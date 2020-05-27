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DHA YURT BÜLTENİ - 17

İdlib şehidinin ailesine acı haber verildi SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
27.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:32

İdlib şehidinin ailesine acı haber verildi

 

SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devri görevenin bulunun Türk silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Piyade Teğmen Canbert Tatar, kealdırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit ailesinin Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dede evinde olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haber, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin, yarın Elazığ'da yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda karşılanan şehidin cenazesi yarın Elazığ'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,==============================

MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)'BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde bugün icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi: "Silah arkadaşımız 27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamanın tesiri ile yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA,==================

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre bugün yapılan 21 bin 43 testten 1035'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 34 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 431 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 122 bin 793'e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 43 test yapıldı, 1035 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirirken, 1286 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı ise 122 bin 793 oldu.

'ÖZGÜRLÜĞÜN İSTEDİĞİ ÖZVERİYİ GÖSTERELİM'Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,==============================

İşçi servisi ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.45 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Hasan T. idaresindeki 45 J 0485 plakalı işçi servisi, Mehmetçik Caddesi istikametinden eski Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeyken, 716 sokak yakınındaki kavşağa geldiğinde Ferdi Y. idaresindeki 39 LC 111 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada, işçi servisi sürücüsü Hasan T. ile bir işçi ve otomobil sürücüsü Ferdi Y. ile otomobildeki 2 yolcu olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, amublanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

"MECBUREN BİR ÇARPIŞMA OLDU"

Kazada işçi servisi içerisinde bulunan plastik üretimi yapan fabrika işçilerinden Mustafa Aslan, "Biz normal yolumuzda seyir halinde ilerlerken, yukarıdan aşağıya doğru inen otomobil seri şekilde dalış yaptı. Orda da mecburen bir çarpışma oldu. Biz toplamda 7 kişiydik. 2 arkadaşımız işçi servisinde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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