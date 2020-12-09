DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok

ÇİN menşeli Covid-19 aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Kayseri Şehir Hastansi'nde 113 gönüllüye uygulama yapıldığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları hakkında DHA'ya açıklama yaptı. Dr. Toker, hastanede şu ana kadar 113 gönüllüye aşının uygulandığını belirterek, "Aşı şu an tek silahımız. Çünkü tedavilerde sıkıntı yaşıyoruz. Yaklaşık 113 kişiye aşımızı uyguladık. Bunların yarıya kadarına da ikinci dozu uyguladık. Şu ana kadar büyük bir yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Bir kaç kişide grip gibi yakınmalar oldu; ama onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" dedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi planlanan aşıyı kendisinin de olacağını ifade ederek, "Gönüllü bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta gönüllü taleplerine yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 113 hastamız var; ama diğer yandan yüz küsur gönüllümüz mevcut. Onların da randevularını planladık. Hekimler olarak pandeminin en başından beri en yoğun şekilde hastaların içerisindeyiz. Çok kötü ve ağır seyreden hastalar da oldu. Ben kendime, eşime ve aileme de bu aşıyı yaptırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Gönüllü olan öğretmeni Alper Azakoğlu da "Öncelikle devletin ve hükümetin aldığı kararlara güveniyorum. Süreci en başından beri takip ediyorum. İngilizce öğretmeni olmam nedeniyle yurt dışı kaynakları da takip ediyorum. O yüzden Çin aşısında karar kalınması bence iyi oldu. Dün sonuçlar açıklandı. Yüzde 97 başarı oranı ortaya çıktı. Zaten aşı olmak niyetinde idim. Şehir Hastanesi böyle bir imkan sununca testlerimi yaptırdım ve yarın sonuçlarıma göre aşımı yaptıracağım" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker yan etki açıklamasıGönüllü Alper Azakoğlu ile röportaj

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Melih KAMIŞ/KAYSERİ,

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Manavgat'ta bisiklet hırsızlığı kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalan Muhsin Çeltek, polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan da hapis cezası bulunan Muhsin Çeltek tutuklandı. Şüphelinin çaldığı bisiklete binmeye çalışırken yaşadığı güçlük ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanın merdiven dairesinden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Apartmanın yakınında bulunan iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikleti çalan şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerde bisikleti çaldığı sırada alkollü olduğu belli olan şüpheli Muhsin Çeltek polis tarafından kısa sürede yakalandı.Şüphelinin UYAP sorgusunda 'dolandırıcılık', 'kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak dolandırıcılık', 'kendini kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık', 'büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli Muhsin Çeltek, sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'hırsızlık' suçundan da tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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Erik ağaçları aralıkta meyve verdi, bahçe sahibi şaşırdı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Hayrettin Soykan'ın bahçesinde bulunan iki erik ağacı aralık ayında meyve verdi. Soykan, "Bu olay bu sene ilk defa oldu. Daha önce hiç görmemiştim" dedi.

Kaynarca ilçesi Cebek Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Soykan'a ait bahçede bulunan iki erik ağacı havaların sıcak gitmesi sonucu aralık ayında meyve verdi. Bahçede bulunan iki ağaçtan yarım kilo kadar erik toplayan Soykan, ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını söyledi. Bu sene ikinci kez erik topladıklarını belirten Soykan, "Normalde erik nisan, mayıs aylarında toplanır. Allah tekrar nasip etti. Yaklaşık 500-600 gram kadar yeşil erik topladık. Bu olay bu sene ilk defa oldu. Daha önce hiç görmemiştim. İlk görünce hayret ettim. Bugünlerde bize güzel bir sürpriz oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Ağaçlardan ve eriklerden görüntü-Erik toplaması-Röportaj

HABER-KAMERA: Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),

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Vakaların artışı Hatay'da tedirginlik yarattı

HATAY'da koronavirüs vaka artışlarının devam etmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarının yükselmesi, vatandaşları tedirgin etti.Kentte vaka sayıları son haftada yüzde 125 artarken yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 89'a yükseldi. Kent genelinde koronavirüs denetimleri devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla giriş sağlanan Tarihi Uzun Çarşı'da bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yaptığı 'iş yerlerinizi bir hafta kapatın' tavsiyesine de çok az sayıda esnafın uyduğu gözlendi.Vakalardaki artıştan üzgün olduğunu söyleyen esnaf Adem Karadeniz, devlet kurumlarının tüm tedbirleri aldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu durum elbette ki bizi tedirgin ediyor. Çocuğumuz var ve çevremizde kronik rahatsızlığı olan insanlar var, bize bulaşıp bulaşmadığını anlayamadığımız gibi çevremize de bulaştırmaktan korkuyoruz. Bu yüzden zorunlu olmadıkça evimizde kalmalıyız ve maskesiz sokağa çıkmamalıyızö dedi.Kentteki vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen berber esnafı Mesut Damlar da, "Sağlığımız için değişik ekipmanlar, maskeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Temizliğe önem veriyoruz, her müşterinden sonra, tarak, makas ve tıraş makinelerini alkol veya çamaşır suyu ile temizliyoruzö diye konuştu.'KENT EVE KAPANMALI'Kentteki vaka artışının insanların psikolojisini bozduğunu söyleyen Mehmet Fatih Karagündüz de, çoğu kişinin normal bir hayat gibi yaşantısına devam ettiğini belirtti. Bir haftadan fazla bir süre tüm kentin eve kapanması gerektiğini söyleyen Karagündüz, "Hepimizin Allah'a inancı sonsuzdur, her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyoruz ama buna rağmen tedirginlik içindeyizö dedi.

Önlemler aldıklarını fakat buna rağmen vaka artışının yüzde yüzün üzerine çıktığını dile getiren Gökhan Aydın ise bir an önce bu hastalıktan kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı