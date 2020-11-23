DHA YURT BÜLTENİ -17

Koronavirüse yakalanan sunucu Erhan Önel yaşadıklarını anlattı: 'Yalvarırım evinizden çıkmayın'KORONAVİRÜSE yakalanan İzmirli sunucu Erhan Önel (55), vatandaşları uyardı.

Koronavirüse yakalanan sunucu Erhan Önel yaşadıklarını anlattı: 'Yalvarırım evinizden çıkmayın'

KORONAVİRÜSE yakalanan İzmirli sunucu Erhan Önel (55), vatandaşları uyardı. Önel, "Kimse bana virüs bulaşmaz demesin, çok sahtekar bir virüs. Size yalvarıyorum evinizden dışarı çıkmayın" dedi.

İzmir'de yaşayan ve bir yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Erhan Önel, koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Önel, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla vatandaşları uyararak, virüsün şakası olmadığını söyledi. Deyim yerindeyse vatandaşların dışarıya çıkmaması için yalvaran Önel, "Koronavirüs, çok sahtekar bir virüs, yüzüne gülüyor arkandan hançerliyor. İyi oldum derken tüm kemiklerime kadar ilerliyor. İyileşiyorum derken ertesi gün yaşadığın ağrı boğazını söküyor. Direncini kırıyor. Siz sadece 3 adım atarak yorulan biri gördünüz mü? Ben, adım atarak yorulduğumu hissediyorum. Günde 10 kilometre koşan bir adamdım. Şimdi 3 adımı zor atıyorum. Bu virüs insan vücudunu mahvediyor. İnsan bu virüsü yaşamadıkça anlamıyor. Bu iş çok ciddi bir iş. Bu nasıl bir şey? Kelimelerle anlatamıyorum. Benim canım yandı ama sizin yanmasın. Ne olur yalvarıyorum evden çıkmayın. Evinizde ne varsa onları tüketin. Dışarıya çıkmayın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erhan Önel'in çektiği video

=======================

Koronavirüsü yenen öğretmen, gözyaşları içinde öğrencilere seslendi İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yakalandığı koronavirüsü yenen Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Zübeyde Şahin (41), her yıl birlikte kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bu defa öğrencilerinden ayrı kalacak olmanın çok zor olduğunu belirtti. Öğrencileri ile 24 Kasım'a özel bir video hazırladıklarını dile getiren Şahin "Bugünü okulda kutlamayı çok isterdik. Özel etkinlikler yapardık ama şimdilik sosyal medya üzerinden birbirimize destek olacağız" dedi.

Türkiye'de pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçişle birlikte öğretmen ve öğrenciler için zor bir süreç başladı. Bu süreçte zorlanan öğrencilere en büyük destek ise öğretmenlerden geldi. Uzaktan eğitim veren öğretmenler bilgisayar başında ders anlatmanın yanı sıra, öğrencilerin kaygıları konusunda da onlara destek vererek süreci kolaylaştırmak için mücadele veriyor. Yakalandığı koronavirüsü yenen Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Zübeyde Şahin, her yıl birlikte kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bu defa öğrencilerinden ayrı kalacak olmanın çok zor olduğunu belirtti. Öğrencileri ile 24 Kasım'a özel bir video hazırladıklarını dile getiren Şahin, "Hastalık sürecinden sonra online derslerimiz başladı. Öğrencilerime ilk söylediğim şey çok dikkatli olmaları, bu kadar rahat gezmemeleri oldu. Bugünü okulda kutlamayı çok isterdik. Özel etkinlikler yapardık ama şimdilik sosyal medya üzerinden birbirimize destek olacağız" dedi.

'HASTALIĞI ÖĞRENCİLERİME BULAŞTIRMAKTAN ÇOK KORKTUM'Koronavirüse yakalandığı süreci anlatan Zübeyde Şahin, testi pozitif çıktığında en büyük endişeyi öğrencilerine bulaştırma ihtimali konusunda yaşadığını ifade edip, "Eşim astım hastası olduğundan hastalığın en başından beri çok dikkatli davrandık. Ancak koronavirüs belirtileri önce eşimde başladı. Belirti gösterince evde kendisini karantinaya almıştık ama ilk testi negatif çıkınca normal yaşantımıza geri döndük. Şikayetleri geçmeyince hastaneye tekrar gittik. Bu kez virüsün eşimin ciğerlerine kadar indiği görüldü ve aynı gün benden de test alındı. Benden test alınmadan önce, eşimin ilk testi de negatif çıkınca okula gitmiştim. O gün öğrencilerime kitap dağıttım ancak maske, mesafe ve hijyen konusunda çok dikkatli davrandım. Ertesi gün testim pozitif çıktığında öğrencilerime ya da o gün beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarıma hastalığı bulaştırdım mı diye dikkat etmeme rağmen çok endişelendim. Aslında bu dönemde kendi hastalığımdan çok hastalığı başkalarına bulaştırmaktan korktum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİ YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM'Öğrencilerin de virüs süresince ciddi kaygıları olduğunu ifade eden Şahin, bu konuda desteğe ihtiyaçlarını olduğunu vurgulayarak, "Evde çok güçlü durmaya çalıştım. 2 çocuğumuz var onlara da bulaştı. Onlar çok hafif atlattılar. Karantina dönemini evimizde oğlumun sınavına hazırlanarak geçirdik. Onun açısından da çok zordu. Öğrencilerimle online ders yaparken hep kendi oğlumun psikolojisini göz önünde bulundurarak sohbet ediyorum. Dışarıdan çok desteğe ihtiyaçları var. Öğrencilerin dışarıya ne zaman çıkacakları, okula yeniden ne zaman başlayacakları ve ileride neler olacağı konusunda kaygıları var. Online dersler esnasında okul müdürümüz sağ olsun Selman Er dinlenmemi önerdi. Kendisine teşekkür ettim ama bu süreçte öğrencilerimi yalnız bırakmak istemedim" açıklamasında bulundu.

'KİMSE BENİM BAĞIŞIKLIĞIM GÜÇLÜ DİYEREK KENDİNE GÜVENMESİN'Hastalık sırasında moralin ve psikolojinin çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, hastalığın çok zorlu olduğunu ifade edip, "Testim pozitif çıktığında eşim bana, 'Çok özür dilerim. Sana bu hastalığı ben bulaştırdım. ya benim yüzümden sana bir şey olursa' dedi. Ben güçlü durmaya çalıştıkça eşim de toparlanmaya başladı. Psikolojiniz iyi ise her şey daha kolay oluyor. Sonunuzun kötü olacağını düşünürseniz belirtilerinizi ve kendinizi daha çok dinliyorsunuz. Çok zor bir hastalık. Kimse, bağışıklığım kuvvetli diye kendine güvenmesin. 'Bulaşsa da grip gibi atlatırım' diye düşünenler var ama öyle bir şey yok. Kimin üzerinde hangi etkilere neden olacağını bilemezsiniz. Çok şiddetli öksürük yaşadım. Eşimle aynı evdeyiz ama bana göre çok daha ağır atlattı. Kas ve kemik ağrılarını en üst noktada yaşadı. En büyük korkum hastaneye gitmesi gerekirse, cihaza bağlanırsa ne yaparım oldu. Hastalığı yenmemin üzerinden süre geçmesine rağmen merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorum. İleride ne gibi etkisi kalacak bilmiyorum, çok daha çabuk yoruluyorsunuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Öğretmen Zübeyde Şahin röp.-Boş okulda Zübeyde Şahin'in görüntüsü-Genel detay ve görüntülerHaber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

=======================

3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi Gülten Y. (36) banyoda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gülten Y., henüz bilinmeyen nedenle, banyoda kendisini çamaşır ipiyle tavandaki demire astı. Yakınları Gülten Y.'yi banyoda asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülten Y. ardından hastaneye kaldırıldı. Gülten Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gülten Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Gülten Yiğit'in fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenaze aracıGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

========================

Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 6 yıldan beri çöp evde kedi ve köpeklerle birlikte yaşyan Ebru Sönmez (31), polis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in yakınları yetkililerin sahip çıkmasını istedi.

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi, 750 sokak üzerindeki eski bir evde yaşayan Ebru Sönmez'in, 6 yıl önce kardeşi Suat Sönmez'i trafik kazasında kaybetmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Sönmez'in teyzesi Şefika Şahinkuşu, Ebru'nun kendisini eve kapatıp kimseye kapıları açmadığını, kedi ve köpeklerle birlikte yaşadığını, uzun süre temizlik yapılmaması nedeniyle evin adeta çöp eve dönüştüğünü belirtti.

Şefika Şahinkuşu, yeğeni Ebru Sönmez'in 4 yıldır dışarıya çıkmadığını, kimseyle konuşmadığını ve insanlarla diyaloğu olmadığını söyleyerek, "Ebru'ya parayı getirip pencereden kendisine atarken, beni ölümle tehdit ediyordu. Kapıyı kilitleyip açmıyordu. Kendisine bıraktığım parayı komşuların çocuklarına verip bakkala gönderiyordu ve ekmekle süt aldırıyordu. Bakkaldan aldığı ekmek ve sütü kedi köpeklerle birlikte yiyordu, uzun uğraşlar sonucunda savcılık talimatıyla polis eşliğinde içeri girerek Ebru'yu hastaneye kaldırdık. Eve girdiğimde gözlerime inanamadım, çöp evde hayatta kalması mucizeö dedi.Şahinkuşu, kapı açıldığında çöp evin içinde kedi ve köpeklerin dışkıları ile karşılaştıklarını, çöp halindeki evin temizliği ve tadilatı için devletten yardım beklediklerini ifade etti.İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışkan ise devletin de desteği ile bu Ebru'ya sahip çıkacaklarını kaydetti.

BABASI YILLAR ÖNCE TERK ETMİŞ

Ebru Sönmez hastaneye kaldırıldıktan sonra evi kendi imkanları ile temizlemeye çalışan Şefika Şahinkuşu, Ebru'nun yıllar önce evi terk eden babası Feyzi Sönmez'e yazdığı 6 sayfalık mektubu buldu. Evle beraber tüm eşyaların ve resimlerin yıprandığı gözlenirken, günlüğün arasında bulunan ve yıpranmayan mektup okuyanları ağlattı. Babasının yokluğunda yaşadığı yalnızlığı ve sıkıntıları mektubunda dile getiren Ebru, mektubunun sonunda, "Bir gün senden önce ölürsem varlığımdaki yokluğum değil, yokluğumdaki varlığım incitmesin seni. Ben bu acıyla her gün öldüm, en büyük düşmanım sensin, Allah bu acıyı düşmanımın başına vermesinö yazdığı gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı