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DHA YURT BÜLTENİ-17

Alaşehir'de sağanak etkili oldu; yollar kapandıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, dereler taştı, bazı mahalle yolları kapandı.

DHA YURT BÜLTENİ-17
10.08.2020 01:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:46

Alaşehir'de sağanak etkili oldu; yollar kapandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, dereler taştı, bazı mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesine ait ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalan mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Alaşehir -Salihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere,Horzum sazdere derelerinin taşması sonucu,  Kavaklıdere, Alhan, Şahyar,  Kurudere, Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu kapanan bazı yollar, Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yolların açılması için yapılan çalışmalara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Derelerin taşması sonucu, ortaya çıkan molozlar ve yollardaki yarılmalar nedeniyle Kavaklıdere, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahallelerimizin yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapandığı ihbarını alır almaz, belediye ekiplerimizle çalışmalara başladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapanan yollardan görüntüler-İş makinelerinin çalışmaları-Molozlar

-Etkili olan sağanak yağış

Nurettin Doğan/ MANİSA,  

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Bulgaristan sınırındaki orman yangını sürüyor (2)

EDİRNE VALİLİĞİ: 32.6 KİLOMETRE GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULMUŞTUR

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan sınırındaki orman yangın bölgesinde önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattı boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulduğu bildirildi. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemler alınmış durumdadır. Yangın, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam etmektedir. Yangın belli yerlerde sınırımıza kadar ulaşmış olup alınan tedbirler neticesinde şu ana kadar Türkiye topraklarına sıçraması engellenmiştir. Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadırö denildi.

Kaynak: DHA

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