DHA YURT BÜLTENİ - 17 Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralıGAZİANTEP'te, amca çocukları arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa Kaçar (45) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'te, amca çocukları arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa Kaçar (45) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. TIR satışından borç- alacak nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp, kuzenlerin yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş açıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Park halindeki çok sayıda aracın da hasar gördüğü kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Kaçar yaşamını yitirdi. Yaralanan Serkan Kaçar, Yasin Kaçar ve Erkan Kaçar ise sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mustafa Kaçar'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Karacabey'de küçükbaş hayvanlarda ayak hastalığı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda görülen 'piyeten' adlı ayak hastalığı, üreticileri tedirgin etti. Hayvanları, Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından görevlendirilen veterinerler tedavi etti.

Karacabey'de, küçükbaş hayvanlarda önemli bir ayak hastalığı olan 'piyeten'in değişik bir şeklinin görülmesi üzerine üreticiler, üye oldukları Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne müracaat etti. Bunun üzerine zaman kaybetmeden çözüm arayan Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, bir veteriner hekim görevlendirip, sorunu yerinde görerek, çözüm üretti. Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ve görevli veteriner, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Ortasarıbey Mahallesi'nde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Aytaç Erol'un çiftliğine giderek, yaşanan hastalığı yerinde gördü. Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Aytaç Erol, "Kendimi bildim bileli küçükbaş hayvan üreticisiyim. Bu zaman kadar hayvanlarımızda böyle bir hastalık görmedik. Kendi çabalarımızda yaşanan hastalığa çözüm aradık. Ama bir türlü başarılı olamadık. Bunun üzerine üyesi olduğum, Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne müracaat ettim. Sorunu kendilerine iletmem ile birlikte hemen harekete geçerek, veteriner ile birlikte geldiler. Yaşanan hastalığa çözüm buldular. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir ise, "Üreticilerimizin talebi üzerine veterinerimizle birlikte bölgemizde ilk defa görülen bu hastalığa çözüm bulmak adına buraya geldik. Biz böyle bir vaka ile daha önceden hiç karşılaşmadık. Veterinerimiz, yaşanan bu hastalığın küçükbaş hayvanlarda önemli bir ayak hastalığı olan 'piyeten' olduğunu söyledi. Biz normal piyeten hastalığını Bursa'da daha önce gördük. Fakat piyeten hastalığının böyle bir şeklini biz Bursa'da ilk defa görüyoruz" diye konuştu.

Kırklareli'de fırtına dev ağaçları kökünden söktü

KIRKLARELİ'nin merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde şiddetli yağış ve fırtına, çatıları uçurup, dev ağaçları devirdi, ekili tarlalara zarar verdi. Üsküpdere köyü muhtarı Gökay Gülen, "Dolu, buz, şiddetli yağmurun etkisinde kaldık. Yaklaşık 6 bin dekar tarım arazimiz zarar gördü. Köy içinde evlerimiz yıkıldı. Bahçelerimizde ekili biber, domates kabaklarımız yerle bir oldu. Böyle bir afet yaşadık. Köyde 16 küçükbaş hayvanımız kayıp, 2 tanesinin ölüsünü bulduk. Zararımız büyük" dedi.

Kırklareli'nin merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, dev ağaçlar devrilirken, su baskınları yaşandı. Fırtınanın en büyük zararı verdiği Üsküpdere köyünde, tarihi köy camisinin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçarken, dev ağaçlar devrildi, 6 bin dekar ekili buğday ve ayçiçeği tarlası zarar gördü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı afette 16 küçükbaş hayvan kayboldu, 2 küçükbaş ise telef oldu. Yaşanan afet sonrası bölgede inceleme yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküpdere köyüne AFAD ve İl Özel İdare ekiplerini sevk etti.

'HER ŞEY 15 DAKİKADA OLDU'Üsküpdere köyü Muhtarı Gökay Gülen, her şeyin aniden bastıran yağmurun ardından 15 dakika gibi kısa sürede yaşandığını belirterek, "Dolu, buz, şiddetli yağmurun etkisinde kaldık. Yaklaşık 6 bin dekar tarım arazimiz zarar gördü. Köy içinde evlerimiz yıkıldı. Bahçelerimizde ekili biber, domates kabaklarımız yerle bir oldu. Böyle bir afet yaşadık. Ben 30 yaşındayım böyle bir olay yaşamadık, büyüklerimizde böyle afet yaşamadığını söylüyor. Her şey 15 dakika içinde oldu. Devletimizin yetkililer geldi, Kırklareli valimiz Osman Bilgin incelemesi sonrası buraya AFAD ve İl Özel İdaresi çalışanları gelerek köyümüzde çalışma başlattı. Kırklareli Valimiz Osman Bilgin, gerekli yardımların yapılacağını söyledi" dedi.

'16 HAYVANIMIZ KAYIP'Gülen, can kaybının yaşanmadığı köyde hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "Köyde 16 küçükbaş hayvanımız kayıp, 2 tanesinin ölüsünü bulduk. Büyükbaş hayvanlarımızı son anda ahırlara soktuk. Çok şükür can kaybımız yok. Çoğu ekili buğday ve ayçiçeği tarlalarımızı sigortada yaptırmadık, zararımız çok büyük" dedi.

Köyde yaşayan Meral Gündüz, "Önce bir sesle geldi, hortum gibi bir şeydi. Ben o an evdeydim ve camdan baktığımızda karşı tarafı göremiyorduk. Bir an öldüğümüzü düşündük. Evin çatısı dökülmeye başladığında kendimizi dışarı attık. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

'YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI'Yağan dolunun evlerinin çatısında kiremitlerini kırdığını ve yumurta büyüklüğünde olduğunu anlatan Emine Gündüz,"Ben 73 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Çok korktuk. Yumurta büyüklüğünde buzlar yağdı. Evlerimizin çatılarındaki kiremitleri kırdı. Ev üzerimize yıkılacak sandık ve kendimizi dışarı attığımızda çatı düştü. Şoke olduk" dedi. Köy sakinlerinden Ünsal Kıran, yaşadıkları afetin çok korkunç olduğunu ifade ederek, "Gökten çok büyük buz yağdı. Ağaçları, çatıları, camları ve duvarları yerle bir etti. Çok korktuk" dedi.

Bursa'da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttı

BURSA'da, maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, maske takmayan vatandaşları uyararak, maske dağıttı.

Bursa'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, yayınladığı genelge ile maske takma zorunluluğu getirildiğini ve maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Duyurunun ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, kentin kalabalık bölgelerinde uygulama noktaları kurdu. Maskesiz gezen vatandaşları uyaran ekipler aynı zamanda maske dağıtarak vatandaşı daha duyarlı olmaya davet etti. Maske takmayanlar ise yasaktan haberleri olmadığını belirtti.

