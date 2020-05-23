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Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türk denizciler yat, gulet, yelkenlilerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında izole yaşıyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
23.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:06

Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türk denizciler yat, gulet, yelkenlilerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında izole yaşıyor. Balıkçılar ise, teknelerinde ağlarını onararak hazırlık yapıyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallerde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marina ve yat limanlarında demirli yatlarında izole yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. 5 milyon ila 25 milyon dolar değerinde lüks yat, yelkenli ve guletler sahibi yabancılar ülkelerinde bulunurken, emanet ettikleri Türk kaptan ve personeller ise günlük rutin bakımla temizliği bitirdikten sonra televizyon seyredip balık tutuyor. Ege ve Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında kritik öneme sahip olan 9 yat limanında demirli milyon dolarlık yat, gulet ile yelkenlilerde, yaşam izole şekilde sürüyor. Balıkçılar ise teknelerinde günlük bakım onarımlarını yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ağlarını ve aletlerini onarmakla geçiren balıkçılar tekrar ava çıkmayı bekliyor.

TURİZM SEZONU AÇILMASINI BEKLİYORUZ

25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kurdoğan (46), "Kısıtlama günlerinde boş durmuyoruz. Arkadaşlarımla beraber ağların onarımını yapıyoruz. Umarım bir an önce bu virüs belasından kurtulur eski günlerimize döneriz. Kısıtlama kalktığında şafak vakti avlanmaya çıkacağız" dedi. 27 metrelik motor yat sahibi İlker Kılıç (38), "Yatım evim gibi izole şekilde kurallara uyarak yaşam devam ediyor. Günlük olarak bakım ve onarımları yapıyorum. Evde nasıl ise burada da öyle zaman geçiyor" dedi. 17 metrelik 30 kişilik gulet sahibi Tarık Cevher (27), "Guletimin bakımlarını ve boyasını yapıyorum. Sürekli demirli kaldığı için boya ve bakım istiyor. Bir an önce kısıtlamalar kalkar bizlerde ekmek kazanmak için çalışırız" dedi. 35 metrelik bir İngiliz iş insanına ait yelkenlinin kaptanı Murat Aslan (35), "Günlük temizlik işleri sonrası kendime zaman ayırıyorum. Televizyon seyrediyorum, balık tutuyorum. Bayram tatili yapıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakim bir tepeden özel bir marinanın (Orhaniye Martı Marina) genel görüntüsüYat Limanlarında demirli gulet, motoryat, yelkenli genel görüntüDemirli yat, gulet ve yelkenlilerde bakım-temizlik yapan, balık tutan, deniz manzarası seyreden Türk denizciler genel görüntüHaberde adı geçen Türk denizcilerle röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kütahya'da sokağa çıkma yasağı, mobese kameralarıyla takip ediliyor

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanırken, genel olarak halkın kısıtlamaya uyduğu görüldü. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağını 134 noktada 276 mobese kamerası ile takip ederken, kısıtlama nedeniyle 112 çağrı merkezine gelen yardım talepleri ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu süreçte ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kütahya'da halkın, genel olarak kısıtlamaya uyduğu gözlendi. Gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile Kütahya Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıkılaştırarak cadde ve sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Sokak ve caddeler 112 Acil Çağrı Merkezi binasında bulunan kent güvenlik merkezindeki 134 noktada bulunan 276 sabit ve hareketli mobese kameralarla takip ederek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler tespit ediliyor.

VEFA DESTEK GRUBU HİZMETE DEVAM EDİYOR

112 acil çağrı merkezine gelen çağrılar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek grupları kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kütahya-Tavşanlı yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde masa ve sandalye sayıları azaltılarak personeller arasında sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilerek hizmet veriyor.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Sokaklardan görüntü-Polislerin caddede araç incelemesi-Kent güvenlik merkezinden görüntü-112 acil çağrı alıcılarından görüntü-Kent merkezinin mobese görüntüsü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Şambali tatlısına bayram ilgisi 

İZMİR'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısı, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı hazırlığı yapanların da tercihi oluyor.

Yalnızca irmik, süt ve şekerden yapılan İzmir'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambalinin satışları Ramazan Bayramının yaklaşması ile arttı. Kaymak ve tarçın eklenerek sunuma hazırlanan bu tatlının sadesi 4, kaymaklısı ise 5 lira olarak satılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 10 senedir 80 yıllık şambali dükkanının işletmeciliğini yapan Serhat Tekin (32), tüm Türkiye'ye şambali gönderdiklerini belirterek, "Ramazan ayında paket olarak çok satıldı. Bayram için ise bizi arayıp sipariş verenler var. Kargo ile tüm Türkiye'ye şambali gönderiyoruz. Bu konuda yoğun bir talep var. Biz kara fırında yapıyoruz, içinde yağ ve yumurta yok. Bir ay boyunca dolaba koymadan tazeliğini korur" dedi.

'BAYRAMDA YEMEK İÇİN ŞAMBALİ ALMAYA GELDİM'Bayram öncesi baklavanın yanı sıra şambali de satın aldığını söyleyen Cennet Yağsız (48), "Bayramda yemek için şambali almaya geldim. Şambaliyi seviyorum. Bayramda tatlı için şambali yanında baklava da aldık" şeklinde konuştu.Şambali almaya gelen müşterilerden Hasan Avcı (42) da, "Henüz bayram için tatlı alışveriş yapmadım ancak bayram için şambali almayı düşünebilirim. Evde eşimle birlikte yemek için şambali almaya geldim" diye konuştu. Tarçınlı ve kaymaklı şambaliyi tercih ettiğini aktaran Serkan Yamak (40) ise, "Paket yaptırıp evde yemek için şambali almaya geldik. Tarçınlı ve kaymaklıyı özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Şambaliden görüntüMüşterilerin şambali satın almasından görüntüŞambalinin sunuma hazırlanmasından görüntüŞambali satıcısı Serhat Tekin ile röportajŞambali satın almaya gelen müşteriler ile röportajGenel görüntü ve detaylar

Haber: Ahmet Turhan ALTAY - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, DHA

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146 bin liralık nilüferler çiçek açtı

Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler Kurşunlu Şelalesi'nde çiçek açmaya başladı. 

Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezasının 146 bin TL olduğu belirtildi.

Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri Kurşunlu Şelalesi'nde de açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, ciddi tehdit altında yer alıyor. Yetiştiği doğal ortamından kopartılarak çeşitli yerlerde kullanılan nilüfer çiçekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor. 

KORUMA ALANINDA CEZASI 146 BİN TL'YE ÇIKIYOR2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 73 bin TL idari para cezası verilirken, çiçeğin kopartıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına çıkarak 146 bin TL'ye yükseliyor.

KOPARAN KİŞİLERİ ŞİKAYET EDİYORUZAntalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Erol Avcı, "Şu anda nilüfer çiçeğinin açmasının tam zamanı, burada da nilüfer bahçelerimiz var. Buraya gelip çiçeğimizi görebilirsiniz ama koparmak kesinlikle yasak. Büyük cezası var. Koparan kişi ya da kişilerin olduğunu tespit edince hemen şikayet ediyoruz ve cezasını yazdırıyoruz. Biz rica ediyoruz nilüfer çiçeklerini koparmayın diye" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Kurşunlu Şelalesi drone detaylarNilüfer Çiçekleri detaylarKurşunlu Şelalesi İşletmecisi Erol Avcı röpGenel detaylar

HABER -KAMERA: Adem AKALAN-İbrahim LALELİ/ANTALYA,

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Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü

ELAZIĞ'da, tren sürüye çarptı. 20 koyun ve 1 köpek öldü.

Kaza, önceki gün Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahibi belirlenemeyen 20 koyun ve 1 köpeğe, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Hayvanlar ölürken mahalle sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdi

Elazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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