DHA YURT BÜLTENİ-17 Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (5)YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYORHatay'ın Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (5)

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çembere alınan alevleri söndüme çalışmasının sürdüğü bildirildi.

'NEREYE GİDELİM'Seldiren Mahallesi'nde yaşayan Fatma Türkmen, yangının bir anda başladığını belirterek, "Yukarıda bir çiftliğin samanlığı yanmış. Bize köyü boşaltın dediler ama nereye gidelim ki? Köylüler hep burada. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA