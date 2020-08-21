DHA YURT BÜLTENİ - 17
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 17

AK Parti'li Tamer'den 'koronavirüs' uyarısıAK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, koronavirüsle ilgili vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
21.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:23

AK Parti'li Tamer'den 'koronavirüs' uyarısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, koronavirüsle ilgili vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Tamer, ülke genelinde hastanelerde sıkıntı yaşanmadığını da söyledi.

AK Partili Dr. İsmail Tamer, geçen hafta AK Parti il binasında düzenlendiği basın toplantısında söylediği, "Rakamları vermiyorum; ama bir doktor olarak yalvarmam gerekiyorsa yalvarıyorum; düğünlere gitmeyin, mümkün olduğunca sokağa çıkmayın, çok zor ve kötü durumdayız" sözleri ile ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Tamer, Kurban Bayramı'ndan vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiğini anlatarak, "Basın toplantısında ifade ettiğim olay da buydu, bir artış söz konusu. Ancak, Kayseri'de ve Türkiye'de hiçbir hastanede sıkıntı yok. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda alınan tedbirlerin hepsi yerinde bir karardır. İnsanlar birbirleri ile olan münasebetlerinde dikkatli olmuyorlar. Bir doktor olarak diyorum ki lütfen herkes dikkat etsin. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uysunlar. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız çok az. Basın toplantısında düğünlerden söz etmiştim. Çoğu düğünlerde tüm uyarılara rağmen kurallar çiğneniyor. Bu beladan kurtulacağımızı ümit ediyorum. Sağlık Bakanlığımız etkili bir mücadele yaptı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini...
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Spor
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de keşfedilen gaz, 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen gaz, 2023 yılında kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir
Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 16:24:49. #1.14#
title