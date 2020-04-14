DHA YURT BÜLTENİ- 17 Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yapan 2 arkadaşa para cezası KONYA'nın Kulu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkıp, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak, "Bizim ne işimiz var dışarda dayı, yasak değil mi?" diye soran U.G.

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yapan 2 arkadaşa para cezası

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkıp, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak, "Bizim ne işimiz var dışarda dayı, yasak değil mi?" diye soran U.G. (24) ile "Ben bu zamana kadar, devletin verdiği veya vereceği kurallara hiçbir zaman uymadım, uymam da bilgisi olsun devletin" şeklinde cevap veren Y.K. (25), gözaltına alındı. 3'er bin 150'şer lira ceza uygulanan 2 arkadaş, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kulu ilçesinde yaşayan Y.K. ve U.G., yasağa çıkma yasağının uygulandığı geçen cumartesi günü, dışarı çıktı. Arkadaşlardan U.G. sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, beraberindeki Y.K.'ya "Bizim dışarda ne işimiz var dayı, yasak değil mi?" diye sordu. Y.K. da "Ben bu zamana kadar, devletin verdiği veya vereceği kurallara hiçbir zaman uymadım, uymam da bilgisi olsun devletin" yanıtını verdi.

Görüntü üzerine harekete geçen Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.K. ve U.G.'yi gözaltına aldı. 2 arkadaşa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3'er bin 150'şer lira para cezası verildi. Haklarında TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'inci maddesinden soruşturma başlatılan 2 arkadaş, sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol kararı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA