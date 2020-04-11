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Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdüKAHRAMANMARAŞ'ta doğum yapan Ayşegül Kalaycı ve Cennet adı verilen kız bebeği, taburcu edildikleri hastaneden sokağa çıkma yasağı nedeni ile polis ekiplerince alınıp, evlerine götürüldü.

11.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:09
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta doğum yapan Ayşegül Kalaycı ve Cennet adı verilen kız bebeği, taburcu edildikleri hastaneden sokağa çıkma yasağı nedeni ile polis ekiplerince alınıp, evlerine götürüldü.

Onikişubat ilçesinin Üngüt Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Kalaycı, dün akşam götürüldüğü hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Doktorlar, bu sabah, Ayşegül Kalaycı ve Cennet adı verilen bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, eve gidebileceklerini söyledi. Baba Durmuş Ali Kalaycı da taksi aradı. Ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadı. Bunun üzerine polisten yardım istedi. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden hastaneye gönderilen ekip, Ayşegül Kalaycı ile bebeğini evlerine götürdü.

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM'

Baba Kalaycı, "İkinci çocuğum oldu. Sokağa çıkma yasağından dolayı, kendi aracım da olmadığı için devletten yardım istedim. Allah razı olsun herkes yardım etti. Polisler, eşim ve çocuğumu alıp eve getirdi. Polislerimize, devletimize çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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