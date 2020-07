DHA YURT BÜLTENİ - 17 Taşocağında havai fişek yüklü kamyon patladı: 3 şehit, 12 yaralı (3) (YENİDEN)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikası alanından kamyonla alınan patlamamış havai fişeklerin Adapazarı'ndaki taşocağında imha edileceği sırada patlama meydana geldi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikası alanından kamyonla alınan patlamamış havai fişeklerin Adapazarı'ndaki taşocağında imha edileceği sırada patlama meydana geldi. Kontrollü patlama için bölgede bulunan 3 jandarma şehit olurken, 11 jandarma ve 1 kamyon sürücüsü olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Geçen hafta Cuma günü Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede bulunan patlamamış havai fişek ve diğer patlayıcıların emniyetli bir alanda kontrollü olarak patlatılmasına karar verildi. Hendek Belediyesi'ne ait kamyona yüklenen patlamamış havai fişekler, Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Saat 11.45 sıralarında kamyon, taş ocağındaki çukura patlayıcıları boşalttığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentte duyulurken, dumanlar gökyüzüne doğru yükseldi. Bölgeye çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralananları bölgede bulunan hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu alanda kontrollü patlama için bulunan 3 jandarma şehit oldu. Şehit olan 3 jandarmadan 2'sinin patlayıcı madde imha timinden oldukları belirtildi. Patlamanın yaşandığı bölgede kamyondan geriye demir yığınının kaldığı görüldü.

"15 TONLUK BİR PATLATMA İŞLEMİ BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopter ile bölgeye geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Patlamadan sonra yine savcılarımızın koordinasyonu, ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonu ile birlikte oradaki patlayıcı maddelerin o alanda bulunmamasına yönelik bir karar alındı. Nereye taşınabileceği konusunda 1-2 alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk bir patlayıcı geçen hafta Cumartesi'den itibaren oradan hem buradan biraz daha farklı bir noktaya hem de buraya taşınmaya başladı. Tabii buradaki patlamaya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması münasebetiyle burada patlatmanın çok daha doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Bu patlatmanın başında da bizim Ankara'dan gönderdiğimiz, jandarmamıza bağlı, madde patlayıcı imha timimiz var. Başında bir komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleşti. İşte 15 tonluk bir patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1-1,5 tonluk bir patlamaya hazır mühimmat varken veya patlayıcı varken hepimizi üzen derinden yaralayan bu müessif olay başımıza geldi" dedi.BOŞALTMA ESNASINDA MEYDANA GELDİBakan Soylu elindeki fitilleri göstererek, "Ben şimdi göstermek isterim. Bunlara fitil deniyor. Ben de yeni gördüm. Bu patlayıcıların fitilleri bunların içindeki kutulardalar. Bunları buraya patlatmak için getirdiler ve yaklaşık, genelde orada da soğutuluyorlar. Burada da genelde hem itfaiye olur, usul ve nizamnameye göre aynı zamanda ambulans olur. Buna göre bir usul ile birlikte bu mühimmatlar imha edilirler. Buraya getirip tam boşaltma esnasında, neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturma sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi" diye konuştu.3 JANDARMA ŞEHİT OLDU2'si patlayıcı imha timinden olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu açıklayan Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Maalesef bu patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olan, biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular. Birisi de alanın güvenliğini almakla sorumlu olan yine jandarma personelimiz şehit oldu. Aracın şoförü şu anda ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık. Yine Kocaeli'de hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Yine aynı zamanda, kaburgasında hafif bir ağrı olan veya patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir jandarma personelimiz daha var. Toplam sayı şu anda hastanelerde 11 jandarma personelimiz var. Bir de kamyonun veya taşıyıcının şoförü arkadaşımız var. Bu 3 arkadaşımızın dışında diğerlerinin herhangi bir hayati tehlikesi veya herhangi bir sıkıntısı yok. Hayati tehlikesi olan bir tek kamyon şoförü arkadaşımız var. Acil şifalar diliyoruz. Bütün sağlık ekipleri elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Kocaeli'ye sevk edilende hafif bir yanık var. Yine patlamadan mütevellit. Zannediyorum onu da orada tedavi altına aldılar."SORUŞTURMA DEVAM EDİYORBakan Soylu soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, "Hem bu konuyla ilgili hem öncesiyle ilgili adli ve idari soruşturma aynı şekilde devam ediyor. Bizim bu konuya ilişkin de müfettişlerimiz hem mülkiye müfettişi hem jandarma hem de emniyet müfettişleri, bu konuyla ilgili müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar. Hem adli hem de idari soruşturma sonucunda bir eksiklik varsa elbette ki buna ait de gerekli takibatı yapacağımızı, bunu da sonuçlandıracağımızı ifade etmek istiyorum. Bunlar bizim evlatlarımız. Burada kendi görevlerini yerine getirirken böyle bir elim olayla karşı karşıya kaldılar. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun."PROFESYONEL TİMBakan Soylu, "Bütün imhalar jandarma denetiminde mi yapılıyordu?" sorusunu, "Bizim jandarmamızın patlayıcı madde imha timi var. Biz sadece bunu yapmıyoruz. Mesela sınırlardaki mayınları da temizlemek bizim görevimiz. Güneydoğu'da birçok alanda hakikaten bu konuda çok uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. En son ben Ağrı'ya gitmiştim. Ağrı'da da sınırla ilgili mayın temizleme işleminde yine bu arkadaşlarımız, patlayıcı madde imha timlerimiz gerçekleştirdiler. Sınır dışında da yaptığımız meselelerde, mesela Suriye alanında da, herhangi bir bomba, patlama olayında bunlar müdahale ediyor. Profesyonel timlerdir. Ama buradaki meselenin nasıl meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu, ihmal varsa ihmalin nasıl gerçekleştiğini, ihmal yoksa teknik bir tepkime varsa onun nasıl olduğunu elbette ki araştırmanın sonucunda hep birlikte öğreneceğiz" diyerek cevapladı.Bakan Soylu, "İmha edilecek ne kadar patlayıcı var?" sorusunu ise, "Zannediyorum, Sayın başsavcımızdan öğrendiğim, onlar takip ediyorlar, 1,5 tonluk son mühimmat kalmıştı. Onunla beraber bitecekti" diye cevapladı.Bu arada patlamadan bir gün önce bölgede çalışma yapan uzman ekip fotoğraflandı. Kamyonla getirilen patlayıcıların taşocağının bulunduğu alana taşındığı görüldü.

Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (2)

BAŞSAVCI OLAY YERİNDEVan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki jandarma ekibiyle birlikte batan tekneyle ilgili çalışmaların sürdüğü bölgeye geldi. Tekneyle, Çarpanak Adası açıklarında, teknenin battığı noktada incelemelerde bulunan Başsavcı Oğuzhan Dönmez, teknik ekipten bilgi aldı. Dönüşte açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, cenazeleri çıkartmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hem il Jandarma Komutanlığı'nın hem Liman Başkanlığı'nın hem de Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirten Başsavcı Dönmez, şöyle konuştu: "Cesetlerin çıkarılması konusunda Deniz Kuvvetleri'ne ait ROV cihazlar var. Dün çıkarttığımız gibi aynı şekilde çıkartmaya devam edeceğiz. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Ankara'da, komutanlarımız da bizzat takip ediyor. Biz de çalışmaları yerinde inceledik. Her ihtimal değerlendiriliyor. Gerek teknenin çıkarılması, gerekse tekenin üstünün açılarak cenazelerin çıkarılması noktasında her ihtimal değerlendirerek çalışmaları sürdürüyoruz. Maalesef sayılarda netlik yok. Şu an soruşturma devam ediyor. Bugün de o anlamda geldik. Hem arkadaşlarımıza destek olmak hem de çalışmaları yerinde görmek istedik. Tabi ifadeler çelişkili, farklı sayılar veriliyor. Şu anda sayı telaffuz etmek doğru olmaz diye düşünüyoruz. Tekneyi gördük, bazı cenazeleri de gördük. Arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor"

Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada (2)

DEHŞET ANLARINI ANLATTIAdana'da 22 Haziran'da yolda yürürken cep telefonu kapkaç yoluyla çalınan Seda Ölmezer (30), dehşet anlarını anlattı. Akşam saatlerinde marketten dönerken, kendisini takip eden biri olduğunu fark ettiğini ve korktuğunu dile getiren Ölmezer, "Arkamdan yaklaşan gencin, telefonu alacağını değil de beni taciz edeceğini düşündüm. Çünkü bana çok yakındı. Semt pazarındaki güvenlik görevlisine doğru hızlanarak yürümeye başladım. O sırada elime yapıştı, 'Telefonu ver' dedi. Ben vermek istemedim. Boğuşmaya başladık. Uzaklaştırmak için kolunu ısırmaya çalıştım ama başaramadım. O sırada beni itti ve kolumu büktü. Telefonu alarak kaçmaya başladıö diye konuştu.TUTUKLANMASINA ÇOK SEVİNDİMKapkaçın ardından sinir krizi geçirip bağırdığını belirten Ölmezer, "Yoldan geçenler yardımcı oldu bana. Motosikletli bir kişi hemen peşine düştü zaten. Ben telefonumun geri geleceğini düşünmüyordum. Yaklaşık 10-15 dakika sonra mahallenin çocukları, telefonu alıp getirdiler. Kapkaççı ise kaçtı. Polisler de sağ olsunlar çok uğraştılar. Kişiyi bulmuşlar. O da itiraf etmiş zaten. Tutuklanmasına çok sevindim. Çünkü mahallede gözüm devamlı onu arıyorduö dedi.

Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden 5 gündür haber alınamıyor

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan İzzet Batmaz (49) ile Selahattin Güngen'den (38) haber alınamıyor. Vali Ali Hamza Pehlivan, Batmaz ve Güngen için arama çalışmasının aralıksız sürdüğünü açıkladı.İzzet Batmaz ve Selahattin Güngen, pazar günü sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Cudi Dağı bölgesine pikniğe gitti. Kahvaltıdan sonra Batmaz ve Güngen, otomobille dolaşacaklarını belirterek, piknik alanından ayrıldı. İkiliden bir süre haber alamayan aileleri İkizce Jandarma Karakolu'na giderek, ihbarda bulundu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Batmaz ve Güngen'in bindiği araç, Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş halde bulundu.

Batmaz ve Güngen'in arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Vali Pehlivan, "Kayıp vatandaşlarımız ile ilgili iş adli boyut kazandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerimiz havadan, karadan gerekli takibi sürdürüyorlar. Şu anda herhangi bir iz, emareye rastlanmadı. Ama yakın takipte arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız belli bir plan doğrultusunda takibatlarını sürdürüyorlar. Ailelerin bu konuda hassasiyetleri var. Herhangi bir gelişme olduğunda aileleri ile paylaşacağız" dedi.

