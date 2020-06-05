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Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi İZMİT'te, Ahmet Karaman meyve ve sebze satmasına izin verilmemesi üzerine kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
05.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:20

Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi

 İZMİT'te, Ahmet Karaman meyve ve sebze satmasına izin verilmemesi üzerine kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Polisler tarafından sakinleştirilen Ahmet Karaman, belediyeye tepki göstererek, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden ?" diye bağırdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman'a, her yıl satış yaptığı noktada İzmit Belediyesi tarafından bu yıl izin verilmedi. Yol kenarına park ettiği kamyonetiyle satış yaptığı sırada, İzmit Belediyesi ekipleri Karaman'ın yanına gelerek kamyonetini kaldırmasını istedi. Bir süre zabıta ekipleriyle tartışan Karaman, meyve sebze dolu kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevler kamyonete sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden? Ben garibanım gariban. Ekmek parası kazanıyorum burada. Garibanın tezgahına mı kaldınız? İzmit'i mi gülümsetiyorsunuz siz, Allah sizi kahrı perişan eylesin, alın şimdi sizin olsun" diye bağırdı. Olayın ardından Ahmet Karaman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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