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Avrupalı zenginlerin lüks mega yatlarıyla adresi Güney Ege koylarıAVRUPA'nın dünyaca ünlü turizm şehirlerinde koronavirüs salgını artmasıyla gözden düşerken Türkiye'nin Ege kıyılarındaki yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz marina ile izole koylarına mega yatlar demir atmaya başladı.

DHA YURT BÜLTENİ-17
19.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:21

Avrupalı zenginlerin lüks mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları

AVRUPA'nın dünyaca ünlü turizm şehirlerinde koronavirüs salgını artmasıyla gözden düşerken Türkiye'nin Ege kıyılarındaki yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz marina ile izole koylarına mega yatlar demir atmaya başladı.

İspanya, Fransa, İtalya'nın dünyaca ünlü turizm şehirlerinde koronavirüs salgını artmasıyla dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçı ve milyarderlerin mega yatlarıyla adresi Ege kıyıları oldu. Özellikle Rus milyarderlerin üzerinde helikopter bulunan ultra lüks yatları Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'nde boy göstermeye başladı. Dünyaca ünlü zenginlerin yatlarıyla boy gösterdiği ilk adreslerden biri Bodrum oldu. Rus milyarder Andrey Skoch'un görenleri hayran bıraktıran 100 metrelik "'Madame Gu' adlı yatı yanı sıra Avrupalı işadamlarının 'Titan' ve 'Miss' adlı mega yatları boy gösterdi. 'Titan' isimli 80 metrelik mega yat Bodrum'un Turgutreis açıklarına, 50 metrelik yat 'Kiss' ile 45 metrelik mega yat 'My S' Fethiye'nin Göcek Mahallesi koylarına demirledi. Rus milyarder ve sanat koleksiyoncusu Leonid Mikhelson ise üzerinde helikopteri bulunan 86 metrelik 'Pacifica' isimli  mega yatı ile Marmaris Gümrük Limanı'na geldi. Burada 2 milyon liralık akaryakıt ve yiyecek-içecek ikmali yapan lüks yat, daha sonra içinde adları gizli tutulan misafirleri ile Ege turuna çıktı.

MARİNALAR DOLDU

Marmaris ilçe merkezi ve Bozburun, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Çiftlik ve Hisarönü Mahallesi'nde 6 özel marinada 5 bin yat, gulet ve yelkenli bulunuyor. 2 bin 400 yelkenli ve yat yabancı uyruklu kişilere ait. Deniz sınırlarının açılmasıyla 20 Temmuz'dan itibaren yabancı uyruklu kişiler aileleri ile birlikte marinalarda demirli yatlarına geldi. Ayrıca dünyaca ünlü Bodrum ve turistik kırsal mahallerinde bulunan 10 marina da, Fethiye ile Göcek'te bulunan 6 marina da ise demir atacak alan kalmadı. 3 milyon yabancı uyruklu deniz tutkunun adresi Muğla'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri oldu.

GÜNEY EGE KIYILARINI MESKEN TUTTULAR

Dünyanın sayılı zenginleri, film yıldızları, futbolcu ve sanatçılar kendilerine ait veya kiralık mega yatlarla Güney Ege'nin dünyaca ünlü turkuaz rengi denizi ve yeşilin her tonunun bulunduğu koylara demir attı. Değeri 10 ile 70 milyon dolar değerinde mega yatlara sahip 100 kadar Avrupalı zengin Bodrum, Marmaris, Göcek, Gökova Körfezi ve Datça'nın gözden uzak, izole koylarına demir atarak tatillerine devam ediyor.

Bir yat kiralama şirketi sorumlusu İdris Çifti, konuyla ilgili DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulundu. Milyarderlerin lüks yatlarla Güney Ege kıyılarını tercih ettiğini söyleyen Çiftçi, "Temmuz'un ilk haftasından itibaren lüks yatlar Muğla'nın güzide turizm şehirlerindeki koy ile marinalara demir attı. Avrupalı zenginler turizmde ünlü ülkelerde pandemi nedeniyle rotalarını ülkemize çevirdi. Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı bir ülke olduğunu yabancı yatçılar dile getiriyor. Güney Ege koylarında izole ve gözlerden uzak yatlarında tatil yapan çok ünlü ve zengin kişiler var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris'in 33 kilometre kırsalındaki Orhaniye Martı Marina'nın hakim tepeden genel görüntüsü

-Marmaris limanlarında demirli lüks yatlardan görüntü-Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir atan lüks yatların görüntüsü

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS DHA

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Reyhanlı'da mısır hasadı başladı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mısır hasadı başladı. Üreticiler hem rekolteden ve hem de ton başına ödenecek bin 325 TL fiyatlandırmadan memnun olduklarını söyledi.Amik Ovası'na gelen biçer döverler mısır ekili alanlara girerek hasat yapmaya başladı. Üretici Hüseyin Ürkmez, geçen yıl pamuk rekoltesinin düşük olması ve fiyatlarının yeterli olmaması nedeniyle üreticilerin mısıra yöneldiğini söyledi. Mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttığını kaydeden Ürkmez, rekolteden de memnun olduklarını söyledi.

Hava şartlarının rekolteyi etkilediğini dile getiren Ürkmez, "Dekar başına bin 500- bin 800 kilogram ürün alıyoruz. Devletin açıkladığı ton başına bin 325 lira alım fiyatı bizleri memnun etti. Ürünlerimizi Kırıkhan'da bulunan lisanslı depolara teslim ediyoruz. Daha sonra da devletimize veya tüccara satıyoruz. Bu yıl mısırdan memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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