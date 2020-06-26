DHA YURT BÜLTENİ - 17 Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandıULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak ve daire amirleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "26 Haziran 1919 tarihi Tokat halkı için son derece gurur verici ve tarihi bir gündür. Bundan tam 101 yıl önce devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tokat'a teşrif etti. Tüm Tokatlı hemşehrilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ile Milli Mücadele'nin meşalesi yakılmış ve yeni Türk devletinin temellerini oluşturmak için ilk adım atılmıştır. 19 Mayıs tarihi, sömürgeci devletlere karşı Türk milletinin Çanakkale'de olduğu gibi şerefli mücadelesinin ve dik duruşunun, düşmana boğun eğmeyeceğinin kararlı bir ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin başlangıcından ölümüne kadar şehrimiz Tokat'a 6 kez gelmiştir. Tokat'a ilk gelişi, 26 Haziran 1919 tarihine rastlamaktadır. 26 Haziran tarihi, sıradan bir gün değildir. Tokat halkı Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez bugün tanışmış ve vatanına kasteden düşmanlara karşı omuz omuza mücadele etmek için söz vermiştir" dedi.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Günün anlam ve önemini hakkında konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Buraya gelmemizin böyle güzel bir güne denk gelmesi bizi ayrıca memnun etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümünde burada olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Ülkemizin her noktasında hummalı bir çalışma var. Ülkemizin gelişmesi modern gelişmiş ülkelerin içerisinde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Programda günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Atatürk konulu resim sergisi gezildi. Programın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolu ile Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anıt önündeki tören-Bakan Karaismailoğlu'nun çelenk sunumu-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Belediye Başkanı Erdoğlu'nun konuşması-Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması-Resim sergisinin gezilmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen liseli Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile bugün telekonferans yöntemiyle görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim. Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum. Biraz heyecanlandım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, yaşadığı anları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu soruyu anlatan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 7 öğrenci olarak video konferans yöntemiyle görüştük. Görüşmemizin hususu 'İmam Hatip Liselerine fazla değer verdiğiniz ve meslek liselerine daha az değer verdiğiniz' şeklinde 'biz meslek liselilerine sahip çıkmanızı istiyoruz' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızda 'biz hiçbirinizi ayırt etmiyoruz. Hepinizi çocuğum gibi seviyorum. Herhangi bir ayırım yok, hepiniz benim için eşitsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü sırada yaşadığı duyguyu anlatan Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim. Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum. Biraz heyecanlandım. Okulumuzda daha önceden temizlik ürünleri üretiyorduk. Pandeminin başlaması ile birlikte dezenfektan ve kolonya ürettik. Ürettiğimiz dezenfektanların farklı şehirlere gittiğini söyledim. Cumhurbaşkanımız da bana ve okulumuza teşekkür etti. Kendisi benimle gurur duyduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ahmet Can Erdoğan ile röportaj-Erdoğan'ın okuldan görüntüsü-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-KAYSERI-DHA

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Karaman Valisi: Ramazan öncesi 120 olan vaka sayısı 500'e ulaştı

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500'e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir. "dedi. Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğün 'Pandemi Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın da katıldığı yürüyüş, Atatürk parkından başlayıp, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe sağlık görevlisi, polis, jandarma ve AFAD ekipleri de eşlik etti.

VALİ: 16 KİŞİ VEFAT ETTİ

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'da koronavirüs nedeniyle 16 kişinin vefat ettiğini belirtti. Vaka sayısının da Ramazan Bayramı sonrası arttığını dikkat çeken Vali Işık, şunları söyledi:

"'Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500'e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir. "

'REHAVETE KAPILDIK'

Vaka sayının artmasının nedeninin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirten Vali Işık, "Şimdi geriye dönüp acaba nerde hata yaptık deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik. Bu üçüne dikkat etmediğimiz sürece bu virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya devam edecek. Oysa bunu yenmek elimizde. Lütfen gevşemeyelim rehavete kapılmayalım, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına mutlaka uyalım." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Sağlık çalışanların döviz tutması-Yürüyüşten detaylar-Vali Işık'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' buldu TOKAT'ın Zile ilçesinde, bahçesine fide dikmek isteyen Dursun Ergin (63), çapa yaptığı sırada toprağa gömülü el bombası buldu. Bomba, uzman ekiplerce imha edilirken, soruşturma başlatıldı.

Zile ilçe merkezinde İstasyon Mahallesi'ndeki evine İstanbul'dan düğün için 1 hafta önce gelen Dursun Ergin, yan bahçesindeki alana fide dikmek istedi. Ergin, bahçedeki ağacın kökünü çapaladığı sırada toprak altında gazete ve poşete sarılı bir cisim fark etti. Poşeti açan Ergin, içinde el bombası olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibi, el bombasını evin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak imha etti.

Bahçede toprakla uğraşırken ağacın dibinde el bombasını bulduğunu belirten Dursun Ergin, "Bahçede fide dikerken buldum. El bombasına benzediğini görünce polise haber verdik. Mahalle olarak panik olduk. 1 hafta oldu İstanbul'dan geleli. Ailecek bahçenin içerisindeydik çok korktuk. Hala şoktayız. Kim yaptı? Neden yaptılar? Bomba patlamış olsa biz ne olurduk. Ben bunun kasıtlı konulduğunu düşünüyorum. Bu kadar bahçenin olduğu yerde neden bizim bahçemize koydular. Kim bıraktıysa oynamış el bombasıyla. Milim kalmış patlamasına. Ailecek 5 kişi bahçedeydik. Çok şükür kimseye zarar gelmeden atlattık. Emniyet personeli arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden görüntü-Bulunanr bomba-Polisin imhası-Ev saibi Dursun Ergin'un konuşması

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat),

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'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı

KÜTAHYA'da, kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 kilogram altınını alıp, dolandıran Sinan Ş., Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisten kaçmaya çalışırken 1'inci kattaki balkondan atlayan ve bacağını kıran Sinan Ş. polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Pazar günü bir kişiyi cep telefonuyla arayan kişi ya da kişiler, kendilerini savcı olarak tanıtıp, kuyumcu soyulduğunu, altınların çalındığını ve kuyumcu sahibinin öldürüldüğünü söyleyip, kimliğinin bulunduğu söyledi. Bu kişiye elinde bulunan altınların çalınan altınlarla karşılaştırılacağını, bunun için eve gelen savcıya altınları teslim etmesi gerektiğini söylediler. Telefonu kapatan kişi, bankanın kasasında bulunan 4 kilogram altını alıp, eve gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri dolandırıcılık olayını Sinan Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

KÜTAHYA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU

Dolandırılma olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, 4 kişilik özel ekip kurdu. Deneyimli polislerden oluşan özel ekip, izini kaybettiren Sinan Ş.'nin olayın ardından Denizli'deki sevgilisi Arzu Y.'nin evinde saklandığını tespit etti. Denizli'ye gelen ve Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'ndeki apartmanın çevresinde önlem alan özel ekip, Sinan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BALKONDAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, YAKALANDI

Sevgilisinin evinde saklanan Sinan Ş. eve polis geldiğini fark edince apartmanın 1'inci katındaki balkondan yan binanın bahçesine atladı. Sağ bacağı kırılan Sinan Ş. yaralı halde binanın bodrum katında saklanırken, yakalandı. Sinan Ş. olay yerine gelen sağlık görevlilerince polis nezaretinde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Ş.'nin saklandığı evde oturan sevgilisi Arzu Y. ile annesi Ferizan Y. de gözaltına alındı. Polis 4 kilogram altını bulmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralı Sinan Ş.'nin binadan sedyeyle çıkarılmasından görüntü-Sevgilisi ve annesinin gözaltına alınmasından görüntü-Balkondan ve binanın bahçesinden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denizde boğulan kardeşler Samet (16) ve Muhammet Kırca (21), toprağa verildi.

Dün, Körfez ilçesi Hereke Sahiline gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Sahilde bulunan baba Nihat Kırca da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bölgeye ilk ulaşan Hereke Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı, üniformasını çıkarıp denize girerek Muhammet Kırca'yı sudan çıkardı. Muhammet Kırca ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye gelen dalgıçlar, Samet Kırca'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Kırca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün, Samet ve Muhammet Kırca'nın cenazeleri morgdan alınarak Yukarı Hereke Mezarlığı'na getirildi. Kardeşlerin cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Samet Kırca'nın, Hereke Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu, askerden yeni gelen Muhammet Kırca'nın ise bir börekçide çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cenazeden görüntüler-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Denizli'de yabancılara yönelik uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında soruşturma açılan ve hüküm giyen yabancı uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında, hakkında soruşturma bulunan, yargılaması devam eden ve hüküm giyenlerin de bulunduğu 16 kişi, bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polislerden görüntü

-Şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere sevk edilmesinden görüntü

Haber: Deniz TOKAT - Kamera: DENİZLİ,

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Elazığ, saniyede 300 litre akan içme suyuna kavuştu

ELAZIĞ Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmayla saniyede 300 litre akan içme suyu vatandaşlara ulaştırıldı.

Elazığ Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ortak yapılan Hamzabey Barajı'ndan ana isale hattı ile Karşıyaka Arıtma Tesisi'ne su ulaştırma çalışmaları tamamlandı. İçme suyu yapılan analizle temiz çıkmasının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla düzenlenen törenle şehre içme suyu verilmeye başlandı. Saniyede 300 litre olarak verilen suyun Elazığ'ın 5 yıl boyunca su sorununu çözmesi bekleniyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin önemli sorunlarından olan içme suyu sorunun çözüme kavuşturduklarını söyledi. Şahin Şerifoğulları, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamzabey içme suyu projesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında başlanmış ve bugüne kadar da DSİ Genel Müdürlüğü'nün ve bölge müdürlüğümüzün yetkilileri tarafından hızlı bir şekilde ilimize Hamzabey içme suyunu verebilme adına yoğun bir şekilde çalışmalar devam etmiştir. İlk etapta Hamzabey Barajı'nın yapılması, akabinde 81,5 kilometrelik isale hattının arıtma tesislerine kadar getirilmesi sorunu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çözüme kavuşturuldu. İhalemizi yaptık ve 5 kilometrelik arıtma tesisinden Doğukent'teki depomuza hattı çekerek bugün de tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verip İnşallah şehrimize saniyede 300 litrelik suyu kazandıracağız ve ümit ediyoruz ki ilimizin bir daha su problemi kalmayacak."

Kaynak: DHA