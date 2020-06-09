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DHA YURT BÜLTENİ - 17

SİHA'nın tespit etiği bölgede sığınak bulunduBİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla tespit edilmesinin ardından bölgede başlatılan arama-tarama çalışmalarında terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
09.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:54

SİHA'nın tespit etiği bölgede sığınak bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla tespit edilmesinin ardından bölgede başlatılan arama-tarama çalışmalarında terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da SİHA'larla 2 teröristin görüntüsünü tespit etti. 8 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ateş altına alınan bölgeye aynı gün de 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2020-35' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlere ait sığınak tespit edildi. 2x3 metre ebatlarındaki sığınakta, 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, 1 termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, 1 mat, 2 testere, 1 ampul, 100 kilo ağırlığında çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. 

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,  

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Artvin'de izinsiz kazıya 8 gözaltı

 

ARTVİN'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlen operasyonda, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen objeler ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka'ya bağlı İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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