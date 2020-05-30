DHA YURT BÜLTENİ - 17
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hatay'a şehit ateşi düştü HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
30.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:40

Hatay'a şehit ateşi düştü

 

HAKKARİ'de, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari'de görev yapan Piyade Er Mehmet Günay, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından Hatay'a gönderilecek.

Haber: Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay),

======================

Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü

TARSUS'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında seken kurşunlardan biri park halindeki otomobilde bekleyen Sevilay Alkaç'ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı. Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada seken bir kurşun olay yerine yakın bir bölgede park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç'ın göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayağından yaralanan Batuhan Ş.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden detay görüntüler -Hastane acilinin görüntüsü 

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),

==========================

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriyeli Murat Neddaf (8), hayatını kaybetti. 

Kaza, öğleden sonra Kanuni Mahallesi Göllülü Yusuf Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Murat Neddaf'a çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü. Neddaf, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye koşan Neddaf'ın yakınları ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi.

Murat Neddaf'ın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis araçları-Hastane önü-Ölen çocuğun yakınları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

============================

Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi 

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı. Balyaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ceyhan- Kıvrıklı- İmamoğlu yolunda meydana geldi. Yolda hareket halindeki saman balyalarıyla yüklü kamyon, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Saman yüklü kamyon ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı Haber
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı Haber
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Haldun Dormen Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 22:43:52. #1.14#
title