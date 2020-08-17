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Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı (2)'DEMİR YOLUNUN ÖNEMİ PANDEMİDE BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Gar Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Tuşba ilçesinde bulunan ve yeni...

DHA YURT BÜLTENİ - 17
17.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:50

Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı (2)

'DEMİR YOLUNUN ÖNEMİ PANDEMİDE BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Gar Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Tuşba ilçesinde bulunan ve yeni yapılan feribot iskelesinde incelemelerde bulundu. İskeleyle ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Van'da ulaştırma projelerinde kentin yetkilileri ile gerekli istişarelerde bulunduğunu söyledi. Hedeflerinin devam eden projeleri bir an önce bitirmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:  

"Devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesini ve Van'ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler planlamayı hedefliyoruz. Van bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002'den beri birçok proje yapıldı, onlarca projemiz bitti. Van'ın gündemini çok fazla meşgul eden Van Çevre Yolu ile ilgili bugün görüşmelerimizi yapıyoruz. İnşallah ciddi ilerlemeler olur. Van, ülkemizin en önemli bölgelerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önem verdiği bir bölge. Malumunuz bu salgın sürecinde demir yolunun önemi bir kez daha anlaşıldı. Burada geçen yılki kapasite neredeyse 2 katına çıktı. Burada İran'la olan ticaret şu anda demir yolu ile sağlanmakta. Ülkemize lojistik anlamda çok büyük değer katan bir bölge burası. İnşallah bu artarak devam edecek. Demir yolunun kıymeti bir kez daha anlaşılmış oldu pandemi süresinde. Bundan sonra inşallah daha büyük kapasitelere ulaşacağız. Malumlarımız ülkemizde demir yolu taşımacılığı, genel taşımacılıklar içinde yüzde 4'lerde. Kısa sürede bunu yüzde 10'lara çıkarmayı ve 2025 sonrasında da yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik anlamda bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri demir yolu taşımacılığı. Burası da hem Van'ın hem de İran'ın bağlantısını sağlayan önemli bir iskele. Burada aynı anda iki feribot yükleme yapılabilecek."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Van PTT Baş Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN,

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Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü 

YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.

Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),  

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Milas'ta orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas'ın kırsal Kayadere mahallesindeki ormanlık alanda, bugün 14.00 sıralarında, saat  henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Genç çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki alevlere havadan ve karadan mühalaye başlandı.

Kaynak: DHA

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