DHA YURT BÜLTENİ - 17
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 17

26.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:27
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Mehmet, kız arkadaşıyla tartışan genci dövdüğü için öldürülmüş KONYA'da bir parkta tüfekle vurularak öldürülen Mehmet Demirtaş'ın (18), arkadaşlarıyla birlikte sokakta kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Ş.'yi (18) dövdükleri, ardından da akşam barışmak için buluştuklarında Ramazan Ş.

Mehmet, kız arkadaşıyla tartışan genci dövdüğü için öldürülmüş

 KONYA'da bir parkta tüfekle vurularak öldürülen Mehmet Demirtaş'ın (18), arkadaşlarıyla birlikte sokakta kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Ş.'yi (18) dövdükleri, ardından da akşam barışmak için buluştuklarında Ramazan Ş.'nin yanındaki Mustafa D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde oturan ve sanayide bir firmada çalışan Ramazan Ş., dün gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kız arkadaşıyla parkta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre durumu fark eden Mehmet Demirtaş ve yanındaki arkadaşları, Ramazan Ş.'ye tepki gösterdi. Ramazan Ş., kız arkadaşını yanından uzaklaştırdıktan sonra Mehmet Demirtaş ve arkadaşlarının yanına geldi. Ardından çıkan kavgada Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, Ramazan Ş.'yi dövüp, olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre, Mehmet Demirtaş ve 5 arkadaşı aynı mahallede oturduklarını öğrendikleri Ramazan Ş.'yi barışmak için saat 21.30'da parka çağırdı. Ramazan Ş. de yanına arkadaşları Mustafa D., Furkan E. ve Melih E.'yi alıp, parka gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa D., tüfekle Mehmet Demirtaş'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Demirtaş, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından Ramazan Ş., Mustafa D., Furkan E. ve Melih E., gözaltına alındı. Şüphelilerden Melih E., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mustafa D., Ramazan Ş. ve Furkan E., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Halil Sezai Şeyma Subaşı
Spor Babel Can Bartu Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 19:26:42. #1.14#
title