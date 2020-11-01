DHA YURT BÜLTENİ - 17
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DHA YURT BÜLTENİ - 17

01.11.2020 02:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 02:42
DHA YURT BÜLTENİ - 17

AFAD: 39 vatandaşımız hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız yaralandı (8)YARALI SAYISI 896'YA ULAŞTIAFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olmak üzere, toplam 712 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD: 39 vatandaşımız hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız yaralandı (8)

YARALI SAYISI 896'YA ULAŞTI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olmak üzere, toplam 712 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, saat 01.30 itibariyle ulaşılan son bilgiler, "1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir" şeklinde aktarıldı.

Haber: ANKARA,

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Kaza sonrası yanan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Yanmaya başlayan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Etlik yönüne giden içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 CCU 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boşluk alana devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan Durmuş Ö. ve ismi belirsiz 1 kişi, dışarı çıkmayı başarırken, Gürkan Ö. ve Ali D, araç içinde sıkıçtı. Otomobil, daha sonra alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti. Söndürülen yangının ardından Gürkan Ö. ve Ali D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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