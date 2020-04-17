DHA YURT BÜLTENİ - 17 Malatya Doğanşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındıMalatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Doğanşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Doğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Kurucuova Mahallesi'nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Kurucuova MahallesiMeydanYoldan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA

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Malatya'da iki motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, peş peşe giden 2 motosikletin kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücüler ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Malatya- Kayseri yolunun Karanlık mevkisinde meydana geldi. Tuğrul Selçuk Uçkun (27) yönetimindeki 44 ABR 935 plakalı motosiklet ve arkasındaki arkadaşı Saim Berçil'in (53) kullandığı 60 AAH 323 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi. Kazada savrulan motosikletlerdeki sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Olay yerinden detaySağlık ekipleriYaralıların yerde yatmasıAmbulanslara bindirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA

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Çanakkale'de karantina süresi dolan 44 kişi, memleketine gönderildi

ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek, karantinaya alınan 44 kişi, 14 günlük sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi. Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 kişi, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında, Çanakkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda karantinaya alındı. 14 gün süren karantinanın ardından 200 kişiden 156'sı, 13 Nisan'da 8 otobüsle uğurlandı. 44 kişi ise 3 Nisan'da karantinaya alındıkları için bugün evlerine gönderildi. Karantina süresi bitenler, 16 kente Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve polis ekiplerince uğurlandı. Otobüslere binenlere, Çanakkale Valiliği tarafından hediye de verildi. Muğla Yatağan'a oğlunun yanına giden Asiye Tetik (67), "Burada zamanımız güzel geçti. Bir problem yok. Ben Avustralya'dan geldim. 15 gün orada karantina altında kaldım, 15 gün de burada toplam 1 ay karantina altındaydım. Şimdi Mağla Yatağan'a gidiyorum, oğlumun yanında kalacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKarantinadan tahliye olan vatandaşların yurttan çıkıp otobüse binmelerinden görüntülerTahliye olan vatandaşlardan genel ve teday görüntülerAsiye Tetik ile röp.Tahliye olan vatandaşların bindiği otobüsün hareket etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

İZMİR'de yaşayanlar, bu hafta da uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağının öncesi sabahtan itibaren alışveriş için market ve pazar yerlerine gitti. Hareketlilik dikkat çekerken; denetim yapan güvenlik güçleri ise sosyal mesafe uyarısı yaptı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırınlar, tıbbi malzeme üretilen iş yerleri, sağlık kuruluşları ve eczane gibi zorunlu ihtiyacın karşılandığı yerler açık kalacak. Ancak yarın sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte 2 gün süreyle market ve pazar yerleri kapanacak. Bu durumu bilen vatandaşlar, yasağa sayılı saatler kala market ve pazaryerlerine akın etti. Pazar yeri girişlerinde önlemler alan zabıta ekipleri, gelenlerin ateşini ölçtü. Maskesiz gelenlere maske verildi. El dezenfektanları sıkılarak, pazar alanına girişler sağlandı. Anonslarla da halka sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı. Buna rağmen bazı vatandaşların 1 metreden daha yakın olduğu, görüldü. Pazardaki yoğunluk dikkati çekti.Bayraklı ilçesindeki Yeni Girne pazar yerine gelen vatandaşlardan bir okulda temizlik görevlisi Şükran Ataş (43), "Geçen hafta karantina güzel geçti. Böyle olması iyi oldu. Böyle devam etmesi iyi olur. Alınan önlemler güzel" dedi. Pazara 9 aylık hamile eşi 30 yaşındaki Ceylan Ünal ile gelen 30 yaşındaki Ozan Ünal, "Eşim hamile pazara ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Geçen hafta Karantina nedeniyle evdeydik, iyiydi" dedi. Ceylan Ünal ise, "Hamileliğinden dolayı zaten dışarı çıkamıyorum. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyorum" dedi. Adnan Menderes Üniversitesi Alman Dil ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nilay Özkan (21), "Bayağı bir ihtiyacımız vardı. Pazar arabamızı doldurduk" dedi. Pazarcı esnafı evli ve 3 çocuk babası İsmet Uluç (32), "Pazardaki yoğunluk iyi. İşler iyi" dedi. Bir diğer esnaf evli ve 3 çocuk babası Bedran Tektaş (53), "Pazarda yoğunluk var. Vatandaşlar alışverişe geliyor. En çok pazarda meyve satıyoruz" dedi.MARKETLER DE YOĞUNPazar yerleri dışında marketlere de çok sayıda kişi alışveriş için gitti. Maskesiz olanlar, marketlerden içeri alınmazken, sebze ve meyveler eldivensiz ellettirilmedi. Markete alışverişe gelen evli ve 2 çocuk babası Ahmet Muyan (38), "Geçen hafta bazı durumlar oldu. İnsanlar çikolata almaya marketlere gitti. İki gün kimse aç kalmaz. Buna gerek yoktu. Ben şu an alışverişini yapmak için buraya geldim" dedi.SAKİN SAATLERİ TERCİH EDİNGaziemir ilçesinde zincir market işletmecisi Feyzi Başdaş, "Karantina sonrası Geçen pazartesi günü yoğunluk oldu. Bugün de vatandaşlarımız alışveriş için geliyorlar. Aslında daha uygun saatler var. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sabah 9 ve 16 arasında alışverişe gelebilirler. Çünkü bu saatler yoğunluk daha az. Bu saatten sonra işlerinden evlerine dönen vatandaş sadece marketleri kullanırsa yoğunluk oluşmaz" şeklinde konuştu.POLİS VE JANDARMA DENETİM YAPTIÖte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün, saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince denetim yaptı. Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokak, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market ve iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanlarının da kontrol edileceği hatırlatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacağı vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AnonsPazar yerinden görüntüMarketten görüntüPolisin denetimiRöpler

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Adana'da sosyal mesafe ve maske denetimi

ADANA'da, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesinde sokaklarda yapılan sosyal mesafe ve maske denetiminde, tedbirlere uymayan vatandaşlara para cezası kesildi. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan, Adana'nın da aralarında bulunduğu 31 kentte, eş zamanlı olarak saat 15.00 itibarıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından uygulamalar başlatıldı. Uygulamada, market, fırın, pazar yeri, büfe gibi yoğun olarak alışveriş yapılan cadde-sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğu kapsamında denetimler yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli toplum destekli polisler, trafik polisleri ve motorize yunus ekipleri de çalışmalara katıldı. Kurallara uymayanlara kişi başı 789 TL para cezası kesildi.VATANDAŞLAR KURALLARA UYUYORKonuya ilişkin açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, il genelinde ana arter ve sokaklarda özellikle toplu taşıma araçlarına denetim yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Toplu taşımada sosyal mesafeye uyma ve maske takma konusunda sürücüleri ve yolcuları denetleyip uyarıyoruz. Aksaklık olması halinde Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiyoruz. İnşallah bu virüsün de üstesinden geleceğiz. Sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyoruz. Yüksekse eğer karantina tedbirleri uyguluyoruz ancak şimdilik böyle bir şey yaşamadık. Çalışmalarımız gerçekten çok etkili oldu. Her yerde anonslar yapıyoruz. Vatandaşlar da büyük oranda bu kurallara uyuyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Özel kıyafetli polis ekibinin görüntüsüTrafik Şube Denetleme müdürü ile röp.Toplu taşıma araçlarında ateş ölçümü yapılmasıBroşür dağıtılmasıPolis ekibinin şoför ile yolcuları uyarmasıCeza alan bir vatandaş ile röp.Uygulamadan genel ve detay görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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Şanlıurfa'da yasak öncesi koronavirüs denetimleri sürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekiplerinin koronavirüs denetimleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçesinde denetimler yapılıyor. Valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, gıda üretim ve satış noktaları, fırınlar ve semt pazarlarındaki tedbir ve denetim yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise yol kontrollerinde seyahat izin belgesi sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor. Kent merkezinde ise PTT ve bankalar önünde önlem alan ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yol kontrolü yapan ekiplerSemt pazarlarında yapılan denetimMaske dağıtılmasıSürücülerin ateşleri ölçülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Semiha Teyze 200 lira bağışlayarak destek oldu

NİĞDE'de yaşayan 85 yaşındaki Semiha Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, 200 lira bağışlayarak destek oldu.Dere Mahallesi'nde yaşayan Semiha Ulu, Vefa İletişim hattını arayarak, ihtiyaçlarının olduğunu ve kampanyaya destek olacağını bildirdi. Eve gelen ekiplere ihtiyaçlarını bildiren Semiha teyze, aynı zamanda kampanyaya destek olmak için 200 lira verdi. Parayı yatıran ekipler, banka dekontuyla ihtiyaçları alarak Semiha teyzeye teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Ekiplerin eve gelmesi-Semiha Ulu'nun ekibi karşılaması ve parayı teslim etmesi

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

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Amik Ovası'nda kuru soğan hasadına başlandı

HATAY'ın Amik Ovası'nda yer alan Reyhanlı ilçesinde, sezonun ilk kuru soğan hasadına başlandı.Reyhanlı'daki arazisinde ekili kuru soğanın hasadını yaptığını söyleyen üretici Rıdvan Karabulut, üretici olarak zor günler geçirdiklerini belirtti. Kuru soğan ve diğer ürünler için ihracatın şart olduğunu belirten Karabulut, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın yapılmaması durumunda soğan fiyatının kilo başına 25 kuruşa kadar düşeceğini kaydetti. Karabulut, "Eğer ihracat olmazsa birçok yerde kuru soğan yetişeceği için piyasa dolacak ve dolayısıyla elde kalacak. Dekar başına şu anda bin 500 liradan satılıyor. Bizim için iç piyasa kadar ihracatta önemlidir. Ama koronavirüs nedeniyle yapılamıyor. Devletimizin elindeki imkanları değerlendirmesini bekliyoruzö dedi.

Öte yandan Şanlıurfa bölgesinden hasatta çalışmak için geldiklerini söyleyen Hasan Yaman, uzun yıllardır çalıştığını belirterek, günde 350- 400 kilo kuru soğan topladığını ve karşılığında da 50 ile 70 lira kazandığını belirtti.

Kaynak: DHA