DHA YURT BÜLTENİ - 17 Mardin'de kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk MARDİN'de, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Mardin'de kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

MARDİN'de, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Mardin'de alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yenişehir Mahallesi'ndeki pazarlarda Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapan vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı görüldü. Pazar girişlerinde zabıta ekipleri vatandaşların ateşini ölçtü. Vatandaşlar uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Vatandaşların çoğu meyve ve sebzeleri kendileri seçmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA