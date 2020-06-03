DHA YURT BÜLTENİ - 17 Diyarbakır'da apartman görevlisinde koronavirüs tespit edildiDİYARBAKIR'da apartman görevlisi B.E.'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasıyla annesi, babası ve eşi tedbir amaçlı sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.

Diyarbakır'da apartman görevlisinde koronavirüs tespit edildi

DİYARBAKIR'da apartman görevlisi B.E.'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasıyla annesi, babası ve eşi tedbir amaçlı sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Apartmanın karantina altına alınması bekleniyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan Seyarantepe toplu konutlarında 24 daireli bir apartmanın bina görevlisi B.E., yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan test sonrası B.E.'de koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, B.E.'nin temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışması başlattı. Filyasyon çalışması devam ederken, apartman görevlisinin annesi, babası ve eşi de sağlık ekiplerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. B.E.'nin görev yaptığı apartmanın karantina altına alınması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Apartmandan görüntüAmbulansSağlık görevlileriEşinin ambulansa alınmasıApartman sakinleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Bin TL'lik şezlongun Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi. Oda ve yiyecek ücretinin dahil olmadığı fiyatlar, vatandaşlar tarafından tepki çekerken bazıları bu tarz işletmelerin Bodrum'un pahalı olduğuna dair yanlış bir algı oluşturduğunu savundu. Bodrumlu işletmeciler ise, çok daha ucuz fiyatlı tesislerin olduğunu söyleyerek 'Rakamlar vatandaşı ürkütmesin" dedi.

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerini doldurmaya başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi ise konuklarını ağırlıyor. Oteller, plajlar, kafe ve restoranlar yeni normale uyum sağlayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçti. Öte yandan pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet veren bazı işletmeler oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yaptı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'nde bulunan bir otelin bu yılki fiyatları ise şaşırttı. Müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, iki kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, iki plaj havlusu, iki kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Uçuk fiyatları duyan Bodrumlular ise yükselen rakamlara tepki gösterirken bazıları bu tarz işletmelerin Bodrum'un pahalı olduğuna dair yanlış bir algı oluşturduğunu savundu.

'BODRUM YERİNE GÖRE PAHALIDIR'Gümbet'te işletmecilik yapan Musa Özkesin,"Bodrum'da her bölgede farklı fiyatlandırma var. Bizim işletmemizde şezlong ücretleri 50 TL ancak vatandaşlar bu bedeli yiyecek içeceklerinde kullanıyor. Şezlong için ekstra ücret almıyoruz. Bodrum yerine göre pahalıdır. Bu da insanların tercihidir. Her işletmenin fiyatı bellidir. Uygun ücretli yerler de Bodrum'da mevcuttur" dedi.

Bodrumlu turizmcilerden Rıza Karakaya, "Bodrum müşteri yelpazesi çok geniş bir yer. Çok para ödeyecek müşterilerin gittiği yerler var. Türkbükü de onlardan bir tanesi. Bodrum'un en az Türkbükü kadar güzel yerleri de var. Buralarda bu fiyatlar yok, aynı kalitede güzel hizmet veriliyor. Yüzde 1'lik de olsa ülke zenginlerine hitap edecek mekanlar var. Bu fiyatlar vatandaşları ürkütmesin. Çok ucuza da çok güzel tatil yapılabilecek yerler var" diye konuştu.

'ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM ORADA DENİZE GİREMEZ'Bodrumlu vatandaşlardan Yusuf Eski, "Bodrum'da hayat biraz pahalı. Der geçinenlerin bütçesini aşıyor. Otel fiyatlarını duyunca şaşırdım. Bu fiyatlar aşırı pahalı. Bir vatandaş olarak ben gidip orada denize giremem. Benim çoluğum, çocuğum orada bir şezlonga bin TL verip denize giremez" dedi.

'PAHALI DENMEMELİ'Tekne turu düzenleyen vatandaşlardan Fatma Donka, "Türkbükü çok ünlü ve elit insanlara hitap eden bir yer. Bodrum'da her türlü turist var. Zengini de geliyor, orta gelirlisi de geliyor, memuru da geliyor. Herkes cebine göre hareket edebilir. Türkbükü'nde bir su 30 TL. Orayı tercih etmeyebilirsiniz. Şezlongu 20-30 TL'ye de kiralayabilirsiniz. 100 TL'ye tekne turuna katılabilirsiniz. Pahalı denirse yanlış olur. Her şey çok pahalı değil. Bir öğününe 20 TL de harcayabilirsin, bin TL de harcayabilirsin" diye konuştu.

Bodrum'daki fiyatların pahalı olmadığını savunan vatandaşlardan Emir Acar, "O mekan fiyatları abartmış. Bodrum Gümbet'te 50-60 TL'ye bir kişi gününü plajda geçirebilir hatta yemek de yiyebilir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şezlong görüntüleri-Vatandaşlarla röp.-Ahmet Aras ile röp.-Turizmcilerle röp.-Muhabir anonsu

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı (Geniş Haberi)

BODRUM'da sahile mermer tozunu 'beyaz kum' diye seren 5 yıldızlı otel ile beach cluba, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. Cezanın ardından otel ve beach club'ın yetkililerinin, sahildeki mermer tozlarını kaldırttıkları ortaya çıktı. Durumun bölgenin doğallığına zarar verdiğini belirten Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bodrum Çevre Platformu Gönüllüsü Mirbahattin Demir, "Kuvars tozu buradaki kum kıyıları ve deniz ekosistemi üzerinde çok büyük olumsuz etki yapmaktadır. Deniz çayırlarına büyük zarar veriyor" dedi.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki denize sıfır beş yıldız otel, sahiline kuvars tozu dökmek isterken 10 gün önce, Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Çevre Platformu'nca görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu otelin sahilinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otelin sahilinde kepçeyle kum alınıp, yerine Maldivler'in sahillerinde bulunan 'beyaz kum' görüntüsü verilmesi için kuvars tozu serildiği belirlendi. Plajın eski haline getirilmesi için uyarıda bulunuldu. Otel hakkında, tutanak tutulup, 345 bin TL para cezası kesildi. Para cezası henüz otel yetkililerine tebliği edilmedi. Otel yetkilileri, plaja serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.

TİLKİCİK KOYU'NDAKİ BEACH CLUB DA KUVARS TOZU DÖKTÜBenzer bir duruma 30 Mayıs'ta Yalıkavak Mahallesi'ndeki Akdeniz foklarının üreme alanı olarak bilinen Tilkicik Koyu'ndaki beach clubta rastlandı. Beach clubtaki bu durum da yine çevreciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, burada inceleme yapıp, tutanak tuttu. Beach clubın işletmecisine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 310 bin TL, Bodrum Belediyesi ise 35 bin TL para cezası kesti. Kesilen cezanın ardından beach cluba dökülen kuvars tozları da dün gece apar topar kaldırıldı.

SAHİLE GEMİLER VE TIR'LARLA KUVARS TOZU TAŞIMIŞLARKuvars tozunun sahillere dökülmesi tepki topladı. Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bodrum Çevre Platformu Gönüllüsü Mirbahattin Demir, "Bölgede yaşayan birinin yaptığı ihbar üzerine saat 22.00 sıralarında kontrole geldiğimde gemiler ve TR'larla taşınan beyaz kumların sahile döküldüğüydü. Beyaz kum diye getirdikleri şey aslında kuvars tozu. Kendileri de bu durumu teyit ediyor. İnsan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi var. Buradaki kum kıyıları ve deniz ekosistemi üzerinde de çok büyük olumsuz etki yapmaktadır. Deniz çayırlarına büyük zarar veriyor. Karşılaştığımız bu manzarayı hemen zabıtaya bildirdik. Bodrum Belediyesi ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Çevre Koruma İl Müdürlüğü gece bu duruma müdahale etti. Bu müdahaleden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlem yaptı. Kumların büyük çoğunluğu kaldırıldı. Bodrum Türkiye'nin dünyaya açılan mavi penceresidir. Bu firmalar, bu şirketler işlemin ekosisteme zararını bilseler asla yapmazlar" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR'Sahiline kuvars tozu dökülen otelin yakınında evi bulunan Mustafa Yeni de "Böyle bir işlem baştan aşağı zarardır. Bunları yapanları kınıyorum. Yetkililer bu tür işlemlere engel olmalı. Bunu neden yapıyorlar? Ellerine ne geçiyor? Sadece insan sağlığıyla oynuyorlar. Bir şeyin doğal halini bozarsanız çirkin olur. Deniz de öyle" diye konuştu.

Vatandaşlardan Hatice Yeni ise, "Böyle bir şeyin yapılmaması gerekirdi. Bodrum'un kendine ait doğal güzelliği bozulmaya başlamış. Doğayı seven bir insan olarak doğaya yapılan olumsuz duruma üzüldüm. Bir mimari ve çevre düzenlemesi olacaksa da bu Bodrum'un kendi doğalı bozulmadan yapılmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Beach clubın sahilinden görüntü-Kuvarz tozu çuvallarından çevrecilerin ve vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri-Mustafa Yeni ve Hatice yeni ile röp.-Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bodrum Çevre Platformu Gönüllüsü Mirbahattin Demir ile röp.-Anons-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Selçuk AKBAŞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ BODRUM, Muğla

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Bilecik'te otogarı su bastı, esnaf 'kova' ile önlem aldı

BİLECİK'te, Medine Tren Garı'ndan esinlenerek 2 yıl önce 12 milyon TL'ye mal edilen yeni otobüs terminalinin çatısı yağışın ardından akmaya başladı. Her yağış sonrası otogarı su bastığını ileri süren esnaf, akan suya kovalı önlem aldı.

Bilecik'te hava durumu 15 dereceye kadar düşerken etkili yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında 2 yıl önce 12 milyon TL'ye yapılan otobüs terminalinin çatısından sular akmaya başladı. Otogardaki esnaf ve seyahat firması çalışanları akan suların altına kova koyarak önlem alırken, biriken suları da temizledi. Otogar esnaflarından Serhat Üçler, yağmurun ardından çatıdan sular akmaya başladığını ifade ederek, "Her yağış sonrası otogarı su basıyor. Yetkililerin bu konuda çözüm bulması gerekiyor. Yağışlardan dolayı akan sular artık dükkanların içlerine kadar girmeye başladı" dedi.

Kaynak: DHA