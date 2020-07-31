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DHA YURT BÜLTENİ - 17

'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette (2) DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' karakol gemisinde görevli personel, ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda da hassasiyetle sürdürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
31.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:31

'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette (2) 

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' karakol gemisinde görevli personel, ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda da hassasiyetle sürdürüyor. Bayramı görev yaptıkları gemide karşılayan personel, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' (P-1205) karakol gemisinde görevli personel, Kurban Bayramı'nda da görevlerini yerine getiriyor. Ailelerine bayram mesajı gönderen personel, yakınlarından uzakta bayramı geçirmelerine rağmen, vatan korumasında görev almanın ise gururunu yaşıyor. Gemi personeli, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı. Gemi komutanı, güvertede rütbeli ve sözleşmeli erlerin Kurban Bayram'ını kutladı.

'TCG Karabiga' Karakol gemisi Komutanı, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde mavi vatanın dört bir yanında görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Başta ailemin, sınır dışında ailelerinden, vatan toprağından ayrı olan tüm personelimizin bayramını kutlarım. Bizler görevimizin başındayız. Ülkemizin ve dünyanın geçirmekte olduğu salgın döneminde bu zor günlerde bize tevdi edilecek görevi icra etmeye hazırız. Herkese iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

Ailelerine bayram mesajı gönderen gemi personeli ve sözleşmeli erler, Kurban Bayramı'nda mavi vatanın dört köşesinde görevlerinin başında olduklarını, ülkenin ve dünyanın geçirmekte olduğu koronavirüs salgını dönemindeki zor günlerde her görevi icra etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sözleşmeli erler ise, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin refahı, huzuru, güvenliği için verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TCG Karabiga karakol gemisinden genel ve detay görüntüler.-TCG Karabiga karakol gemisinde nöbet tutan askerden genel ve detay görüntüler-TCG Karabiga karakol gemisinden bayramlaşma töreninden detay görüntüler.-Gemi personeli ile röpler

HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Ahırdan kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı

RİZE'de, kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı.

Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi. Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da belde sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü. İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Boğanın kaçma görüntüsü-Ekiplerden detay-Ahir içindeki kurbanlığa sakinleştirici vurulması-Kurbanlıktan detay

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE,-

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Yerli turist, Konyaaltı sahiline koştu

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sahiller yerli turiste kaldı. Kentte hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, ilginin olmadığı sahil şeridinde sosyal mesafeli denize girenler dikkat çekti.

Turizmin başkenti Antalya'da, Kurban Bayramının ilk günü denize ilgi azdı. Kent sakinleri sıcak hava nedeniyle evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kimileri de kurbanlık kesimi için kesimhanelerde sıra bekledi. Plajlar ise Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerden Antalya'ya gelen yerli turistlere kaldı. Tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkardı.Ankara'dan gelen misafirlerini ağırladığını söyleyen Hanım Gökmen, şemsiye gölgesinde oturmayı tercih etti. Havanın sıcak olduğunu bu nedenle güneşe çıkmadığını belirten Gökmen, "Sosyal mesafemize dikkat ederek misafirlerimizi denize getirdik. Bayramımızı sahilde kutluyoruz" dedi. Torunları ve çocuklarıyla birlikte Ankara'dan tatile gelen Emine Şahbaz ise "Antalya çok güzel. Bayramımızı akrabalarımızın yanında geçiriyoruz. Deniz çok güzel. Hava ise oldukça sıcak" dedi. Ankara'da deniz olmadığı için eğlenemediğini belirten Kardelen Gülşen ise "Antalya'yı çok seviyorum. Anneannem ve annemle birlikte denize geldim. Çok eğleniyorum. Ankara'da deniz olmaması beni üzüyor. Bu nedenle buraya geldiğimde çok eğleniyorum" diye konuştu.Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 31 dereceyi buldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Denizde yüzenlerden görüntüÇocukların denizde yüzerken görüntüleriSahilde oturanladna görüntüRÖP 1: Hanım GökmenRÖP 2: Emine ŞahbazRÖP 3: Kardelen Gülşen 

Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti

İZMİT'te kurban kesimi sırasında, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralanan kişiler hastanelere akın etti.

İzmit'te, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyen bazı kişiler, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralandı. Bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, kent genelinde bulunan hastanelere başvurdu. Çok sayıda acemi kasabın hastanelere gelmesiyle Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde ufak çapta kuyruk oluştu. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan pansumanın ardından taburcu edildi. Büyükbaş kurbanlık kestiği sırada elinden yaralanan Mürsel Akın, "Nasıl olduğunu anlamadım bıçak bir anda kaydı, çok şükür ufak bir şekilde atlattım, büyük bir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA

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