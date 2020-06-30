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DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
30.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:23

Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı 

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

MERSİN,

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Belediye tuvaletinde ölü bulundu

KARAMAN'da Sedat Şen (53), belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu. Şen'in cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 

Olay, saat 19.00 sıralarında İsmet Paşa Caddesi'nde belediyeye ait umumi tuvalette meydana geldi. Tuvalet işletmecisi Mehmet Uyrum, temizlik yaptığı sırada bir tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark etti. Defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine Uyrum, kilidi açarak içeri girdiğinde bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık görevlilerince yapılan inceleme bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin Sedat Şen'e ait olduğu tespit edildi. Şen'in cansız  bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şen'in kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Sağlık ekiplerinden detay-Şen'in ceswdinin tuvaletten çıkarılıp cenaze aracına alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN/

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Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu 

AKSARAY'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.  

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı. Ancak peron önlerinde oluşan küçük kalabalıklarda da yine sosyal mesafe kuralı unutuldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Otogarda kalabalıktan asker uğurlama görüntü  -Polisin sosyal mesafe ve maske uyarısı  Vatandaşların sosyal mesafeyi unutup resim çekinmesi-Askerlerin yakınlarına ve arkadaşlarına sarılması-Genel detaylar          

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2)

10 TON ÇÖP TOPLANDI

Yapılan çalışma kapsamında bölgede toplanan çöpler buğday pazarı bölgesinde çöp poşetleri içinde sergilendi. Çöpler daha sonra Niksar Belediyesine ait çöp araçlarıyla Yeşilırmak Belediyeler Birliğine çöp depolama alanına gönderildi. 500 kurum çalışanı ve 250 gönüllü vatandaşla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bugün Sayın Kaymakamımız İlhami Doğan bey, 500 yakın kurum çalışanlarımız ve 250'ye yakın çevre gönüllüsü vatandaşlarımızla bugün Niksarımızın köyleri, şehir merkezi ve Çamiçi yaylamız, mesire alanları olmak üzere çevre temizliği gerçekleştirdik. Gördüğümüz tablo bu. Bugün burada yaklaşık 10 ton çöpü gündelik alanlarımızdan çıkardık. Biz Niksar Belediyesi olarak gündelik olarak ilçe merkezimizin çöplerini toplayarak aktarma istasyonumuzla Yeşilırmak Belediyeler Birliğine gönderiyoruz. Ama buna rağmen insanımızın çevreye olan duyarlılığını buradan anlamış oluyoruz. Bugünkü etkinliğimizin amacı çevremizi, Niksarımızı koruyalım. Çocuklarımızın geleceğini heba etmeyelim" dedi. 

Kaynak: DHA

Manşet

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