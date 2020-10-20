DHA YURT BÜLTENİ - 17

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Debisi düşen Tunca Nehri'ndeki çöpler ortaya çıktıTRAKYA, kışın kar, yazın da beklenen yağışının düşmemesi nedeniyle kuraklığın yaşandığı Edirne'de, debisi düşen Tunca Nehri'nin bazı bölümleri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge boyanırken, ardından da nehre atılan...

Debisi düşen Tunca Nehri'ndeki çöpler ortaya çıktı

TRAKYA, kışın kar, yazın da beklenen yağışının düşmemesi nedeniyle kuraklığın yaşandığı Edirne'de, debisi düşen Tunca Nehri'nin bazı bölümleri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge boyanırken, ardından da nehre atılan çöpler ortaya çıktı.

Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin bazı bölümleri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge boyandı. Tunca'nın debisi hem havzasının bulunduğu Bulgaristan'daki hem de Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle düştü. Su seviyesinin azlığı nedeniyle nehrin Tunca Köprüsü kesiminde yosunlar ortaya çıktı, bitkiler yeşermesinin ardından şimdi de suya atılan çöpler ortaya çıktı.

Vatandaşların güzel havalarda kenarında piknik yaptığı Tunca Köprüsü çevresinde suların çekilmesiyle suya atılan koltuk, araç lastikleri, plastik şişeler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgede piknik yapanların atıklarını suya atmamalarını ve beraberinde götürüp, çöpe atmalarını istedi.Öte yandan, DSİ verilerine göre, geçen yıl ekim ayında saniyede 10 metreküp olan Tunca Nehri'nin debisi bugün 2 metreküp akıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı