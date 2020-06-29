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DHA YURT BÜLTENİ - 17

Manisa OSB'de fabrika yangını (2)YANGIN 4 SAAT SONRA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
29.06.2020 04:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 04:09

Manisa OSB'de fabrika yangını (2)

YANGIN 4 SAAT SONRA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Saat 21.00 sıralarında başlayan ve 01.00'de söndürülen yangına 7 itfaiye, 4 sulama tankeri müdahale etti. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin, soğutma çalışmaları başlatıldığı sırada çıkan yoğun dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulanslarla dumandan etkilenen itfaiye erlerine oksijen verdi. 4 itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine kaldırılan itfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye erlerinin kimyevi madde soludukları için hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin öğrenilmesi için jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Yangından drone görüntüsüİtfaiye ekiplerine sağlık çalışanlarının müdahalesiGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,-

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Kazada yaralanan anne: 'Çocuklarıma ne oldu?' diyerek ağladı

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken yaralı çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarıyla ilgili görevlilere, "Çocuklarıma ne oldu?" diyerek ağladı.  

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu Çiftevi köyü kavşağında Meydana geldi. Ali Ekici (32) yönetimindeki 68 DY 088 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Karaca (53) yönetimindeki 06 GKH 18 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekici, eşi Gülizar Ekici, çocukları Şevval Ekici (7)  ve Mevlüt Ekici (4)  ile hafif ticari araç sürücüsü Hacı Mustafa Karaca,  Arife Karaca (50) ve Kadirhan Karaca (18) yaralandı. 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servis önünde ambulanstan inen anne Gülizar Ekici, yaralı çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarıyla ilgili "Çocuklarıma ne oldu?" diyerek ağladı.

Tedavi altına alınan  yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------Kaza yerinden yaralıların ambulansa taşınması  -Araçlardan görüntü  -Yaralıların hastaneye gelişi-Yaralı anne Gülizar Ekici'nin çocuklarım nerede diye ağlaması-Genel detaylar         

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı

KONYA'da S.K. (15), arkadaşı Y.C.U. (16) ile birlikte konuşmak için gittiği kız arkadaşının babası Ekrem A. (40) ve oğlu Hakan A.(18) arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Y.C.U.'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği baba-oğul yaralandı. Kaçmaya çalışan iki genç ise polis tarafından yakalandı. 

Olay, saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem A. kızının erkek arkadaşı S.K.'yı telefonla arayarak konuşmak için evlerinin bulunduğu bölgeye çağırdı. S.K. da arkadaşı Y.C.U'yı da yanına alarak buluşma noktasında geldi.  Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre olay yerine pompalı tüfekle gelen Y.C.U.'nun kavga sırasında ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği baba Ekrem A  bacağından, oğlu Hakan A. ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içinde kalan baba ve oğul ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Akkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.K. ve Y.C.U ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.  Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Olay yerinden detay-Şüphelilerden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA/

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Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı 

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, - ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Kanala düşmeye ramak kala duran otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İkitepe köy yolunda meydana geldi. Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AAH 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Sulama kanalına yuvarlanmaya az bir mesafe kala duran ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: DHA

Manşet

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