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DHA YURT BÜLTENİ - 17

10.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:18
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gittiSAMSUN'un Bafra ilçesinde, kasklı motosikletlinin arkasında oturan kişi, başına geçirdiği poşetle yolculuk etti.

Motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kasklı motosikletlinin arkasında oturan kişi, başına geçirdiği poşetle yolculuk etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bafra'da kimliği belirsiz kişi, başına poşet geçirerek, kasklı motosikletlinin arkasında yolculuk etti. Koronavirüsten korunmak için başına poşet geçirdiği düşünülen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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