DHA YURT BÜLTENİ - 17 Van Valisi Bilmez'den şehit ailesine telekonferans görüşmesiyle taziyeVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.

Van Valisi Bilmez'den şehit ailesine telekonferans görüşmesiyle taziye

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.

Saray'ın Eğribelen Mahallesi'nde dün yardım dağıtıp, dönüş yoluna geçen belediye ekibinin bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu, şehit olurken, belediye personeli Taner Temizel ise yaralandı. Şehitlerden Karalıoğlu, dün gece Saray'ın Bakışık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, bugün şehit Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyelerini telekonferans görüşmesiyle iletti. Vali Bilmez, "Allah şehidimize rahmet eylesin. Sizlere sabır versin. Başımız sağ olsun. Allah bizi şehidimizle cennetinde buluştursun. Masum insanlara yönelik yapılan bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin bu zulmünü Allah kabul etmesin. İnşallah memleketimizde bu tür hain saldırılar yapmak isteyenlere bir daha fırsat verilmeyecek. Terör yine günahsız insanları katletti. Bu hiçbir zaman kabul edilemez" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,

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Refüjü aşan kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı

ADAPAZARI'nda, refüjü aşan kamyonetin karşıdan gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Karaman Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen yol yapımında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Abdulbaki B. ve Veli V. ile kamyonette bulunan İbrahim U. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, araçlarda sıkışan 2 sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan 5 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaza yeri genel detaySürücünün araçtan çıkartılması112 ekiplerine teslim edilmesiYolun; 'yan yola' aktarılmasıDetay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Deredeki balık ölümleri incelemeye alındı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık, dereden numuneler aldırarak, balık ölümleri hakkında inceleme başlattı.Hayrabolu'da bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle son bir kaç gün içinde toplu balık ölümleri yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği derede çok sayıda balıkların öldüğü görüldü. Hayrabolu Kaymakamlığı'nın girişimiyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numuneler alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerini görüntüleyen Birol Alagöz, "Bu tertemiz Hayrabolu deresinde hiçbir sanayi atığı yok, Hiçbir evsel atık yok. Şu gördüğünüz yüzlerce binlerce balık ölüsünü görüyorsunuz. Bu çevre katliamına sessiz kalmamız mümkün değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Dereden genel görünüm-Balık ölüleri-Vatandaşın olayı anlatması-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İZMİT'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyenler kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar İzmit kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Market, fırın, manav ve yufkacıların önünde kuyruklar oluştu. Market girişlerinde uzun kuyruklar oluşunca zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Zabıta memurları sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA