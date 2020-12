DHA YURT BÜLTENİ - 17

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı. Can salı içindeki kaçaklar, Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında, saat 10.00 sıralarında, bir can salı görüldüğü ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Botu bölgeye yönlendirildi. Can salı içinde aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 29 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Somali, Filistin ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kaçakların Yunan askeri tarafından bir can salına bindirilerek Türk kara sularına itildiklerini iddia edildi.Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasını ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

