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DHA YURT BÜLTENİ -17

27.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:46
DHA YURT BÜLTENİ -17

1 BURSA'da, cezaevindeki oğlunu ziyarete giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Sadık Çayır (57), öldü.

CEZAEVİNDEKİ OĞLUNU ZİYARETE GİDERKEN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ-1 

BURSA'da, cezaevindeki oğlunu ziyarete giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Sadık Çayır (57), öldü. Oto kiralama firması bulunan Sadık Çayır ile taksiciler arasında 5,5 ay önce çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, Sadık Çayır'ın da dahil olduğu 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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