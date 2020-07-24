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Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölüKÜTAHYA'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ- 17
24.07.2020 01:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 02:12

Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur'  ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 şüpheliden İsmail Selvi, hayatını kaybederken, araçtaki 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, ihbar edilen 43 BF 196 plakalı otomobile yaklaştı. Ekip aracını gören şüpheliler olay yerinden kaçmaya kalkınca kovalamaca başladı. Uzun süre devam eden kovalamaca sırasında 3 kişinin bulunduğu otomobilin içerisinden ekip otosuna pompalı tüfek ve silahla ateş açıldı. Enne Tabiat Parkı yoluna giren şüphelilerin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şüphelilerden İsmail Selvi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şüpheliler Burak Türker (22) ve Nurettin Samsa (46) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren İsmail Selvi'nin kısa süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Selvi'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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