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Kadirli'de ahşap evde çıkan yangın ormana sıçradı OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, ormana sıçradı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
26.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:46

Kadirli'de ahşap evde çıkan yangın ormana sıçradı

 

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, ormana sıçradı. Civardaki yayla evleri boşaltılırken ekiplerin 2 saat süren mücadelesi iyle yangın kontrol altına alındı.Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Maksutoğlu Yaylası'ndaki bir ahşap evde saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Yangına arazözlerle müdaha edilirken, tedbir amaçlı civardaki yayla evleri boşaltıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangının çıktığı evin yanmasıOrman yangınından görüntüler

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),====================================

Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi (ARŞİV görüntülerle) RİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

10 VAKA SAPTANDIRize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişlin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV görüntüler

Haber: Arzu ERBAŞ/RİZE,==========================

Adana'da iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığını öne sürdükleri A.T. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışan İbrahim ve İsmail Sayım kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş yaralandı.Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, 70310 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim ve İsmail Sayım isimli kardeşler, uyuşturucu madde satışı yaptığını öne sürdükleri A.T. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişiyi mahallelerinde istemedikleri gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.T. ve yanındaki kişi evlerinde bulunan pompalı tüfek ve tabancayı alarak Sayım kardeşlere ateş açtı. Silahlı saldırıda iki kardeş ayaklarından yaralandı. Olayı gerçekleştiren A.T. ve ismi öğrenilemeyen kişi olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim ve İsmail Sayım'ı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinde bulduğu 20'ye yakın boş kovanı incelemek üzere emniyete götürdü.Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli A.T.'nin evinde yapılan aramada, bir silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden genel görüntüPolis ekiplerinden görüntülerBoş kovanların görüntüsüOlay yeri inceleme ekibinin çalışması

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,======================================

Kırıkkale'de hafriyat sahasında yangın KIRIKKALE'de hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Yuva Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanında meydana geldi. Yangından yükselen dumanlar kent merkezinden görüldü ve kısa süreli paniğe sebep oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış neden ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kent merkezinden yangının görülmesi -İtfaiyenin olay yerine gelmesi -Yangının söndürülmesi -Detaylar 

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,=========================================

Hamile kadını tekmeleyip, polise saldıran muhtar, adli kontrolle serbest (2)MUHTAR, POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde çıkan kavgada hamile kadına tekme atıp, havaya ateş ettiği ve hastanede polislere saldıran mahalle muhtarı Mustafa Yaldız suçlamaları kabul etmedi. DHA'ya açıklamalarda bulunan muhtar Yaldız, hamile kadını darbetmediğini, arbede sırasında bayıldığını ve gözlerini hastanede açtığını belirterek, kendisinden bilgi almaya çalışan polis memurlarına saldırdığı için özür diledi.Osman Gazi Muhtarı Mustafa Yaldız, olayların yaşandığı akşam kontrol etmek için mahalleyi gezdiğini ve bazı mahalle sakinlerinin dışarda olduğunu görerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uyarılarda bulunduğunu söyledi. Arbede sırasında silah kullanmadığını öne süren Yaldız, "Nasıl olduğu ise bir anda ortalık karıştı. Uyardığım sokakta olanlar bana 'Sen benim anam mısın, babam mısın da karışıyorsun?' dediler. Bu kişiler bizim elimizde büyüdüler. Kapıdan içeri girip pencereye çıktılar, konuşmamız devam etti. Bende onlara 'kızım ben bu zamana kadar sizin iyiliğiniz için uğraştım, gerektiğinde yardımınıza koştum benden ne kötülük gördünüz de bana böyle davranıyorsunuz' dedim. Bu sırada araçla ağabeyi geldi. Elinde silahla indi, bende elinden silahı almak isterken zaten hastalığım var, o anda bayılmışım" dedi.

'OLAYIN SEBEBİ UYUŞTURUCUYA AÇTIĞIMIZ SAVAŞ'Olayın ardından gözlerini hastanede açtığını ve hamile kadını kesinlikle tekme atmadığını savunan Yaldız şunları söyledi: "Gözlerimi hastanede açtım. O esnada hastanede polis arkadaşlarımızla ufakta olsa arbede yaşamışız. Bu vesile ile onlara milletimizin önünde özür diliyorum. Ben esnaf olduğum için polisle yıllardır iç içeyiz. Gerek esnaf olarak gerekse şu anki muhtarlığımdan dolayı bu olay yaşandığı için çok üzgünüm. Keşke bu şekilde bir olay yaşanmasaydı, polislerden özür diliyorum. Bir yıldır uyuşturucu ve hapa karşı savaş açtık. Bu olayın oluşmasının sebebi de büyük bir ihtimalle budur. Büyük bir kumpas içine düştüm. Mahallemizde tanıdığımız bildiğimiz, hele ki hamile bir kadına vurmam mümkün değil. O arbede esnasında eşinden ya da başkasında tekme tokat yedi ise bilmiyorum. Bu şekildeki iddialar tamamen yalan. Beylik tabancamda zaten evdeydi, yanımda taşımıyordum. O anda kim attı kim atmadı bilmiyorum. Zaten polis arkadaşlar tabancamı evimden almış. O anda silahım olmadığına ve ateş etmediğime dair şahitlerimde var."

Olay gecesi 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar Mustafa Yaldız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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