün Belgün Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Karar Adana Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 17 | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:30:53. #1.15#
title