DHA YURT BÜLTENİ - 17 Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (2)SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL MAZLEME ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele...

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (2) SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL MAZLEME ELE GEÇİRİLDİ İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklmada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Şırnak kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; 1 roketatar, 1 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 14 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Kaynak: DHA