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TEM'de 4 otomobil çarpıştı: 3 yaralı TEM yolunun Bolu- Düzce il sınırında, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
09.08.2020 02:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 02:23

TEM'de 4 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

 

TEM yolunun Bolu- Düzce il sınırında, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti araç trafiğine kapatılırken, araçlar D-100 karayoluna yönlendirildi.Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Bolu- Düzce il sınırı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İdris E. yönetimindeki 16 ACS 504 plakalı otomobil ile Onur Ç.'nin kullandığı 34 DDA 194 plakalı otomobil, Güven D. yönetimindeki 58 FZ 152 plakalı otomobil ve Özgür S. idaresindeki 34 SB 0169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Özgür S. ile diğer otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin  ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatıldı. Araçlar Abant turnikelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. 

Kaynak: DHA

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