DHA YURT BÜLTENİ - 17 Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi MUĞLA'nın Marmaris ilçesi ile 6 şehirde pandemi sürecinde özellikle yaşlı kişilere kendilerini hakim, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtıp yaklaşık 5 milyon lira donlandırdıkları belirlenen 17 kişi, 'Kartal...

Yaşlıları hedef alan dolandırıcı çetesi, 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi ile 6 şehirde pandemi sürecinde özellikle yaşlı kişilere kendilerini hakim, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtıp yaklaşık 5 milyon lira donlandırdıkları belirlenen 17 kişi, ' Kartal Pençesi' verilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, getirildikleri Marmaris'te işlemleri tamamlandıktan sonra 'Çete oluşturarak nitelikli dolandırıcılık ve PKK/YPG terör örgütüne finans sağlama' suçlarından mahkemeye çıkartıldı.

Marmaris'te, iki ay önce 83 yaşındaki M.R.Ö.'yü telefonla arayan ve kendisini yargı mensubu olarak tanıtan kişi, "Adınız FETÖ üyeliğine karıştığı" diyerek endişelendirdi. Yapılan görüşme sonucunda dolandırıcılar, M.R.Ö'nün 2 milyon 400 bin lira parasını dolandırdı. Yaşlı kişinin akrabalarının şikayeti üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği, dolandırıcıların yakalanması için 14 kişilik özel ekip kurdu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polislerden oluşan sivil ekip araştırma başlattı.

6 ŞEHİRDE TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

'Kartal Pençesi' adı verilen operasyonda 20 gün süreyle yapılan araştırma, inceleme ve 40 güvenlik kamera kaydı incelemesinde 17 kişilik çetenin İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Ankara ve Mardin'de faaliyet halinde olduğu tespit edildi. 6 şehirde kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, Marmaris ilçesinden gönderilen özel polis ekibi tarafından 15 gün süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.

6 ŞEHİRDE 27 EV VE 8 İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

Teknik ve fiziki takip neticesinde delilleri toplayan özel ekip, 6 şehirdeki özel harekat polisleri ile birlikte eş zamanlı şafak vakti operasyon başlattı. 27 ev ve 8 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda aralarında 2 kadının da bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte jandarma ve polis kimlik kartları, 202 çeşitli ebatlarda tabanca mermisi, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda bankamatik kartı, çok sayıda cep telefonu sim kartı, bilgisayarlar, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, 2 tane ruhsatsız tabanca, dolandırıcılıkta elde edildiği öne sürülen 80 bin lira para, para aktarımında kullanılan pos cihazı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER MARMARİS'E GETİRİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi, geçen perşembe günü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Poliste üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 17 kişi, çapraz sorguya alındı. Şüphelilerin bazılarının PKK/YPG terör örgütlerine para desteğinde bulunduğu, örgüte yardım ve yataklıktan sicili bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan 17 kişi pazar günü saat 22.30'da geniş güvenlik önlemleri çedrçevesinde Marmaris Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin 'Çete oluşturarak nitelikli dolandırıcılık, PKK/YPG terör örgütüne finans sağlamak' suçlarından savcılığa getirildiği öğrenildi.

BİR AYDA 5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları tespitler sonucunda şüphelilerin Marmaris, Ankara, İzmir, İstanbul'da 4 kişiden bir ay içinde 5 milyon lira telefonla dolandırdığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Marmaris Adliyesi akşam görüntüsü-Marmaris Adliyesi'ne çıkartılan 17 kişinin genel-ayrıntılı görüntüsü-Başka şehirlerde yapılan baskının polis kamerasından görüntüleri

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

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Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı

KOCAELİSPOR'un 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselmesi, coşkuyla kutlandı. Denizde ve kentte meşaleler yakan taraflarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, geç saatlere kadar şampiyonluk turu attı.

Kocaelispor, TFF 3'üncü Lig şampiyonu olarak 2'nci Lig'e çıktı. Bugün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süper Lig şampiyonlarına yakışacak bir kutlama programı düzenlendi. Yapılan programda oyuncular, teknik heyet ve seçilen tribün liderlerinin katıldığı bir vapur gezisiyle başlayan programda, İzmit Marina İskelesi'nden açılan Kocaelispor arması ve renkleri ile giydirilmiş vapur, Derince, Değirmendere ve Gölcük iskelelerine yaklaşarak buradaki taraftarları selamladı. Daha sonra İzmit Marina İskelesi'ne dönen vapuru taraftarlar ellerinde yeşil meşaleler ile karşıladı.

İskelede düzenlenen törende oyuncular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa töreninin ardından takım otobüsüyle yola çıkan oyuncular, kendilerine eşlik eden onlarca araç konvoyu ile Yürüyüş Yolu, Mehmet Ali Paşa ve Yahya Kaptan mahallelerini dolaşarak halkı selamladı. Şehir turunun ardından şampiyonluk kutlamaları sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı kupa töreninde sosyal mesafe kuralına ise uyulmadığı görüldü.

Takım kaptanı Burak Süleyman çok mutlu olduklarını belirterek, "Kocaelispor çok uzun senelerdir bu anı bekliyor. Keyfini çıkarıyoruz şu anda. Kocaelispor kesinlikle çok daha büyük başarıları hak ediyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli, en önde gelen camialarından biri Kocaelispor. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Kocaelispor'un hak ettiği yer Süper Lig. Oraya yürüyüşü kesinlikle devam edecek.ö dedi.

Takım içerisindeki arkadaşlıklarını sahaya yansıttıklarını söyleyen Taha Batuhan Yayıkçı, "Bütün takım arkadaşlarımı buradan teker teker tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum.ö diye konuştu.

Sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını açıklayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Kocaelispor sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Bizler 9. haftada göreve geldik. Kesinlikle bu hedeften sapma yoktu. Göreve geldiğimiz andan itibaren iyi bir seri yakaladık. 10'da 10 gibi, Kocaelispor tarihine geçecek üst üste bir galibiyet serisi yakaladık ve Kocaelispor bugün en yakın rakibinin 14 puan önünde sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonu şampiyonluğu Kocaelispor'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Süper Lig yolunda atılan bu ilk adım, önümüzdeki yıl ikinci adım olarak tekrarlanır. İnşallah ikinci ligde de Kocaelispor misafir olup 1. Lige çıkar.ö dedi.

Transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, şöyle konuştu:

"Biz kurumsal olarak, yaklaşık 11 yıllık süre zarfında, transfer tahtası açılmamış, ümitsizliklerin artık tavan yaptığı ve ekonomik anlamda da Kocaelispor'un dip yaptığı bir dönemde yükselişe geçmenin çalışmalarını yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte bir yapılanma yaptık. Öncelikli hedefimiz transfer tahtasını açıp iddialı bir takım oluşturmak, kulübün kurumsal anlamda devlete, kurumlara ve kişilere olan borçlarını ödeyip yola çıkmak. Bütün bunları hamd olsun işin başında yaptık. Transfer tahtasını açtıktan sonra şampiyon olacağına inandığımız bir kadro kurduk. Hatta çok iddialı bir söz ile biz sezon bitmeden, 7-8 hafta kala şampiyon olacağımızı neredeyse ilan ettik. Allah'a şükrediyorum, 7-8 hafta kala rakiplerimiz pes etti ve o verdiğimiz sözü, futbolcularımız yerine getirdi. Çok büyük bir puan farkıyla, matematiksel olmasa da şampiyonluk geldi. Sonrasında dünyada ve ülkemizde koronavirüs pandemisi ortaya çıktı. Neredeyse hayat durdu, her şey durdu. Şampiyonluğumuzun tadını çıkaramadık. 'Ligler iptal mi olacak? Bu başarıyı, bu şampiyonluğu sil baştan yeniden mi yapacağız?' diye endişelenmedik değil. Ama çok şükür, ülkemizin, devletimizin koronavirüsle mücadeledeki başarısı, hayatın beklenenden daha önce normale dönüş çalışmaları ümitlendirdi ve bu hafta şampiyonluğumuz resmi olarak tescil edilmiş oldu."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin şampiyonluğu çok istediğini ve hak ettiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

"Şehrin uzun vadede hayal ettiği bir şeydi. İnsanlarımız bekliyordu. Şampiyonluğu hak etmiştik. Taraftarımız hak etmişti. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz hak etmişti. Şehir hak etmişti. Beklenen oldu. 'O sene, bu sene' demiştik. Bütün şehir inanmıştı. Herkes çok emek vermişti. Beklenen de oldu. O sene, bu sene, bundan sonra her sene diyoruz inşallah.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Takımın vapur ile açılması -Taraftarların sloganlarla kutlama yapmaları -Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez'in konuşması -Oyuncuların kupayı kaldırmaları -Otobüs ile yapılan şehir turu -Vatandaşların sevgi gösterileri -Detay -Takım kaptanı Burak Süleyman ile röp. -Oyunculardan Taha Batuhan Yayıkçı ile röp. -Teknik direktör Selahaddin Dinçel ile röp. -Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez ile röp. -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile röp. -Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ============================================================

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT DEMİRCİ'NİN NAAŞI MERZİFON HAVAALANINA GETİRİLDİ

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin (27) cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havaalanı'na getirildi. Şehit Demirci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Havza'ya getirildi.

Amasya Merzifon Havaalanı'nda düzenlenen törene 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk katıldı.

6 AY ÖNCE EVLENDİ

Ailesi İstanbul'da yaşayan Şehit Ethem Demirci'nin, 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Demirci'nin cenazesi, salı günü kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Kaynak: DHA