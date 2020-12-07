DHA YURT BÜLTENİ - 17
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 17

07.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:25
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmışTRABZON'da artan vakalar nedeniyle karantinaya alınan, Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nden karardan 3 saat önce kaçanların, Covid-19 temaslısı olmadığı belirlendi.

Karantinadaki mahalleden kaçanlar, temassızmış

TRABZON'da artan vakalar nedeniyle karantinaya alınan, Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nden karardan 3 saat önce kaçanların, Covid-19 temaslısı olmadığı belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon'da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları, karantinaya alınmaya başlandı. Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı olan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci emre kadar cuma günü saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı. Ancak karardan 3 saat önce bazı kişiler, mahalleyi terk etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahallede giriş ve çıkışlara izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

TEMASSIZ KİŞİLER KAÇMIŞ

Karantina uygulamasından saatler önce mahalleden çıkanlara ilişkin filyasyon ekipleri inceleme başlattı. Hafta başı iş gerekçesiyle kent merkezindeki evlerine gittikleri öğrenilen bu kişilerin, yapılan incelemede, Covid-19 temaslısı olmadığı tespit edildi. Asıl temaslıların evlerinde karantinada olduğu mahallede yaklaşık 50 temaslının olduğu öğrenildi.

Ekiplerin sıkı önlemleri sürdürdüğü mahalleye gelen gıda malzemeleri, kontrollerin sağlanmasının ardından içeri alınırken, karantinadakilerin ihtiyaçları ise muhtarlığın yanı sıra Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Ivana Sert Sezen Aksu Demet Akbağ
Spor Falcao Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:44:32. #1.14#
title