DHA YURT BÜLTENİ - 17 İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorİZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 18.30 sıralarında Ahrandi mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İZMİR),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-YANGINDAN DETAYLAR

Haber: Faruk ÇARK – Kamera: İZMİR,

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Edirne'de orman yangını, UÇAK VE HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyünde meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğü bölgeye takviye ekipler sevk etti. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer, 75 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri ile müdahale ediliyor.

Meriç İlçesi Kaymakamı Ekrem Güngör, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------Yangın bölgesi havadan drone ile-Uçakların söndürme çalışması-Helikopterlerin söndürme çalışması-Yangından detaylar-Söndürme çalışmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/MERİÇ(Edirne),-

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İş makinesinin koparttığı doğalgaz borusu paniğe neden oldu

SİVAS'ta belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesinin koparttığı doğal gaz borusu paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.30 sırasında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin caddede yaptığı altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu koparttı. Olayın bildirilmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz ekipleri de patlayan boruya müdahale etti. Ekiplerin kürekle gaz sızıntısına toprak atması dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler gaz sızıntısını durdurdu. Bir süreliğine çevreye yayılan koku bölgede paniğe yol açtı.

Kaynak: DHA