DHA YURT BÜLTENİ - 17 Hatay'a şehit ateşi düştü HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haber i, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari'de görev yapan Piyade Er Mehmet Günay, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından Hatay'a gönderilecek.

Haber: Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay),

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Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü

TARSUS'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında seken kurşunlardan biri park halindeki otomobilde bekleyen Sevilay Alkaç'ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı. Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada seken bir kurşun olay yerine yakın bir bölgede park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç'ın göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayağından yaralanan Batuhan Ş.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden detay görüntüler -Hastane acilinin görüntüsü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),

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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriyeli Murat Neddaf (8), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kanuni Mahallesi Göllülü Yusuf Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Murat Neddaf'a çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü. Neddaf, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye koşan Neddaf'ın yakınları ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi.

Murat Neddaf'ın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis araçları-Hastane önü-Ölen çocuğun yakınları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı. Balyaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ceyhan- Kıvrıklı- İmamoğlu yolunda meydana geldi. Yolda hareket halindeki saman balyalarıyla yüklü kamyon, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Saman yüklü kamyon ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA