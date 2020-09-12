DHA YURT BÜLTENİ - 17 Kırşehir'de Kızılırmak'a giren 19 yaşındaki tarım işçisi kayboldu.

Kırşehir'de Kızılırmak'a giren 19 yaşındaki tarım işçisi kayboldu

KIRŞEHİR'de, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren tarım işçisi Mehmet Çiçek (19), akıntıya kapılarak kayboldu. Çiçek'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Değirmenkaşı köyü sınırlarındaki Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan tarım işçisi Mehmet Çiçek, serinlemek için nehre girdi. Çiçek, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çiçek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet Çiçek'i bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA