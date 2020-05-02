DHA YURT BÜLTENİ - 17

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Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 318 testten 1983'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 78 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 336 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259'a yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 318 test yapıldı, 1983 yeni vaka tanısı konuldu. 78 kişi vefat etti ve 4 bin 451 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 olarak açıklandı.

'VAKA SAYISI İLK KEZ 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ'Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi.

Haber: ANKARA,==================

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Çorum'daki yurtlarda karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan hava yoluyla Türkiye'ye getirilen 169 Türk vatandaşı, Çorum'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşının getirildiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum'daki öğrenci yurtlarına getirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

Kaynak: DHA