DHA YURT BÜLTENİ-17 Manisa'da cezaevinde yangın MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde koğuşların olduğu bölümde yangın çıktı.

Manisa'da cezaevinde yangın

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde koğuşların olduğu bölümde yangın çıktı. Koğuşların içerisinde bulunan yatakların yanmasıyla çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.Bugün saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde bulunan E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yangın çıktı. Koğuşların içerisinde bazı yatakların henüz belirlenemeyen bir nedenle yandığını gören cezaevi personeli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlardan etkilenen mahkumlar ayakta tedavi edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cezaevinin içerisinden görüntü-İtfaiye ekiplerinin cezaevine girişinden görüntü-112 Acil Servis ekiplerinin cezaevine girişinden görüntü-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,========================

2015'te köylerine göktaşı düşen Ergün: Göktaşı düşseydi, mutlaka ses çıkarırdı TÜRKİYE'de dün akşam saatlerinde birçok ilden görülen ışık huzmesi, akıllara 2015 yılında Bingöl'e düşen göktaşını getirdi. Göktaşından ciddi gelir sağlayan Sarıçiçek köyü sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün (52), göktaşının düşerken ışıkla beraber ses de çıkardığını söyledi.Dün gece saatlerinde Bingöl, Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirden ışık huzmesinin görülmesiyle yapılan göktaşı tahminleri, 2015 yılında göktaşı düşen Bingöl'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünü akıllara getirdi. Köy sakinlerinden emekli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün, göktaşının düşmesiyle köyün ciddi gelir sağladığını ifade ederek, "2015'te düşen göktaşı sırasında köyümüzü tanıtmak amacıyla bir haber yapmıştık. Daha sonra internetten araştırdığımda göktaşının değerli olduğunu öğrendim. İstanbul Üniversitesi ve NASA ile iletişime geçtim. Onlar da bana yardımcı oldular. Köye Amerikalılar, Almanlar, Ruslar geldi. Bunlara ben ve köylüler bulduğumuz taşları sattık. Köydeki insanlar güzel para kazandılar. Köyde insanlar yaklaşık 40 araç aldılar. Kimi ev yaptı, kimi evini yeniledi, kimi nişanlandı, kimi de düğün yaptı. O şekilde güzel bir süreç oldu" dedi.

'GÖKTAŞI SADECE IŞIK DEĞİL, SES DE ÇIKARIYOR'Göktaşının sadece ışık değil, ses de çıkardığını savunan Ergün, "O zamanki göktaşı olayı, dünkü gibi ışık huzmesiyle görülmüştü. O zaman da çevre illerden görülmüştü. Dün de aynısı oldu. Ancak 2015'te Sarıçiçek'e düşen göktaşıyla dünkü olayın arasındaki fark, sesin olmamasıydı. Sarıçiçek'e göktaşı düştüğü anda çatışma seslerini andıran sesler çıkmıştı. İlginç sesler de duymuştuk. Dünkü olayda herhangi bir ses duyulmadı. Göktaşları düştüğü yerde mutlaka ses çıkarıyor. Sadece ışık değil. Işık belki Suriye, Irak gibi komşu ülkelerde de görülmüş olabilir" diye konuştu.

'TAŞ ARAYAYIM DERKEN TARLALARI TALAN ETMİŞLER'Dün yaşanan ışık huzmesiyle beraber taşın Bingöl'e düştüğünü zanneden vatandaşların, taş aramalarıyla tarlalara zarar verdiği belirten Ergün, şunları söyledi: "Dün bu olay olduktan sonra bazı arkadaşlar beni aradı. 'Bizim arazilerimizi talan ettiler' dediler. Lütfen yapmasınlar. Çünkü göktaşı olayı sadece ışıkla olmuyor. Hatta büyük parçalar düştüğünde ufak sarsıntılar da yapabiliyor. Bingöl'de dün akşam böyle bir olay olmadı. Sadece bir ışık görüldü. Bingöl'e düşen göktaşında NASA'nın açıklamasına göre 2 saniye gecikmiş olsaydı, Japonya'ya düşecekti. Saatte 800 bin kilometre hızla gelen bir cisimden bahsediyoruz. Dün akşam böyle bir olaya şahit olmadık. Sadece birçok bölgede ışık görüldü. Konuyla ilgili bir profesör ile görüştüm. Bana taşın Gürcistan'a doğru gittiğini söyledi. Büyük ihtimalle denize düşme ihtimali var. Yani millet boşuna aramasın. Lütfen duyarlı olalım. Vatandaşların bahçelerine de taş bulayım derken zarar vermeyelim."Ergün, 2015 yılında düşen taşları satmasıyla evini yenilediğini, araba aldığını ve borçlarını ödediğini de kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Köyden detay2015'te taşın düştüğü arazilerden detaylarMehmet Nezir Ergün'ün konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,=================================

Araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletinden fırlayan sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayi Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şaban Tural (38) yönetimindeki 16 ADH 569 plakalı motosiklet, ara sokaktan yola çıkan Mehmet Söylemez (40) idaresindeki 16 NTS 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü fırlayarak kaldırıma kafasına çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Görüntü dökümü;-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ============================

Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan, 2 engelliye akülü araç

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yürüme engelli 2 kişiye akülü araç hediye etti.

İlçeye bağlı Nuh Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Diyar Yakaömer ile Yenişehir Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Leyla Öz'ün akülü araç talebini, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş yerine getirdi. Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Işıktaş, akülü araçları engelli gençlere hayırlı olmasını diledi. Akülü araçlarına kavuşan engelli gençler de Kaymakam Işıktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA