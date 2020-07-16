DHA YURT BÜLTENİ-17
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-17

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde depremİZMİR'in Urla ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ-17
16.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:41

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Urla ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Urla ilçesinde, saat 21.09'da, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.00 kilometre altında meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Şehir merkezinden görüntüler

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - 

===========================

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir'i arayarak, başsağlığı diledi.Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü Siirt'te Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Demir'in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayhan ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, şehit babası İbrahim Demir ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti. Baba Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Vali Salih Ayhan'ı telefon ile arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da baba İbrahim Demir'e başsağlığı dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Protokolün aileyi ziyareti-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasıyla görüşmesi

Haber-Kamera:  Uğur YİĞİT/SİVAS,

==========================

Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor

AĞRI'da üç gün aralıksız yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen köy ve bölgelerde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi ve Devlet su İşlerine (DSİ) bağlı ekipler iş makinaları ile selde zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, AFAD ekipleri ise merkeze bağlı Kavak köyünde sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlar için çadır kurup gıda malzemesi dağıttı. Köyde yaşanan sel felaketinde evi zarar gören vatandaşlardan İbrahim Altun, sel esnasında ailesi ile birlikte mahsur kaldıklarını ve annesini sırtında taşıyarak sel sularından kurtardığını belirtti. Altun, "Yaşanan sel felaketinde ailem selde mahsur kaldı. Annemi sırtıma alarak kurtarabildim. Büyük bir felaket yaşadık. Evlerimiz kullanılamaz hale geldi. AFAD bize bu gün çadır kurdu. Sağolsunlar diğer gıda ve ihtiyaç malzemeside getiridi. Şu anda evlerimize giremiyoruz. Evlerimiz hep yıkıldı. Çok mağdur olduk. Kurulan çadırları kullanmaya başladık. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ekiplerin köyde çalışma yapması-Selde zarar gören evler-AFAD ekiplerinin çadır kurması-İbrahim Altun ile röpHaber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

====================

Muğla'da cennet koyda korkutan yangın (2)

1 HEKTAR KÜLE DÖNDÜMuğla'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda bulunan ormanlık alanda, çıkan yangın havadan müdahale ile 1.5 saatte söndürülürken, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.

Aykut KURT/ MUĞLA,

===================

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi: 1 ölü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kaldırımda yürüyen Naime Gökkurt (54),  kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, elektrik direğine çarparak duran aracın sürücüsü ve yanındaki kişi de yaralandı. Kazanın ardından mahalle sakinleri, gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürüp, yolu bir süre trafiğe kapattı.  

Kaza, saat 18.30 sıralarında Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 RAA 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımda yürüyen Naime Gökkurt'u ezdikten sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, otomobilin ezdiği Gökkurt'un öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gökkurt'un cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Bölge kazaların sık sık yaşandığını belirten ve yetkilileri de gerekli önlemleri almamakla suçlayan mahalle sakinleri, trafiği bir süre kapatıp, tepki gösterdi. Jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilen vatandaşlar, yolu yeniden trafiğe açtı.  

Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yerinden görüntüOtomobilden görüntüYolu kapatan vatandaşlardan görüntüCenaze aracından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:  Ali ARSLAN/SAMANDAĞ, (Hatay),

====================

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 'alkollü ve ehliyetsiz' sürücü kaldırıma çarptı

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Mahmut B. (52), kovalamaca sırasında kaldırıma çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve 2.0 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut B.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz aracı kullanmak' suçundan toplam 4 bin 203 TL ceza kesildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Kavşakta rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Mahmut B. yönetimindeki 68 HC 811 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına aldırış etmemeyen Mahmut B. kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda Mahmut B. otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek kaldırıma çarptı.  Kazadan yara almadan kurtulan Mahmut B.'nin ehliyetsiz ve 2,0 promil alkollü olduğu belirlendi.  Mahmut B.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araç  kullanmak' suçundan toplam 4 bin 203 TL cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi. 

Sürücü Mahmut B., gazetecilerin 'Polisten neden kaçtınız?' sorusuna ise "Aracımın muayenesi yoktu. Ondan kaçtım" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı Sağlık
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi Güncel
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı Güncel
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt Güncel
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Meral Akşener Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Ozan Güven Cansu Tosun
Spor Falcao Fatih Terim Ali Şansalan Fırat Aydınus Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Tbmm Adana Şehit
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 00:23:59. #1.14#
title